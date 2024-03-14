«Просят поднять плинтус и вернуть утку в водоем». Управляющая компания − о работе в новых минских кварталах

«Мамы предлагали сделать универсальный пропуск для закрытых дворов»

− Надежда, жизнь любого района насыщена текущими бытовыми проблемами. С чем обычно обращаются к вам жители той же Новой Боровой и Зеленой гавани?

− Запросов много, и они зависят от сезонных факторов. Зимой всех волнует, как работают радиаторы и убран ли снег на улице, а летом – как полит и скошен газон. Много запросов касается входных дверей: защелок, стопорных ножек, доводчиков, панелей домофонов. То есть то, чем пользуются каждый день.

Встречаются и нестандартные запросы: например, у ребенка выпала игрушка или нужно поднять плинтус на девятый этаж. Мы стараемся помочь в любой ситуации, даже если она выходит за рамки нашей ответственности.

Порой бывают интересные запросы. Однажды мы искали утенка, который случайно забрел в Новую Боровую. К нам обратился неравнодушный житель с просьбой найти его и вернуть в соседний водоем. Для этого пришлось обратиться в Центр помощи диким птицам за консультацией. Утенка нашли и успешно вернули в водоем, он там и сейчас обитает.

− Чем отличается «А-100 Комфорт» от других организаций?

− Сейчас в нашем портфеле – более 185 домов. Вместе с техническим обслуживанием и клинингом мы занимаемся текущим ремонтом, обеспечиваем круглосуточный клиентский сервис, развиваем приложение, проводим мероприятия и работаем с сообществом. А еще сами занимаемся озеленением территории, у нас невероятно цветущие и зеленые районы.