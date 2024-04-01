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Скидки до 75%. Посмотрели, что продают в магазине уцененной бытовой техники в Минске
01.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На проспекте Независимости, между станциями метро «Московская» и «Восток», находится магазин бытовой техники «ТехноСток». Тут представлены товары, которые есть в сети «5 элемент». Разница лишь в том, что на здешних полках стоит как новая электроника, так и отремонтированная бэушная. Практически вся техника продается со скидкой от 7 до 75%. Показываем, что тут есть и от чего зависит цена.
На полках стока стоит бытовая техника, которая ранее была куплена в белорусских магазинах "5 элемент" и возвращена по гарантии. Эти товары проходят через сервисный центр. После выяснения причин поломки и устранения неисправностей их снова пробуют продать. Кроме бэушной электроники, тут можно найти и новые товары, но с определенными дефектами - от отсутствия коробки до царапин на корпусе. И новые, и б/у модели выставляют на продажу со скидкой. Иногда разница между начальной и итоговой ценой достигает 75%.
Внутри магазин выглядит так же, как и другие торговые точки с бытовой техникой: практически все стеллажи и полки уставлены товарами. Есть уголки с мелочью: флешками, батарейками, удлинителями, беспроводными мышками - все они новые. Сразу у входа стоит витрина с плойками, ирригаторами, фотоаппаратами и наушниками.
В магазине большой выбор пылесосов от брендов Tefal, Polaris, Samsung и др. Есть и вертикальные, и роботы. Самый дешевый вертикальный пылесос стоит 79,10 рублей от бренда Kitfort. Модель подойдет для уборки мебели или авто. Он новый, но с потертостями, царапинами на корпусе и без фиксатора ручки. Его выставили со скидкой в 30%
Робот-пылесос Samsung после ремонта отдают почти за 175 руб – это на 75% дешевле от начальной стоимости. На большинстве ценников есть информация о наличии гарантии. Если в описании позиции про нее не говорится, значит модель продают без возможности ремонта и возврата. На этот пылесос Samsung гарантия закончилась еще в 2023 году. Узнаем у сотрудников, можно ли ее продлить.
По словам консультанта, сделать этого нельзя, но в магазине можно купить программу "Защита+" - по сути, дополнительная гарантия, которая действует во всех магазинах "5 элемент". Она подходит и для новых моделей, и для б/у.
Если товар новый, хоть и с уценкой, на него также распространяется гарантия от механических повреждений, что возникли по вине владельца. Воспользоваться ею можно один раз. На бэушные товары такой плюшки нет. А вообще в "ТехноСтоке" срок действия программы и ее стоимость рассчитывается индивидуально для каждого товара. Если на ценнике указана гарантия, то "Защита+" будет действовать после окончания основной.
Пожилая пара провела в магазине около 20 минут. Выходят с пустыми руками, но довольные.
- Мы пока присматриваемся. Нашли то, что нам нужно - новый холодильник, стиральную машину - все со скидкой в 10-15%. Если посчитать, то сэкономим около 500 рублей. Для нас, пенсионеров, это большие деньги. За них можно еще что-то купить для дома, - делится мнением мужчина.
На дефекты в виде царапин и вмятин он готов закрыть глаза, мол некоторых вообще не видно. А, если мешают, можно магнит повесить - спрятать неровность.
Со скидкой в 14-20% в магазине можно купить и сковородки. Основная причина уценки – царапины и вмятины на боковой стороне.
- Для себя или родителям на дачу – вполне себе вариант, - говорит студентка Лиза. Девушка признается, что заходит в магазин частенько. Недавно купила себе мышку со скидкой, потому что от нее не было коробки. А сейчас присмотрела себе ирригатор. – Если не хватает мелочевки, есть царапина, но все работает, почему нет? Я не брезгаю купить даже что-то бэушное, потому что в итоге получается приличная экономия, а вечного ничего не бывает. Иногда и родители просят что-то найти, так как в районах подобных магазинов у них нет.
Антон приехал в магазин не в первый раз. Недавно он купил здесь две кофемашины для офиса и дома по 600 рублей закаждую. Говорит, что это настоящая находка, ведь такие модели сейчас стоят здесь же 1 200 рублей.
- Там были неисправности с очищением машины от кофе, но, на самом деле, они не влияют на работу и вкус напитка, - признается молодой человек. - В прошлый раз присмотрел гриль, сейчас приехал за ним. Правда, есть выгодные позиции.
Большинство цен на стиральные машины, утюги, электрочайники, парогенераторы, мясорубки после ремонта снизились на 50%.
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На проспекте Независимости, между станциями метро «Московская» и «Восток», находится магазин бытовой техники «ТехноСток». Тут представлены товары, которые есть...
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