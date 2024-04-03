Под Минском продают настоящий дворец. Им когда-то владели Огинские, Монюшко и Ваньковичи

О том, как можно будет использовать постройку и землю, в объявлении не сообщается. При этом целевое назначение земли − для обслуживания историко-культурной ценности «Дворцово-парковый ансамбль». Скорее всего, тут можно будет открыть какой-то туристический комплекс.

Стоимость дворца в Смиловичах – 1,15 миллиона долларов. Он продается через агентство недвижимости.