«Победа» на месте. На старейший кинотеатр Минска вернулась вывеска

Как недавно сообщали «Минск-Новости, на «Победе» ежедневно трудятся 107 человек.

− На объекте выполнены черновая разводка электрики и оштукатуривание стен, ведутся малярные и отделочные работы. В некоторых помещениях на потолках предусмотрена лепнина. Ее монтаж завершен на 80 %, − рассказал начальник СУ-3 ОАО «Стройтрест № 1» Николай Зуй. − Что касается кинозалов, то в самом большом производится обшивка стен гипсокартоном. Степень его готовности − 75 %, а малых залах − 80 %. После черновой отделки помещений приступим к монтажу акустических панелей. Предположительно к 5 апреля пищеблок будет готов к установке оборудования. Необходимую для кинотеатра мебель полностью закупили.