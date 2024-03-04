18 тысяч долларов за участок в 25 км от Минска. Результаты земельного аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области.

Лот № 1 — участок с кадастровым номером 6248 8200 1601 0004 20 находится в д. Гончаровка на ул. Луговой, 15. Населенный пункт расположен в 11 километрах от г. Смолевичи и примерно в 26 километрах от Минска . Площадь участка составляет 12,93 сотки. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электро-, водо- и газоснабжения. Лот был выставлен на торги за 28 000 рублей. На него было подано 6 заявок. Участок продан за 60 020 рублей, или 18 593 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 6248 8200 6601 0002 44 расположен в д. Старина на ул. Лесной. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения жилого дома (будущего объекта строительства) к сетям электро- и газоснабжения. Лот был оценен в 20 000 рублей. Заявок на него не поступило.

Лот № 3 — участок с кадастровым номером 6248 8200 1601 0004 19 находится в д. Гончаровка на ул. Луговой, 17. Земельный надел насчитывает 12,08 сотки. Есть возможность подключения объекта строительства к сетям электро-, водо- и газоснабжения. Лот был оценен в 26 000 рублей. На него претендовали 6 человек. Участок продан за 61 306 рублей, или 18 991 доллар.