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Что за дом начинают строить на месте частного сектора в районе Беды? Узнали подробности
15.03.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе улиц Беды и Восточной в Минске начинается новая стройка. На участке, где раньше стояли частные дома, должен вырасти девятиэтажный монолитный дом. Мы посмотрели, как сейчас выглядит стройплощадка, и попытались узнать подробности о том, кому достанутся квартиры в многоэтажке.
Заказчиком нового строительства снова выступает УКС Советского района Минска, генеральной подрядной организацией стал Стройтрест №4. Дом начнут строить в первом квартале этого года, а завершить планируют примерно через 12 месяцев – то есть, весной 2025 года.
Планировки квартир предусматривают устройство межкомнатных перегородок из керамического кирпича и выполнение разводки электрики. В некоторых квартирах возведут перегородки, отделяющие жилую комнату с кухонным оборудованием от прихожей. Жилье собираются сдавать без чистовой отделки, но с оштукатуренными стенами и стяжкой на полах.
А кому будут предназначаться квартиры в доме? В УКСе Советского района нам ответили, что большинство квартир предложат нуждающимся в улучшении жилищных условий. При этом не исключено, что часть жилья поступит и в свободную продажу. Именно так, к слову, строились и три предыдущих дома – сперва жилье в них распределялось среди очередников, а затем некоторое количество квартир предлагали всем, кто хотел строиться. Первую декларацию на квартиры стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.
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В районе улиц Беды и Восточной в Минске начинается новая стройка. На участке, где раньше стояли частные дома, должен вырасти девятиэтажный монолитный дом. Мы...
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