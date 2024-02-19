Это вам не агроусадьба. Съездили в стильный эко-отель возле Браслава

Источник материала: realt.by

Ну какой отдых в Браславе зимой, нукакой эко-отель? Выгляни в окно и пойми, что там так же холодно, ветрено и вот эта вся неопределившаяся с температурным режимом зима. Но мы рискнули выйти из привычного круга «дом-работа» и отправилисьна север страны. Там нас ждали инстаграмные домики с камином, лес и озеро за панорамными окнами. Вернулись с гостинцами – классными фотографиями и репортажем о модном и весьма необычном месте, которое уже облюбовали минчане, знающие толк в качественном ретрите.

Путь в Браслав неблизок и извилист. К нему нет прямой скоростной трассы – только петляющая двухполоска через леса. Лоси, лисы и косули тут встречаются чаще людей. Но за четыре часа без интернета через калейдоскоп беззвучной черно-белой белорусской зимы успеваешь понять — этого не хватало. Наверное, это то, что нужно современному человеку из городского муравейника с синдромом тревожности пользователя мессенджерови инстаграмов.

Зимний Браслав совсем не тот, который мы знаем по шумному и многолюдному Viva Braslav. На заснеженных пляжах только рыбаки и закрытые на зиму заведения, город живет своей тихой провинциальной жизнью. И даже немного странно было увидеть здесь яркие огни казино. Впрочем, нам туда не надо – цель нашей поездки находится в пригороде.

Съезжаем с асфальта на ничего не обещающую проселочную дорогу: с одной стороны классические дачи, с другой лес, и тут бац – на белых пригорках стоят черные стильные домики, открыто глядят на тебя большими окнами. Каждый из них является отдельным номером эко-отеля или, если хотите, глэмпинга Nomad Hоusеs (nomad – кочевник).

В прошлом году мы заезжали сюда на этапе начала реализации проекта. Тогда как раз были смонтированы первые гостевые домики в модном стиле Tiny House. Архитектурой, дизайном и интерьером впечатлились – так у нас для туристов еще никто не строил.

Идея таким образом развивать внутренний туризм принадлежит минскому архитектору и руководителю бюро ZROBIM architects Андрею Маковскому (Андрусь Bezdar). Но, если честно, тогда бизнес-перспективы нам показались довольно туманными – все же далековато от больших городов, да и чем привлекать сюда туристов в межсезонье? Оказалось, симбиоз хорошей архитектуры и природы стал магнитом, притягивающим к себе постоянный поток посетителей.

Для персонала выкупили дом в СТ. Там же будет прачечная

Отель граничит с садовым товариществом и это может показаться как минимум странным соседством. Архитектор говорит, что оно полуживое и от минских сильно отличается: многие участки пустуют, дачники появляются только летом, их мало и поэтому здесь не бывает громко. Андрея Маковского больше беспокоит «визуальный лук» СТ – незамысловатые домики, парники. Поэтому вскоре на границе появится специальный забор. Он будет из необрезных жердей, установленных в определенном порядке, и обсажен соснами. По замыслу он станет отгораживающей лесополосой. Про металлпрофиль и туи можно было даже не спрашивать – очевидно же, они не вписываются в формат эко-отеля.

Наш дом седьмой, ближайший к парковке, бане и с видом на лес. К нему петляет протоптанная в обмякшем оттепельном снегу дорожка из деревянных спилов. Заселение бесконтактное – как попасть в дом прислали в мессенджер, договор на столе заполняется самостоятельно. Внутри тепло и уютно, идеально чисто. Первым делом кипятим чайник и завариваем травяной чай местного производства. Не успели разлить по чашкам, на пороге появился Андрей Маковский – он обещал нам экскурсию по всем построенным домикам. Все они забронированы и уложиться нужно до 15.00 – до заселения постояльцев.

– Сейчас в России на фоне закрытых границ всерьез занялись развитием внутреннего туризма – на строительство выдают дешевые кредиты, субсидии, строят дороги, тянут электричество, – говорит Андрей. –Там формат домика с удобствами в хорошей локации оказался востребованным, этот сегмент растет как на дрожжах. Идея мне понравилась, подумал, почему бы в Беларуси что-то подобное не реализовать? Но полностью копировать не стал, дизайн домика переделал — платформа осталась та же, но внешне белорусская версия выглядит по-другому. Остальные домики мы уже в Беларуси изготовили.

Все дома модульные, их размеры подогнаны под определенные габариты, разрешенные для перевозки. Схема простая – собрать готовый дом в цеху под Минском, привезти его сюда целиком, поставить на винтовые сваи и подключить к электричеству, воде и канализации. Внутри же не требуется никаких отелочных работ: окна, мебель, печка, сантехника уже установлены.

В белорусском варианте дизайна домов четко прослеживается эстетика скандинавского минимализма: панорамные безрамные окна, форма крыши, фасад с мелкой деревянной рейкой и металлом, большие террасы и черный цвет.

Под подиумом спрятаны места для хранения. За спальным местом находится остров кухни — стол с раковиной и смесителем. Под ним — встроенный холодильник и отсек для хранения посуды.

Жилая часть представляет собой двуспальную кровать на невысоком подиуме возле главного панорамного окна — с этого места открывается вид на лес. Нужна приватность? Опустите деревянные жалюзи, они есть в каждом из домов.

Двухместные дома очень компактные, всего 17 квадратов. Это идеальное место уединения для одного-двух человек.

Стоит отметить, что отель дополнялся домиками, не останавливая приема гостей – кое-кто из отдыхающих мог наблюдать через свои панорамные окна как соседний дом, проделав путь по воздуху, становился на свое место. Тот еще аттракцион, наверное.

– Готовые модули сложно ставить на свои места из-за рельефа – техника требует ровной поверхности, – рассказывает Андрей. – Для установки последних двух домов придется временно выравнивать косогор, укладывать плиты, чтобы техника зашла. Потом все насыпать и заново озеленять.

Напротив панорамного окна — стена, состоящая из трех дверей. За одной прячется бойлер горячей воды, за второй — электрощиток. За центральной дверцей находим санузел с умывальником, душ и сауну за стеклянной перегородкой.

Вход в парилку организован через душевую. Фишка сауны еще и в том, что если оставить открытой дверь в санузел, то можно смотреть на лес через окно за кроватью.

Можно выбрать такой же по площади вариант, с увеличенной кухней и столом и камином, но без сауны.