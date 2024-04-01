ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Скидки до 75%. Посмотрели, что продают в магазине уцененной бытовой техники в Минске

01.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На проспекте Независимости, между станциями метро «Московская» и «Восток», находится магазин бытовой техники «ТехноСток». Тут представлены товары, которые есть в сети «5 элемент». Разница лишь в том, что на здешних полках стоит как новая электроника, так и отремонтированная бэушная. Практически вся техника продается со скидкой от 7 до 75%. Показываем, что тут есть и от чего зависит цена.


Магазин «ТехноСток» находится на Независимости, 117 по соседству с БЦ "Александров Пассаж". Раньше в этом здании располагалась одна из точек «5 элемента». «ТехноСток» принадлежит этому же юрлицу. 

На полках стока стоит бытовая техника, которая ранее была куплена в белорусских магазинах "5 элемент" и возвращена по гарантии. Эти товары проходят через сервисный центр. После выяснения причин поломки и устранения неисправностей их снова пробуют продать. Кроме бэушной электроники, тут можно найти и новые товары, но с определенными дефектами - от отсутствия коробки до царапин на корпусе. И новые, и б/у модели выставляют на продажу со скидкой. Иногда разница между начальной и итоговой ценой достигает 75%.


Внутри магазин выглядит так же, как и другие торговые точки с бытовой техникой: практически все стеллажи и полки уставлены товарами. Есть уголки с мелочью: флешками, батарейками, удлинителями, беспроводными мышками - все они новые. Сразу у входа стоит витрина с плойками, ирригаторами, фотоаппаратами и наушниками. 




Например, новые Marshall Major IV можно купить со скидкой в 30% за 342,30 руб. На ценнике ниже указана причина уценки: сколы на кружках регулировки наушников. Рядом стоит та же модель, но б/у за 229,50 руб. Наушники рабочие, но с двух сторон в них треснули крепления. 



Фотокамеру Canon после замены верхней крышки продают за 792,50 руб – в два раза дешевле. Новую анологичную камеру в том же “5 элементе” уже не найти.  


В магазине большой выбор пылесосов от брендов Tefal, Polaris, Samsung и др. Есть и вертикальные, и роботы. Самый дешевый вертикальный пылесос стоит 79,10 рублей от бренда Kitfort. Модель подойдет для уборки мебели или авто. Он новый, но с потертостями, царапинами на корпусе и без фиксатора ручки. Его выставили со скидкой в 30%




Робот-пылесос Samsung после ремонта отдают почти за 175 руб – это на 75% дешевле от начальной стоимости. На большинстве ценников есть информация о наличии гарантии. Если в описании позиции про нее не говорится, значит модель продают без возможности ремонта и возврата. На этот пылесос Samsung гарантия закончилась еще в 2023 году. Узнаем у сотрудников, можно ли ее продлить. 

По словам консультанта, сделать этого нельзя, но в магазине можно купить программу "Защита+" - по сути, дополнительная гарантия, которая действует во всех магазинах "5 элемент". Она подходит и для новых моделей, и для б/у.

Если товар новый, хоть и с уценкой, на него также распространяется гарантия от механических повреждений, что возникли по вине владельца. Воспользоваться ею можно один раз. На бэушные товары такой плюшки нет. А вообще в "ТехноСтоке" срок действия программы и ее стоимость рассчитывается индивидуально для каждого товара. Если на ценнике указана гарантия, то "Защита+" будет действовать после окончания основной.


Пожилая пара провела в магазине около 20 минут. Выходят с пустыми руками, но довольные. 

- Мы пока присматриваемся. Нашли то, что нам нужно - новый холодильник, стиральную машину - все со скидкой в 10-15%. Если посчитать, то сэкономим около 500 рублей. Для нас, пенсионеров, это большие деньги. За них можно еще что-то купить для дома, - делится мнением мужчина. 

На дефекты в виде царапин и вмятин он готов закрыть глаза, мол некоторых вообще не видно. А, если мешают, можно магнит повесить - спрятать неровность. 


Со скидкой в 14-20% в магазине можно купить и сковородки. Основная причина уценки – царапины и вмятины на боковой стороне. 

- Для себя или родителям на дачу – вполне себе вариант, - говорит студентка Лиза. Девушка признается, что заходит в магазин частенько. Недавно купила себе мышку со скидкой, потому что от нее не было коробки. А сейчас присмотрела себе ирригатор. – Если не хватает мелочевки, есть царапина, но все работает, почему нет? Я не брезгаю купить даже что-то бэушное, потому что в итоге получается приличная экономия, а вечного ничего не бывает. Иногда и родители просят что-то найти, так как в районах подобных магазинов у них нет. 


Напротив отела с пылесосами и микроволновками стоят телевизоры. Выбор тоже широкий. Здесь же можно присмотреть отремонтированные телефоны Huawei с 50% скидкой. 


В отделе много новых телевизоров с царапинами на корпусе. Скидка на них - 15%. На 40% ниже - за 5 639,40 руб - продается новая модель Samsumg. Снизили цену из-за потертостей и царапин на блоке.



В магазине также продаются и новые товары по финальной цене. Есть акционные модели из каталога «5 элемента». В «ТехноСтоке» они с красными ценниками. Стоимость везде одинаковая. 










Антон приехал в магазин не в первый раз. Недавно он купил здесь две кофемашины для офиса и дома по 600 рублей закаждую. Говорит, что это настоящая находка, ведь такие модели сейчас стоят здесь же 1 200 рублей.

- Там были неисправности с очищением машины от кофе, но, на самом деле, они не влияют на работу и вкус напитка, - признается молодой человек. - В прошлый раз присмотрел гриль, сейчас приехал за ним. Правда, есть выгодные позиции. 


В дальней части магазина стоят стиральные, сушильные машины и вытяжки, холодильники, в том числе и встраиваемые. 

Из-за скола краски в верхнем правом углу, потертостей и царапин новую сушильную машину Electrolux продают за 3 054,10 руб - это на 30% дешевле, чем изначально. 





Большинство цен на стиральные машины, утюги, электрочайники, парогенераторы, мясорубки после ремонта снизились на 50%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На проспекте Независимости, между станциями метро «Московская» и «Восток», находится магазин бытовой техники «ТехноСток». Тут представлены товары, которые есть...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики
  • Скидки до 75%. Посмотрели, что продают в магазине уцененной бытовой техники в Минске 00:00, realt.by
  • Все новости

Свежие газеты

31.03.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика