«Берут все - и дешевые дачи, и дорогие дома». Эксперты рассказали, что происходит с загородкой

По словам, управляющего агентства недвижимости «Группа компаний Мариэлт» Александра Гринмана, активный инетерес к загородной недвижимости возродился в середине марта, когда в Беларуси сменилась погода. Продавцы начали выезжать на обьекты и приводить их в порядок, чистить территорию и обновлять фотографии.

- Разницы с прошлым сезоном нет: курс не поменялся, предложения есть и все, кому необходимо, приобретают себе дом или дачу. Цены на недвижимость сохранились. Кажется, что некоторые продавцы увеличили стоимость в связи с началом сезона, но зачастую это те, кто делал скидку на зиму. Теперь они возвращают эти 5-10% к своей цене. И это ожидаемо, - комментирует специалист. – Покупатели же начали больше ездить и смотреть объекты, ускоряются с выбором, ведь вот-вот наступит лето и люди хотят отдыхать.

В первом месяце весны пользовались спросом объекты всех категорий: от дач в СТ до дорогих загородных домов. Покупали и с ремонтом, и без него.

- Март расконсервировал дачи, которые были недоступны зимой. Они активно выставляются и покупаются. Речь про объекты для сезонного отдыха в СТ до 100 км от Минска.