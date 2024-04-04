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805 долларов за дачный участок под Минском. Итоги аукциона по продаже земли в СТ
04.04.2024 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в садовых товариществах Смолевичского района Минской области для ведения коллективного садоводства. Рассказываем о результатах торгов.
На аукцион было выставлено 10 дачных участков. Все они расположены в садовых товариществах, созданных на территориях Жодинского, Плисского и Курганского сельсоветов Смолевичского района.
Земельные наделы насчитывают от 5,0 до 10,21 сотки и имеют возможность подведения к постройкам электричества. Начальные цены на лоты невысокие – от 1 500 до 4 000 белорусских рублей.
По одной заявке было подано только на 2 лота – земельных участка в СТ «Автозаводец» Смолевичский район, 336, Жодинского сельсовета и СТ «Автозаводец» Смолевичский район, 141, данного сельсовета. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%.
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в садовых товариществах Смолевичского района Минской области...
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