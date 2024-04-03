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Под Минском продают настоящий дворец. Им когда-то владели Огинские, Монюшко и Ваньковичи
03.04.2024 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Под Минском продают настоящий
Первый Смиловичский дворец в начале XIX века тут построил Станислав Монюшко − дед будущего известного композитора. Интересно, что Станислав Монюшко не был владельцем имения. Первоначально он вел дела на землях Огинских как арендатор, но сумел поднять рентабельность фольварков и стал собственником. К сожалению, сейчас от старого здания остались руины и замковая башня с оборонительными зубцами.
Окончательный облик Смиловичского дворца дополнила галерея, соединившая новый и старый дворцы. В старой части здания разместили бальный зал с хрустальными люстрами и бильярдную. В новой части − собрание картин, большую библиотеку, собрание древних рукописей и архивы всех родов, владевших этими землями: Огинских, Монюшко и Ваньковичей.
После революции дворцово-парковый комплекс национализировали, а бывший дворец стал в корпусом сельскохозяйственного техникума. В советское время дворец несколько раз перестраивался, а к началу 2000-х стал ветшать и опустел. В итоге, тогдашний собственник строений (Минсельхозпрод) решил продать постройки с аукциона. Покупателя на дворец нашли, хоть и не с первой попытки. Известно, что новым владельцем исторического наследия около 10 лет назад стала частная компания.
За прошедшие годы инвестор провел в комплексе значительную работу: снес старые советские пристройки, очистил все помещения от мусора, выполнил большой объем черновых работ. Сейчас во дворце есть все коммуникации, свет и газ. При этом полностью завершить реконструкцию частной компании так и не удалось. Сегодня постройка в гораздо более презентабельном (чем 10 лет назад) виде выставлена на продажу.
Площадь кирпичного здания со статусом «незавершенки» составляет 1142 квадратных метра. В кирпичном доме − около 30 помещений и четырехметровые потолки. Вместе с историческими постройками новый собственник получит и участок в 3,5 гектара. На нем, кстати, расположен памятник природы местного значения − парк Смиловичи.
О том, как можно будет использовать постройку и землю, в объявлении не сообщается. При этом целевое назначение земли − для обслуживания историко-культурной ценности «Дворцово-парковый ансамбль». Скорее всего, тут можно будет открыть какой-то туристический комплекс.
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Под Минском продают настоящий дворец. Причем, не руины (хотя они там тоже есть), а частично отреставрированное здание без внутренней отделки. Речь о...
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