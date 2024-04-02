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«Победа» на месте. На старейший кинотеатр Минска вернулась вывеска
02.04.2024 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Реконструкция кинотеатра «Победа» близится к завершению. В настоящий момент строители заканчивают черновую отделку помещений и скоро приступят к чистовой. А на днях старейшему кинотеатру столицы вернули вывеску. «Победа» на улице Интернациональной должна открыться уже в этом году.
Как недавно
− На объекте выполнены черновая разводка электрики и оштукатуривание стен, ведутся малярные и отделочные работы. В некоторых помещениях на потолках предусмотрена лепнина. Ее монтаж завершен на 80 %, − рассказал начальник СУ-3 ОАО «Стройтрест № 1» Николай Зуй. − Что касается кинозалов, то в самом большом производится обшивка стен гипсокартоном. Степень его готовности − 75 %, а малых залах − 80 %. После черновой отделки помещений приступим к монтажу акустических панелей. Предположительно к 5 апреля пищеблок будет готов к установке оборудования. Необходимую для кинотеатра мебель полностью закупили.
После реконструкции «Победа» будет представлять собой мультикомплекс с пятью кинозалами с удобными креслами и диванами. В самом большом зале одновременно смогут разместиться 108 зрителей. Украсят интерьер большие люстры и лепнина на карнизах и колоннах. Кроме того, в здании расположатся несколько кафе. Завершить все работы планируется непосредственно в этом году.
Напомним, что «Победа» − старейший кинотеатр Минска. Он распахнул свои двери в 1950 году. Здание построено в стиле сталинского ампира по проекту архитекторов Иосифа Лангбарда и Михаила Бакланова. Именно «Победа» стала первым кинотеатром, который был возведен в Минске после Великой Отечественной войны. Здание кинотеатра включено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
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Реконструкция кинотеатра «Победа» близится к завершению. В настоящий момент строители заканчивают черновую отделку помещений и скоро приступят к чистовой. А на...
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