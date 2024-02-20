«К нам приблизилась цивилизация». Как живут люди в советских домах под боком у «Левады»

Это подтверждает и то, что за время нашего разговора женщина здоровается со всеми мимопроходящими - кому-то просто улыбается, а с кем-то успевает перекинуться парой слов.

- Этот дом, как рассказывали, строился по чешскому проекту. Так, на площадках у нас по четыре квартиры - однушка, двушка, трешка и четырехкомнатная. Кстати, как я поняла, проект этот они полностью не осуществили. Например, в туалете и кухне нам не положили плитку, жильцы потом сами это доделывали. Из особенностей могу отметить, что у нас в трехкомнатной квартире очень длинный коридор, а двери в зал большие и раздвижные (они изначально такими были). К тому же, везде паркет. Он у большинства из дома остался лежать, никто не хочет менять. Что касается окон, то мы их до сих пор не меняли. Они в отличном состоянии, только периодически нужно подкрашивать.

Сама постройка дома качественная: он же из кирпича возведен, поэтому здесь очень жарко, особенно, когда становится солнечно.

- Нам даже во время ремонта предлагали утепление, но мы отказались. Вообще, хотелось бы, чтобы в таких домах была возможность периодически отключать отопление, моментами это прямо необходимо. Но у нас оно здесь обычное - центральное. Есть и подвалы в наших домах. Они больше похожи на небольшие кладовки, закрепленные за каждой квартирой.