«Живем тут по 40 лет, а нас будто нет». Как вышло, что целый подъезд минской пятиэтажки нигде не зарегистрирован

− Кстати, в 90-х годах мы были уверены, что скоро наши «коммуналки» переоборудуют в отдельные квартиры. Инженеры нашего института разработали проект реконструкции подъезда, и мы все ждали скорых перемен. На каждом этаже должны были появиться 4 отдельные однокомнатные квартиры, которые заняли бы наши семьи. Все, конечно, были в предвкушении, однако учитывая непростое время, денег на переделку у предприятия так и нашлось. Потом уже в нулевых были какие-то слухи, что этому дому собираются надстроить мансардный этаж, а заодно и решить вопрос с нашим подъездом. Но вроде инвестор откололся, а мы вновь остались висеть в воздухе.

Конечно, вопрос с документами и статусом подъезда периодически поднимался.

− Еще в 2000-х годах администрация района несколько раз подавала иски в суд о ничтожности наших договоров найма. Мол, «Белпромпроект» не выполнил реконструкцию, и наши помещения должны опять стать общежитием. Но в 2008-м и 2010-м годах суды требования райисполкома не удовлетворили. Мы, в свою очередь, также подавали встречные иски о нарушении наших прав. Но суд отказал и нам. Все просто продолжили жить в своих квартирах, как и раньше.