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Что за дом начинают строить на месте частного сектора в районе Беды? Узнали подробности

15.03.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе улиц Беды и Восточной в Минске начинается новая стройка. На участке, где раньше стояли частные дома, должен вырасти девятиэтажный монолитный дом. Мы посмотрели, как сейчас выглядит стройплощадка, и попытались узнать подробности о том, кому достанутся квартиры в многоэтажке.


Речь идет об участке в границах улиц Леонида Беды, Тиражной, Восточной и Белинского. Эту территорию уже несколько лет осваивает УКС Советского района. При этом на месте бывших усадеб Сельхозпоселка растут не панельки, а монолитные каркасники.

Весь квартал новостроек будет состоять из четырех домов. Три из них уже возведены и обживаются новоселами. Ну а в ближайшее время строители приступят к возведению последнего дома проекта.



Сейчас площадка под стройку уже огорожена зеленым забором. Рядом с ней сделаны проходы для пешеходов, установлены предупреждающие знаки.



Последний частный дом в этом уголке микрорайона, по-видимому, решили оставить на своем месте.


Заказчиком нового строительства снова выступает УКС Советского района Минска, генеральной подрядной организацией стал Стройтрест №4. Дом начнут строить в первом квартале этого года, а завершить планируют примерно через 12 месяцев – то есть, весной 2025 года.



Согласно информации с сайта УКСа, строящийся дом будет девятиэтажным. В нем будет 3 подъезда и 86 квартир:  25 однокомнатных, 37 двухкомнатных и 24 трехкомнатные.



Планировки квартир предусматривают устройство межкомнатных перегородок из керамического кирпича и выполнение разводки электрики. В некоторых квартирах возведут перегородки, отделяющие жилую комнату с кухонным оборудованием от прихожей. Жилье собираются сдавать без чистовой отделки, но с оштукатуренными стенами и стяжкой на полах.


Высота потолков в квартирах будет не менее 2,65 метра. Все квартиры получат остекленные лоджии.

Кстати, вместе с последним домом закончится и благоустройство общего для всех четырех домов двора. Пока что небольшая детская площадка есть лишь у одного дома.



А кому будут предназначаться квартиры в доме? В УКСе Советского района нам ответили, что большинство квартир предложат нуждающимся в улучшении жилищных условий. При этом не исключено, что часть жилья поступит и в свободную продажу. Именно так, к слову, строились и три предыдущих дома – сперва жилье в них распределялось среди очередников, а затем некоторое количество квартир предлагали всем, кто хотел строиться. Первую декларацию на квартиры стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.


 
Теги: Минск
 
 
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В районе улиц Беды и Восточной в Минске начинается новая стройка. На участке, где раньше стояли частные дома, должен вырасти девятиэтажный монолитный дом. Мы...
 
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