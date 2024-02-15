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Свою рекламу можно разместить прямо на карте. В приложении Realt появились новые возможности для бизнеса
15.02.2024 11:27 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Привлечь молодую и платежеспособную аудиторию? Поработать на узнаваемость и увеличение количества продаж? Разместите рекламу на карте в приложении Realt — и решите маркетинговые задачи с помощью нестандартного взаимодействия с пользователями.
Чтобы увидеть новый рекламный инструмент, нужно обновить приложение до последней версии — сделать это можно в
Вы можете заказать такую интеграцию уже сейчас: для этого нужно будет предоставить логотип компании и ссылку для перехода, указать необходимые адреса. Мы можем разместить рекламные точки в любой локации на территории Беларуси. Чтобы забронировать позицию, позвоните нам по номеру +375 (29) 126−66−00, напишите в
В скором времени в приложении Realt появятся и другие рекламные инструменты — сейчас мы изучаем запросы нашей аудитории и продумываем варианты для эффективных интеграций. Будем рады вашим идеям и обязательно рассмотрим каждое предложение по созданию новых возможностей для продвижения.
Почему стоит разместить свою рекламу в приложении Realt:
Пишите и звоните — мы поможем выбрать подходящий рекламный инструмент!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свою рекламу можно разместить прямо на карте. В приложении Realt появились новые возможности для бизнеса
Привлечь молодую и платежеспособную аудиторию? Поработать на узнаваемость и увеличение количества продаж? Разместите рекламу на карте в приложении Realt — и...
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