В каких новостройках Минска самые дешевые квартиры? Realt знает ответ

Источник материала: realt.by

Если вы прямо сейчас выбираете квартиру в новостройке, то уже наверняка столкнулись с лавиной хаотичной информации из разных источников. Как разобраться, в каком минском ЖК квартиры на данный момент самые недорогие? С какими банками работает застройщик, и сколько придется платить в первый год? А может не стоит ждать окончания стройки, а приобрести уже готовое жилье? Ответить на все эти вопросы поможет наш новый обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен нашими аналитиками и точно поможет тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.



Какие варианты есть у человека, который собрался приобрести квартиру в новостройке? Например, он может лично обзвонить или объехать всех застройщиков Минска. Это – надежно, но долго. Также он может пойти в агентство недвижимости, заплатить за устную консультацию и получить сотню сообщений в вайбер с разнообразными вариантами квартир. Быстро, но не слишком удобно. Ну и наконец, третий и самый оптимальный вариант − купить обзор по новостройкам по самой выгодной на сегодня цене – 10 рублей! За эти деньги вы получите около 60 страниц исчерпывающей и структурированной информации о том, что на данный момент времени происходит на рынке новостроек.

Что же будет в обзоре? В нем мы подробно расскажем обо всех строящихся жилых комплексах Минска и ближайшего пригорода ,а также сравним их между собой. Мы узнаем, сколько домов застройщик уже построил и сдал в эксплуатацию в данном жилом комплексе; посчитаем, сколько квартир сейчас находится в продаже; проанализируем условия покупки и даже рассчитываем размер выплат по доступным кредитным программам. Еще один важный момент – мы сравним цены на квартиры в строящихся и уже готовых домах в том или ином жилом комплексе. То есть, вам не придется самостоятельно просматривать сотни объявлений – все это наши аналитики уже сделали. Вам же останется только сравнить стоимость на первичке и на вторичке, и сделать свой выбор. Кстати, с учетом того, что за последние годы цены на новостройки выросли, варианты на вторичном рынке порой выглядят привлекательнее первички. В некоторых минских ЖК разница между готовым и строящимся жильем – почти незаметна! За одни и те же деньги вы можете купить метры в котловане от застройщика, или уже готовую квартиру от собственника. Все подробности вы найдете в обзоре по новостройкам .

Каждому строящемуся жилому комплексу мы выделили по 2 страницы отчета. Вся информация в обзоре структурирована и составлена на основе данных Национального Кадастрового Агентства, Белстата и Нацбанка Республики Беларусь. Также в обзоре использована официальная информация от застройщиков и агентств недвижимости, ну и конечно − уникальная аналитика рынка новостроек от Realt (данные за 7 лет!). В целом, обзор Realt — это инструмент, который поможет вам принять взвешенное решение для покупки квартиры в новостройке. Вы сможете посмотреть, как менялись цены на квадраты в том или ином ЖК; изучить стартовые и актуальные цены по всем новостройкам; проследить динамику изменения стоимости от минимума до максимума, узнать про самые дорогие и самые дешевые жилые комплексы Минска и пригородов на сегодняшний момент.



Ну и наконец, самая приятная новость – только до 31 марта купить обзор по новостройкам Минска можно по специальной цене – 10 рублей вместо 50. Чтобы получить обзор вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться на сайте, ввести номер телефона, выбрать услугу и оплатить. Обзор в виде PDF-файла придет на вашу электронную почту! Если у вас остались вопросы, то вы всегда можете обратиться к нашему специалисту по телефону +375 29 875 42 39 или заполнить заявку на консультацию на странице обзора .