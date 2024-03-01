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«Живем тут по 40 лет, а нас будто нет». Как вышло, что целый подъезд минской пятиэтажки нигде не зарегистрирован
01.03.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Снаружи кажется, что эта пятиэтажка в районе Немиги – самая обычная хрущевка. Однако наметанный глаз горожанина в этом случае ошибается. Стандартных подъездов в доме только три. А вот за дверью четвертой секции дома скрывается нечто удивительное. Тут расположилась не то «коммуналка», не то «общежитие», не то большие квартиры на несколько семей. Самое интересное, что разобраться со статусом этого жилья уже много лет не могут ни жильцы, ни чиновники.
«Сейчас нам доказывают, что мы были общежитием, но это неправда»
Непростую историю подъезда в доме на улице Коллекторной нам рассказала одна из его жительниц. В этом доме Людмила с мужем прожили около 30 лет, а сейчас тут живет ее сын с семьей. К слову, прописать жену и детей к себе мужчина официально не может. Причина – квартир на Коллекторной, 32 как будто нет в природе. В это трудно поверить, но четверть дома до сих пор не зарегистрирована в Едином государственном регистре недвижимого имущества. Да, так бывает: три подъезда дома имеют официальный статус, а четвертого подъезда будто и не существует.
− Проектировал наш дом институт «Белпромпроект», что находится на Немиге. Строилась пятиэтажка в 60-е годы. Инженеров в республике тогда не хватало, поэтому в Минск приезжали строители со всего Союза, в основном − из РСФСР. Для того чтобы специалистам было где остановиться, в последнем подъезде дома спроектировали жилье коридорного типа. На каждом этаже тут разместили по одной квартире с большим количеством комнат. Получились такие «коммуналки» с общими кухнями и санузлами.
Первоначально, как рассказывает женщина, иногородние специалисты занимали квартиры действительно временно. Чуть позже, когда БССР уже вырастило своих инженеров, жилье в доме на Коллекторной «Белпромпроект» стал выделять своим сотрудникам на долговременной основе.
− Основной костяк нашего подъезда заселялся в квартиры в 80-90-е годы. Получается, мы живем здесь по 30-40 лет. Никого новеньких у нас нет. Сейчас в подъезде проживает 13 семей.
Что касается нашей собеседницы, то жилье в доме в 1993-м году получил ее муж. Так как в семье на тот момент уже было двое детей, им выделили сразу три небольшие комнаты на четвертом этаже. Людмила говорит, что в те годы никто не задумывался о документах. Все предприятия давали своим работникам жилье, в котором можно было жить всю оставшуюся жизнь. Жители Коллекторной тоже на это рассчитывали. Однако в отличие от других минчан, которые в последствие приватизировали полученные от предприятий квартиры, работникам проектного института не повезло. Так получилось, что их жилье «зависло» во времени и пространстве.
«В 90-х наши коммуналки собирались реконструировать в отдельные квартиры, но на проект не нашлось денег»
− В это сложно поверить, но у нашего жилья нет определенного статуса. Сейчас нам доказывают, что мы были общежитием, но это не так. У наших жильцов есть выписки из документов, что им давали именно «комнату в квартире с общей кухней». Да, и в паспортах у нас стоит регистрация в квартирах. То, что жилье нам выделялось на время работы − неправда. К примеру, нашей семье обещали, что мы поработаем 10 лет, а потом приватизируем все это. Кто ж знал, что все это так затянется. В 2002 году нам выдали бессрочные договоры найма, на основании которых мы тут живем и платим за жилье, как за обычные квартиры.
Женщина показывает нам тот самый договор найма. В нем сказано, что семье «во владение и бессрочное пользование за плату предоставляется жилое помещение, состоящее из трех комнат». На обратной стороне обозначено, что нанимателю разрешается обмен, раздел и приватизация жилого помещения.
− Кстати, в 90-х годах мы были уверены, что скоро наши «коммуналки» переоборудуют в отдельные квартиры. Инженеры нашего института разработали проект реконструкции подъезда, и мы все ждали скорых перемен. На каждом этаже должны были появиться 4 отдельные однокомнатные квартиры, которые заняли бы наши семьи. Все, конечно, были в предвкушении, однако учитывая непростое время, денег на переделку у предприятия так и нашлось. Потом уже в нулевых были какие-то слухи, что этому дому собираются надстроить мансардный этаж, а заодно и решить вопрос с нашим подъездом. Но вроде инвестор откололся, а мы вновь остались висеть в воздухе.
Конечно, вопрос с документами и статусом подъезда периодически поднимался.
− Еще в 2000-х годах администрация района несколько раз подавала иски в суд о ничтожности наших договоров найма. Мол, «Белпромпроект» не выполнил реконструкцию, и наши помещения должны опять стать общежитием. Но в 2008-м и 2010-м годах суды требования райисполкома не удовлетворили. Мы, в свою очередь, также подавали встречные иски о нарушении наших прав. Но суд отказал и нам. Все просто продолжили жить в своих квартирах, как и раньше.
Последствия капремонта – отсутствие плитки, дверей и плесень на стенах
Несмотря на то, что целый подъезд в пятиэтажке существовал без статуса, несколько лет назад во всем доме прошел капремонт. Не оставили коммунальщики без внимания и 4-ю секцию. Вы спросите, а по каким нормам проводились работы? По нормам для общежития, или по нормам для обычных квартир? Ответа на этот вопрос не знает никто. Так как никаких документов на жилье не было, кажется, что строители перед началом очередных работ просто подбрасывали монетку.
Людмила показывает нам подъезд. На каждом этаже тут расположено всего по одной квартире. Во время капремонта в каждую комнату провели свой звонок. Даже если семья занимает три комнаты, позвонить теперь можно в каждую из них. Всего же, по словам нашей собеседницы, на каждом этаже тут сейчас проживает по 3-4 семьи.
Точно такая же ситуация в туалетах. Во время капремонта тут установили по два унитаза и сделали отдельные душевые кабины. При этом если новые перегородки облицевали свежей плиткой, то старые стены решили не трогать − оставили с покрытием прошлого века. Судя по общению с жильцами комнат, данное дизайнерское решение тут не оценили от слова совсем.
Местные жители показали нам и множество других недоделок. К примеру, отсутствующие двери в санузле, неправильно смонтированные сливы, страшную плесень в одной из комнат.
− Сколько раз мы просили, ну отдайте вы уже это жилье нам в собственность, мы сами тут все сделаем без вашей помощи: и на кухнях, и в санузлах. Но нет, ничего не отдали, − вздыхает Людмила.
Стоит сказать, что за прошедшие годы законодательство в отношении жилых помещений не раз поменялось. Так, право на приватизацию жилого помещения граждане Беларуси имели только до 1 июля 2016 года. После этого все квартиры, не прошедшие процедуру, были переведены в арендное жилье.
− В приватизации нам в свое время отказали на основании того, что это не квартиры, а общежитие. Но и общежитие в доме также не было зарегистрировано – согласно Жилищному кодексу, принятому в 2013-м году, в жилых домах не может быть подъезда с общежитием.
«Мы боимся, что нас просто переведут в аренду с договором на 5 лет»
Что касается арендного жилья, то и здесь время сыграло не в пользу жильцов дома на Коллекторной. Так, если до 2020 года семьи могли получить арендные квартиры в бессрочное пользование с минимальной платой, то сейчас этого сделать уже нельзя. По новым нормам законодательства максимальный срок договора найма госжилья составляет 5 лет. Условия по оплате такого жилья также изменились – сегодня ежемесячный размер платы за аренду определяется размером базовой ставки и коэффициентом, установленным горисполкомом. К примеру, небольшие однокомнатные государственные квартиры в Московском районе сейчас можно арендовать за 260-270 рублей. Еще один принципиальный момент − получение арендного жилого помещения является основанием для снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Людмила рассказывает, что с 2016 года вопрос о статусе квартир уже не поднимался. Жильцов, уставших от судебных тяжб и капремонта, никто не трогал, и все 13 семей продолжали жить в своих квартирах на основании договоров найма.
Гром грянул в сентябре 2023 года, когда к жильцам для проверки технических характеристик помещений пришли специалисты из «Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру». Оказалось, администрация района забеспокоилась о том, что квартиры нигде не зарегистрированы и начала готовить соответствующую документацию.
− Представители районной администрации про нашу проблему знают, мы с ними не раз встречались, но вот предлагаемые ими решения нас не устраивают. Администрация настойчиво хочет доказать, что мы были общежитием и перевести нас в арендное жилье − с договором на 5 лет и коммунальной платой в 300-600 рублей в месяц. Такие суммы многим из нас просто не потянуть. Да, на словах нам обещают, что Мингорисполком примет для нас какой-то понижающий коэффициент, но мы уже ни во что не верим.
Перед нами − ответы жильцам из разных инстанций. В них описывается долгая история мытарств четвертого подъезда. Судя по документам с 1981 по 2008 год помещения на Коллекторной несколько раз приобретали и утрачивали статус общежития. Также в письмах констатируется тот факт, что на сегодняшний момент сведения о государственной регистрации квартир № 59-63 в едином регистре отсутствуют. Что касается будущего статуса подъезда, то после государственной регистрации жилые помещения собираются передать в ведение КУП «Минские городские общежития», а затем включить в состав арендного жилья.
«Теперь, когда все сроки для цивилизованного решения проблемы прошли, от нас требуют подписей»
Людмила говорит, что сейчас (после проведенных обмеров от БТИ) от них требуют подписать согласие на узаконивание самовольной перепланировки квартир. При этом жильцы подписывать что-либо отказываются. Боятся, что это ускорит перевод жилья в арендное.
− Обидно, что теперь, когда все сроки для цивилизованного урегулирования проблемы упущены, от нас требуют каких-то подписей.
Мы спрашиваем Людмилу, а какой бы вариант устроил жильцов – ведь по действующим нормам вариантов для решения проблемы действительно не так уж много.
− С учетом сроков проживания и того, что нам в свое время было необоснованно отказано в приватизации, конечно, мы бы хотели получить возможность приватизировать свои квартиры. Вариант с бессрочным наймом и понижающим коэффициентом – гораздо хуже, но и на него многие бы согласились. Но прожив тут по 30-40 лет, снимать свои же квартиры за 400-600 рублей в месяц?! А через 5 лет и вовсе услышать «до свидания»?! Это уж слишком!
Уже во время подготовки материала жильцы дома получили письма от Минского городского жилищного хозяйства. Там сказано, что в связи с тем, что жители не предоставили согласий на перепланировку, исковое заявление об устранении препятствий в отношении жилых помещений направлено в суд Московского района.
Realt будет следить за этой ситуацией.
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«Живем тут по 40 лет, а нас будто нет». Как вышло, что целый подъезд минской пятиэтажки нигде не зарегистрирован
Снаружи кажется, что эта пятиэтажка в районе Немиги – самая обычная хрущевка. Однако наметанный глаз горожанина в этом случае ошибается. Стандартных подъездов в...
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