Свою рекламу можно разместить прямо на карте. В приложении Realt появились новые возможности для бизнеса

Источник материала: realt.by

Привлечь молодую и платежеспособную аудиторию? Поработать на узнаваемость и увеличение количества продаж? Разместите рекламу на карте в приложении Realt — и решите маркетинговые задачи с помощью нестандартного взаимодействия с пользователями.

Чтобы увидеть новый рекламный инструмент, нужно обновить приложение до последней версии — сделать это можно в App Store , Google Play или Huawei AppGallery . После этого откройте приложение и перейдите на карту. Там вы увидите не только предложения о продаже недвижимости, но и актуальную рекламу.





Заинтересованные пользователи могут кликнуть на логотип и перейти к карточке компании-рекламодателя, а с нее — на сайт компании.



Размещение на карте также есть в десктопной и мобильной версиях сайта:





Вы можете заказать такую интеграцию уже сейчас: для этого нужно будет предоставить логотип компании и ссылку для перехода, указать необходимые адреса. Мы можем разместить рекламные точки в любой локации на территории Беларуси. Чтобы забронировать позицию, позвоните нам по номеру +375 (29) 126−66−00, напишите в Телеграме или на электронную почту s.gidora@realt.by .

Какие еще рекламные инструменты есть в приложении Realt? Еще один доступный для подключения инструмент – баннеры в карточках объектов. Их можно таргетировать на определенную аудиторию, выбирая типы объектов для размещения. Вот как выглядит баннер в карточке:





В скором времени в приложении Realt появятся и другие рекламные инструменты — сейчас мы изучаем запросы нашей аудитории и продумываем варианты для эффективных интеграций. Будем рады вашим идеям и обязательно рассмотрим каждое предложение по созданию новых возможностей для продвижения.

Почему стоит разместить свою рекламу в приложении Realt : статистика приложения — 46 тысяч активных пользователей в месяц;

это широкая аудитория, которая интересуется покупкой, ремонтом и обустройством жилья;

в нашей команде — высококлассные разработчики, которые могут реализовать самые нестандартные задумки;

мы делаем проекты быстро и качественно. Пишите и звоните — мы поможем выбрать подходящий рекламный инструмент!