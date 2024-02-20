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«К нам приблизилась цивилизация». Как живут люди в советских домах под боком у «Левады»
20.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Эти три дома по улице Нововиленской местные жители раньше считали райским уголком - тихое, спокойное место, живописный берег Свислочи и зеленая зона с поющими соловьями. Теперь из окон своих квартир они наблюдают не раскидистые деревья, а стройку и уже построенные дома жилого комплекса “Левада”. Узнали у старожилов, как им тут сейчас живется.
Раньше на месте жилого комплекса “Левада” находилась Минская птицефабрика имени Крупской. Три дома, в которые мы отправились, строились для ее работников с 1967-го по 1975-й год. Сначала были возведены две пятиэтажки, последней в эксплуатацию сдали девятиэтажку. В те времена квартиры здесь выдавались бесплатно, со временем жильцы их приватизировали.
К тому, что поблизости появился новый жилой комплекс женщина относится спокойно.
- К нам хотя бы приблизилась цивилизация: вот перед Новым годом открыли рядом “Санту”. Теперь стало намного проще ходить в магазин. Там еще есть пустые помещения. Возможно, со временем откроют аптеку или банк, потому что рядом совсем нет никаких объектов для так называемых социальных нужд. Сам же жилой комплекс совсем не мешает, от него совсем не шумно, вообще, людей особо не видно. Но смущает, что раньше, когда здесь была птицефабрика, рядом с нами находилась зеленая зона, пели соловьи. Сейчас высокие деревья спилили, птиц, соответственно, тоже нет.
Больше Ольгу Дмитриевну беспокоит то, что собираются продлить улицу Нововиленскую до МКАД, чтобы обеспечить проезд в “Северный берег”.
- Там в торце стоят наши гаражи, их грозятся сносить. Конечно же, это не может вызвать никаких положительных эмоций. Ранее нам уже присылали письмо с запросом предоставить доступ в гаражи, чтобы специалисты смогли оценить их остаточную стоимость для дальнейшей выплаты денежных средств. Считаю, что мой гараж цены не имеет: он находится совсем рядом, а это главный плюс. При этом еще остаточная стоимость зависит от времени постройки гаража. А он был возведен в 1978-ом году. За те деньги, что они могут мне выплатить, я никогда новый не построю. Также меня не устраивает, если он будет где-нибудь за кольцевой.
Ставить машину во дворе также не вариант. Сейчас здесь не хватает места для парковки всех желающих.
- Вроде весной собираются строить какую-то парковку. Я видела, как приходили делать какие-то разметки. Но по факту места для всех машин здесь нет. К тому же, у нас нет и тротуаров для пешеходов. Вот едет автомобиль по дороге, а мне приходится куда-то убегать, чтоб его пропустить. Это мало того, что неудобно, так еще и небезопасно.
“Я боялась, что в окнах вместо красивого вида на природу появятся многоэтажки”
Анна Игнатьевна живет в девятиэтажке, которая находится ближе всего к “Леваде”, с самого начала сдачи объекта в эксплуатацию - 1975-го года. Трехкомнатную квартиру в этом доме дали ее мужу. Он работал на местной птицефабрике, но на момент получения жилья уже перешел в “Белптицепром”. Сама женщина родом из Гродненской области, отработала всю жизнь учителем. Когда появилась возможность переехать в Минск, долгое время сопротивлялась, но муж настоял.
- Так мы до сих пор вдвоем и живем здесь. Дети уже выросли, переехали. Я, несмотря на свое нежелание уезжать из родной деревни, достаточно хорошо освоилась здесь. Пошла работать в школу недалеко от дома, и так получилось, что учила многих детей из нашего двора, поэтому практически всех жильцов знаю.
Это подтверждает и то, что за время нашего разговора женщина здоровается со всеми мимопроходящими - кому-то просто улыбается, а с кем-то успевает перекинуться парой слов.
- Этот дом, как рассказывали, строился по чешскому проекту. Так, на площадках у нас по четыре квартиры - однушка, двушка, трешка и четырехкомнатная. Кстати, как я поняла, проект этот они полностью не осуществили. Например, в туалете и кухне нам не положили плитку, жильцы потом сами это доделывали. Из особенностей могу отметить, что у нас в трехкомнатной квартире очень длинный коридор, а двери в зал большие и раздвижные (они изначально такими были). К тому же, везде паркет. Он у большинства из дома остался лежать, никто не хочет менять. Что касается окон, то мы их до сих пор не меняли. Они в отличном состоянии, только периодически нужно подкрашивать.
Сама постройка дома качественная: он же из кирпича возведен, поэтому здесь очень жарко, особенно, когда становится солнечно.
- Нам даже во время ремонта предлагали утепление, но мы отказались. Вообще, хотелось бы, чтобы в таких домах была возможность периодически отключать отопление, моментами это прямо необходимо. Но у нас оно здесь обычное - центральное. Есть и подвалы в наших домах. Они больше похожи на небольшие кладовки, закрепленные за каждой квартирой.
Во дворе рядом с домом стоит зеленый металлический забор. Женщина говорит, что его поставили, потому что планируется еще какая-то стройка.
- Раньше нам говорили, что тут будет новый детский сад, но сейчас сложно сказать, что появится в итоге. У нас тут есть небольшой садик рядом с домами. Его еще от птицефабрики строили, но понятно, что его не хватит на всех, если учесть, что новый район все еще строится. Кстати, тут стройка идет невероятно быстрыми темпами, причем мы как-то даже с сыном обсуждали, что на объектах там задействовано как будто не очень много людей, а здания появляются молниеносно.
Анна Игнатьевна подчеркивает, что строительство ей совсем не мешает, а благодаря появлению нового квартала у них во дворе стало не так ветрено.
- Единственное, чего я боялась, что будут возводить какие-то высокие здания и наш красивый вид из окна сменится с природы на многоэтажки, но пока вроде все нормально. Слишком больших зданий здесь не предвидится.
“У нас толком нет общественного транспорта”
В этом же доме по Нововиленской, 23 живет и Александра Тимофеевна. Она сама десять лет отработала на птицефабрике, там же долгое время трудился ее муж.
- Я с теплотой вспоминаю птицефабрику, которая здесь была. Мы там не только работали, но вот, например, и в баню ходили туда. Однако сносить ее собирались, когда еще только люди заселялись в дом, при Машерове это было. Тогда из-за фабрики в округе стоял неприятный запах. Но со временем там прошла реконструкция, запах пропал, а фабрика еще столько лет продолжала работать.
Свой дом она сильно любит и даже считает самым лучшим. В прошлом году здесь был сделан капитальный ремонт.
- Конечно, во время его проведения мало что поменяли, но и так нам это время работ надоело. Например, раньше же меняли батареи, окна в квартирах. Сейчас такого не делают. Нам вот поменяли только газовые и канализационные трубы, сделали фасад дома и крышу - это было бесплатно. Подъезд же мы ремонтировали за свой счет. К тому же, крыльцо нам сделали не сразу, недоделали его. Но после того, как мы подняли этот вопрос, все быстро исправили. Кстати, цены на жилье в наших домах высокие, всегда такими были, наверное, из-за того, что рядом Свислочь.
Несмотря на все плюсы дома, сам район имеет несколько минусов, на которые Александра Тимофеевна также обратила внимание.
- Самый большой недостаток - это то, что у нас толком нет общественного транспорта, здесь не ходят автобусы или троллейбусы. Чтобы куда-то доехать, нужно идти на трамвай. Если есть машина, то, наверное, это не проблема, но в другом случае, конечно, возникает много сложностей. Говорят, что со временем ситуация поменяется, но мы уже столько лет так живем, и это действительно волнует. Одно время у нас во дворе смотрели место для метро, но, как я понимаю, вариант не был одобрен, потому что не хватает территории сделать выход из него.
Еще один минус - недостаток мест для парковки машин.
- Когда мы только вселялись, тут на весь двор было всего три машины, места всем хватало. Но сейчас свой транспорт есть практически у каждого, поэтому трудности и появились. К тому же, у нас тут во дворе появился забор. Как раз на месте, где мы раньше ставили свои машины. Когда только возводились эти ограждения, нам сказали, что мы со временем там сможем также ставить свой транспорт, а по итогу шлагбаум и у нас доступа никакого нет. Была наша территория, а стала их.
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Эти три дома по улице Нововиленской местные жители раньше считали райским уголком - тихое, спокойное место, живописный берег Свислочи и зеленая зона с поющими...
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