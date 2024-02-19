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Это вам не агроусадьба. Съездили в стильный эко-отель возле Браслава
19.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ну какой отдых в Браславе зимой, нукакой эко-отель? Выгляни в окно и пойми, что там так же холодно, ветрено и вот эта вся неопределившаяся с температурным режимом зима. Но мы рискнули выйти из привычного круга «дом-работа» и отправилисьна север страны. Там нас ждали инстаграмные домики с камином, лес и озеро за панорамными окнами. Вернулись с гостинцами – классными фотографиями и репортажем о модном и весьма необычном месте, которое уже облюбовали минчане, знающие толк в качественном ретрите.
Браславский глэмпинг
Путь в Браслав неблизок и извилист. К нему нет прямой скоростной трассы – только петляющая двухполоска через леса. Лоси, лисы и косули тут встречаются чаще людей. Но за четыре часа без интернета через калейдоскоп беззвучной черно-белой белорусской зимы успеваешь понять — этого не хватало. Наверное, это то, что нужно современному человеку из городского муравейника с синдромом тревожности пользователя мессенджерови инстаграмов.
Зимний Браслав совсем не тот, который мы знаем по шумному и многолюдному Viva Braslav. На заснеженных пляжах только рыбаки и закрытые на зиму заведения, город живет своей тихой провинциальной жизнью. И даже немного странно было увидеть здесь яркие огни казино. Впрочем, нам туда не надо – цель нашей поездки находится в пригороде.
Съезжаем с асфальта на ничего не обещающую проселочную дорогу: с одной стороны классические дачи, с другой лес, и тут бац – на белых пригорках стоят черные стильные домики, открыто глядят на тебя большими окнами. Каждый из них является отдельным номером эко-отеля или, если хотите, глэмпинга Nomad Hоusеs (nomad – кочевник).
Идея таким образом развивать внутренний туризм принадлежит минскому архитектору и руководителю бюро ZROBIM architects Андрею Маковскому (Андрусь Bezdar). Но, если честно, тогда бизнес-перспективы нам показались довольно туманными – все же далековато от больших городов, да и чем привлекать сюда туристов в межсезонье? Оказалось, симбиоз хорошей архитектуры и природы стал магнитом, притягивающим к себе постоянный поток посетителей.
Экскурсия по отелю
Отель граничит с садовым товариществом и это может показаться как минимум странным соседством. Архитектор говорит, что оно полуживое и от минских сильно отличается: многие участки пустуют, дачники появляются только летом, их мало и поэтому здесь не бывает громко. Андрея Маковского больше беспокоит «визуальный лук» СТ – незамысловатые домики, парники. Поэтому вскоре на границе появится специальный забор. Он будет из необрезных жердей, установленных в определенном порядке, и обсажен соснами. По замыслу он станет отгораживающей лесополосой. Про металлпрофиль и туи можно было даже не спрашивать – очевидно же, они не вписываются в формат эко-отеля.
Наш дом седьмой, ближайший к парковке, бане и с видом на лес. К нему петляет протоптанная в обмякшем оттепельном снегу дорожка из деревянных спилов. Заселение бесконтактное – как попасть в дом прислали в мессенджер, договор на столе заполняется самостоятельно. Внутри тепло и уютно, идеально чисто. Первым делом кипятим чайник и завариваем травяной чай местного производства. Не успели разлить по чашкам, на пороге появился Андрей Маковский – он обещал нам экскурсию по всем построенным домикам. Все они забронированы и уложиться нужно до 15.00 – до заселения постояльцев.
Первые дома, кстати,приехали из Москвы, их изготовили партнеры белорусской архитектурной студии.
– Сейчас в России на фоне закрытых границ всерьез занялись развитием внутреннего туризма – на строительство выдают дешевые кредиты, субсидии, строят дороги, тянут электричество, – говорит Андрей. –Там формат домика с удобствами в хорошей локации оказался востребованным, этот сегмент растет как на дрожжах. Идея мне понравилась, подумал, почему бы в Беларуси что-то подобное не реализовать? Но полностью копировать не стал, дизайн домика переделал — платформа осталась та же, но внешне белорусская версия выглядит по-другому. Остальные домики мы уже в Беларуси изготовили.
В белорусском варианте дизайна домов четко прослеживается эстетика скандинавского минимализма: панорамные безрамные окна, форма крыши, фасад с мелкой деревянной рейкой и металлом, большие террасы и черный цвет.
Все дома модульные, их размеры подогнаны под определенные габариты, разрешенные для перевозки. Схема простая – собрать готовый дом в цеху под Минском, привезти его сюда целиком, поставить на винтовые сваи и подключить к электричеству, воде и канализации. Внутри же не требуется никаких отелочных работ: окна, мебель, печка, сантехника уже установлены.
Но трудностей и нюансов хватает.
– Готовые модули сложно ставить на свои места из-за рельефа – техника требует ровной поверхности, – рассказывает Андрей. – Для установки последних двух домов придется временно выравнивать косогор, укладывать плиты, чтобы техника зашла. Потом все насыпать и заново озеленять.
Стоит отметить, что отель дополнялся домиками, не останавливая приема гостей – кое-кто из отдыхающих мог наблюдать через свои панорамные окна как соседний дом, проделав путь по воздуху, становился на свое место. Тот еще аттракцион, наверное.
Формат «17»
Двухместные дома очень компактные, всего 17 квадратов. Это идеальное место уединения для одного-двух человек.
Жилая часть представляет собой двуспальную кровать на невысоком подиуме возле главного панорамного окна — с этого места открывается вид на лес. Нужна приватность? Опустите деревянные жалюзи, они есть в каждом из домов.
Под подиумом спрятаны места для хранения. За спальным местом находится остров кухни — стол с раковиной и смесителем. Под ним — встроенный холодильник и отсек для хранения посуды.
Напротив панорамного окна — стена, состоящая из трех дверей. За одной прячется бойлер горячей воды, за второй — электрощиток. За центральной дверцей находим санузел с умывальником, душ и сауну за стеклянной перегородкой.
Вход в парилку организован через душевую. Фишка сауны еще и в том, что если оставить открытой дверь в санузел, то можно смотреть на лес через окно за кроватью.
Можно выбрать такой же по площади вариант, с увеличенной кухней и столом и камином, но без сауны.
Формат 35
В домах побольше, на 35 квадратов, сауны нет, зато имеется отдельная спальня. В прихожей организовано место хранения для одежды. Через сдвижную дверь попадаем в санитарный блок с душем за стеклянной дверкой, умывальником и отдельным санузлом. Днем здесь освещение естественное, но приватность соблюдается благодаря матовому стеклу.
Одинаковые по площади дома немного отличаются. Например, в гостиной зоне остекление может быть с двух сторон: с одной стороны панорамное окно со сдвижной створкой и выходом на террасу, а со второй — полоса безрамного глухого остекление на 3 метра.
– Мы стараемся обеспечить приватность насколько это возможно, – говорит Андрей. – Дома расставлены так, что не смотрят окна в окна. Входные группы больших домов скрыты внешними стенками, образующими небольшой внутренний дворик. Там мы планируем установить небольшие джакузи.
Главный материал в отделке – фанера. Она на стенах и потолках, из нее сделаны мебель, двери. Выглядит все натурально и вписывается в общую концепцию эко-отеля.
Андрей говорит, что в условиях интенсивной эксплуатации у материала проявились небольшие минусы. Например, выяснилось, что для дверок больших шкафов фанера не подходит – ее выгибает. Выход уже найден – впредь для дверей будет использоваться стабильный ДСП с наклеенным слоем фанеры. Так же выяснилось, что для фанерных деталей кухни и столешницы необходимо использовать более устойчивый к истиранию лак.
Полы в большинстве домиков плиточные с подогревом – это оказалось самым лучшим решением: легко убирать, ногам тепло. В одном большом доме полы деревянные, из обычной сосны и это оказалось не самым практичным решением. Во-первых, они не подогреваются и в сильный мороз хочется обуть тапочки. А во-вторых, они изнашиваются быстрее.
Что по комфорту?
Отапливаются домики инверторными кондиционерами и электроконвекторами. В больших домах установлены камины на дровах – они дают приятное тепло, атмосферу спокойствия и уюта создают. Разжечь его сможет любая городская белоручка, не имевшая до этого подобного опыта – домик снабжен подробными инструкциями, в том числе и по розжигу. В крайнем случае всегда можно связаться с персоналом.
Андрей говорит, что на начальном этапе думали про автономность и использование альтернативных источников энергии. Однако солнечные панели и ветряки по стоимости были равны цене дома, что нерентабельно.
– У нас холидейхаус с хорошим видом и природой, реклаксом в виде бани, и барбекю, – говорит Андрей. – На месте имеются сапборды, своя большая деревянная лодка для прогулок по озеру, пляж. Кроме этого мы предлагаем людям изучить окрестности, куда-то выехать, что-то увидеть новое. Можно, например, по природному маршруту пройтись или проехать – болото Ельня, гора Маяк, озерная гряда, родники и еще много красивых вещей. Можно организовать байдарочные туры по рекам, которые связывают местные озера. В самом Браславе есть куча интересных активностей и мы к ним подключаемся: гончарные мастер-классы, веломаршруты, музей, местные костелы и церкви.
Вопрос с питанием посетители решают сами – кафе или кухни на территории нет. Но в планах договориться с местными ресторанами, чтобы можно было заказывать и доставлять еду в домик.
С детьми сюда тоже приезжают, но для них здесь, пожалуй, будет скучновато – ни детских площадок, ни других развлечений пока нет.
Перспективы
Популярность места обусловлена не только любопытством к чему-то новому и необычному – многие возвращаются, чтобы повторить опыт. Так что это точно не «одноразовое» место.
– Основной поток посетителей из Минска, приезжают россияне, иногда латыши, – говорит Андрей. – Комплекс создавался с расчетом на средний класс людей, но это все условно – к нам приезжают и на «Майбахах».
По его словам, еще год назад Nomad Hоusеs был вне конкуренции, но похожие проекты уже появляются и лет через 3-5 таких комплексов в стране будет гораздо больше, «тайнихаусы» для ретрита постепенно станут таким же обычным явлением как и агроусадьбы.
Но в Браславе комплексу расти больше некуда – размер участка не позволяет.
– Мы сейчас готовимся к освоению еще двух локаций, – делится новостью Андрей Маковский. – На Вилейке нам выделили 8,5 гектар, там мы планируем поставить 16-18 домиков. На Березине в планах 10-15 домов. Это будут похожие проекты, понравившиеся и зарекомендовавшие себя в Браславе. Кроме них мы разработали домик с антресольным этажом, так что нам будет чем удивить.
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Ну какой отдых в Браславе зимой, ну какой эко-отель? Выгляни в окно и пойми, что там так же холодно, ветрено и вот эта вся неопределившаяся с температурным режимом...
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