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18 тысяч долларов за участок в 25 км от Минска. Результаты земельного аукциона

04.03.2024 13:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области.


Фото используется в качестве иллюстрации.

Участникам аукциона было предложено 3 лота — земельных участка в деревнях Гончаровка и Старина.

Лот № 1 — участок с кадастровым номером 6248 8200 1601 0004 20 находится в д. Гончаровка на ул. Луговой, 15. Населенный пункт расположен в 11 километрах от г. Смолевичи и примерно в 26 километрах от Минска. Площадь участка составляет 12,93 сотки. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электро-, водо- и газоснабжения. Лот был выставлен на торги за 28 000 рублей. На него было подано 6 заявок. Участок продан за 60 020 рублей, или 18 593 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 6248 8200 6601 0002 44 расположен в д. Старина на ул. Лесной. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения жилого дома (будущего объекта строительства) к сетям электро- и газоснабжения. Лот был оценен в 20 000 рублей. Заявок на него не поступило.

Лот № 3 — участок с кадастровым номером 6248 8200 1601 0004 19 находится в д. Гончаровка на ул. Луговой, 17. Земельный надел насчитывает 12,08 сотки. Есть возможность подключения объекта строительства к сетям электро-, водо- и газоснабжения. Лот был оценен в 26 000 рублей. На него претендовали 6 человек. Участок продан за 61 306 рублей, или 18 991 доллар.

Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет. Он расположен в 5 километрах на юго-запад от Смолевичей и 36 километрах от Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и Смолевичами.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных...
 
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