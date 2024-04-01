Скидки до 75%. Посмотрели, что продают в магазине уцененной бытовой техники в Минске

Робот-пылесос Samsung после ремонта отдают почти за 175 руб – это на 75% дешевле от начальной стоимости. На большинстве ценников есть информация о наличии гарантии. Если в описании позиции про нее не говорится, значит модель продают без возможности ремонта и возврата. На этот пылесос Samsung гарантия закончилась еще в 2023 году. Узнаем у сотрудников, можно ли ее продлить.

По словам консультанта, сделать этого нельзя, но в магазине можно купить программу "Защита+" - по сути, дополнительная гарантия, которая действует во всех магазинах "5 элемент". Она подходит и для новых моделей, и для б/у.

Если товар новый, хоть и с уценкой, на него также распространяется гарантия от механических повреждений, что возникли по вине владельца. Воспользоваться ею можно один раз. На бэушные товары такой плюшки нет. А вообще в "ТехноСтоке" срок действия программы и ее стоимость рассчитывается индивидуально для каждого товара. Если на ценнике указана гарантия, то "Защита+" будет действовать после окончания основной.