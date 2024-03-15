Что за дом начинают строить на месте частного сектора в районе Беды? Узнали подробности

А кому будут предназначаться квартиры в доме? В УКСе Советского района нам ответили, что большинство квартир предложат нуждающимся в улучшении жилищных условий. При этом не исключено, что часть жилья поступит и в свободную продажу. Именно так, к слову, строились и три предыдущих дома – сперва жилье в них распределялось среди очередников, а затем некоторое количество квартир предлагали всем, кто хотел строиться. Первую декларацию на квартиры стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.