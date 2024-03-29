Участок с недостроем в Заславле продали за 57 тысяч долларов. Итоги аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Березинском, Дзержинском, Логойском, Любанском, Несвижском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Рассказываем об итогах торгов.

Десять заявок подали на лот № 1 – участок в Заславле на ул. Мирной, 2. Земельный надел насчитывает 12,33 сотки. Из коммуникаций есть электричество, газ, водопровод. Жилой дом с бетонным фундаментом имеет 22% готовности. Лот был оценен в 78 810 руб., в том числе дом - в 16 026 руб. Он продан на торгах за 185 830 руб., или 57 182 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

В Минском районе на аукцион было предложено 9 недостроев разной степени готовности. Торги прошли по 3 лотам – участкам в Заславле, деревне Мацевичи Новодворского сельсовета и деревне Щитомиричи Сеницкого сельсовета.

Участок в д. Щитомиричи на ул. Светлой, 38, заинтересовал 6 человек. Площадь земельного надела насчитывает 13 соток. Жилой дом имеет готовность 10%, общая площадь железобетонного фундамента составляет 66 кв.м. Лот оценен в 98 000 руб., в том числе дом – в 4 697 руб. За него удалось выручить 220 000 руб., или 67 696 долларов.

На участок в деревне Мацевичи на ул. Монетной, 2, претендовали 3 человека. Земельный надел насчитывает 14,83 сотки и оснащен электричеством. Общая площадь железобетонного фундамента жилого дома составляет 130 кв.м и имеет 10 % готовности. Лот был оценен в 50 000 руб., в том числе дом – в 7 830 руб., продан на аукционе за 91 000 руб., или 28 002 доллара.

На участок в аг. Атолино подали одну заявку. На остальные лоты заявлений не поступило.

В Березинском районе на аукцион повторно выставлялся один участок в самом районном центре г. Березино на ул. Северной, 7. Заявок на лот и на этот раз не поступило.

В Дзержинском районе на аукцион было выставлено 4 участка с не завершенными строительством домами. Торги прошли по двум лотам – участкам в д. Большие Гороховищи и д. Рубилки на ул. Парковой, 6 А, Добриневского сельсовета. На земельные наделы подали 2 и 3 заявки соответственно.

В Логойском районе на торги был повторно выставлен один участок № 26 в д. Приселки, РИЗ «Дубровка» Беларучского сельсовета. Заявлений на него не поступило.

В Любанском районе на аукцион также предлагался один участок в аренду на 99 лет с недостроем. Он находится в г. Любань. Торгов по нему не было.

В Несвижском районе участникам аукциона было предложено 2 участка с недостроями в г. Несвиже. Заявок на них не поступило.

Слуцкий район выставлял на аукцион 6 лотов. Торгов не было ни по одному участку. Один лот продан единственному заявителю. Участок расположен в г. Слуцке на ул. Добросельской, 33.

Смолевичский район предлагал на аукцион 6 участков, в том числе 3 из них в Смолевичах на ул. Гоголя, 5, ул. Мележа, 86, и ул. Манюшки, 66. Торги прошли по одному лоту. Участок на ул. Мележа, 86, насчитывает 14,75 сотки. Из коммуникаций есть возможность подвести к дому электричество и газ. Готовность жилого дома общей площадью 171 кв.м составляет 12%. Лот был оценен в 35 000 руб., в том числе дом – в 9 224 руб. На него претендовали 3 человека. Лот продали за 51 244 руб., или 15 768 долларов.

На участок на ул. С.Манюшки, 66, претендовали 2 человека, однако один не прошел регистрацию. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Жилой дом общей площадью 105 кв.м имеет 35% готовности. Из коммуникаций есть электричество и газ. Лот оценен в 43 900 руб., в том числе дом – в 22 381 руб. Он продан на аукционе единственному заявителю за 46 095 руб., или 14 184 доллара.

В Солигорском районе на аукцион предлагалось в аренду на 30 лет 4 участка. Торги прошли по 3 лотам. Участки расположены в д. Листопадовичи Старобинского сельсовета и г.п. Старобин на ул. Слободской,5, и ул. Слободской, 7. На земельный надел в д. Листопадовичи поступило 5 заявлений, а на участки в Старобине – по 9 заявок на каждый.

Более подробную информацию о лотах и результатах торгов смотрите в таблице.

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.