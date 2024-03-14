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Что такое должная осмотрительность при заключении сделки

14.03.2024 16:35 — Новости Экономики | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Должная осмотрительность — это определение в бизнесе, относящееся к процессу принятия решений, связанному с оценкой рисков. Грубо говоря, в это определение входят сбор, анализ информации о потенциальных партнерах, поставщиках или клиентах, чтобы снизить возможные риски и потери.

Должная осмотрительность помогает уменьшить следующие риски:

  • · Снижает вероятность ошибок и нарушений.
  • · Помогает избежать правовых проблем — несоблюдение законодательства, недобросовестные контрагенты или невыполнение договорных обязательств.
  • · Уменьшает риск финансовых потерь из-за мошенничества, неплатежей или некачественного управления финансами.
  • · Помогает сохранить репутацию компании, предотвращая скандалы, связанные с некачественным выполнением обязательств или нарушением этических норм.
  • · Позволяет снизить риски инвестиций в проекты или партнерства, обеспечивая предварительную проверку надежности и добросовестности партнеров.
  • · Помогает соблюдать требования регуляторов и избегать штрафов и других санкций за нарушение законодательства, нормативных актов.

Способы проявления должной осмотрительности

Проявление должной осмотрительности в бизнесе — залог безопасности и уверенности в партнерах. Например, если вы хотите сотрудничать с «БСБ» банк, то следует получить и изучить отчетность «БСБ» банка https://kartoteka.by/unp-807000069, иначе риски увеличиваются в разы. В списке ниже опубликованы основные принципы должной осмотрительности, помогающие принимать решения и обеспечат поддержку суда и налоговых органов.

  • · Использование регламента — это набор требований, по которым проводится проверка контрагентов. Общей версии данного регламента, к сожалению, не существует — каждая компания должна самостоятельно разработать его, опираясь на максимизацию безопасности и прозрачности сделок, бизнес-процессов.
  • · Запрос информации у контрагента — это шаг для проявления должной осмотрительности. Необходимо получить от контрагента всю информацию о его работе, учредительных документах, лицензиях и сертификатах, а также проверить ее на правдивость.
  • · Запрос данных у госорганов — это еще один вариант получения информации о контрагенте. В госорганах хранится почти вся информация о компаниях, но для ее получения требуется подавать соответствующие запросы и, часто, ждать по несколько недель.
  • · Получение данных из открытых источников и сервисов — это еще пример должной осмотрительности. В интернете созданы сервисы, предоставляющие информацию о юридических лицах, их активах, задолженностях. Используйте эти данные для принятия обоснованных решений о выборе контрагентов.
  • · Увеличение информации о контрагенте — это процесс, повышающий вероятность поддержки налогоплательщика со стороны суда при спорах с налоговыми органами. Чем больше информации о контрагенте у вас есть, тем больше будет доказательств вашей осмотрительности и надежности.
  • · При претензиях со стороны налоговых органов сосредоточьтесь на доказывании проведенных операций. Сохраняйте все документы, связанные с бизнес-операциями, а также заранее подготавливать подтверждающие документы.
  • · В спорах об осмотрительности решения судей играют первоочередную роль, поскольку отсутствует четкая законодательная база и критерии. Решение судьи зависит от предоставленных доказательств, специфики дела и личных убеждений судьи.

Насколько важна проверка и оценка должной осмотрительности

Она позволяет компаниям избежать рисков, связанных с недобросовестными контрагентами, избежать проблем с налоговыми органами и повысить шансы на поддержку со стороны суда. Проведение проверок и оценок должной осмотрительности помогает компаниям улучшить свою репутацию и привлечь новых партнеров.

 
 
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