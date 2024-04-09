Метр без отделки доходит до 3300 долларов. Посмотрели, как строится и обживается «Фарфоровый»

Этот интересный жилой комплекс выстрелил несколько лет назад, удивив минчан необычными рендерами. Сейчас в «Фарфоровом» уже сданы две многоэтажки и быстро строится третья. Мы посмотрели, что происходит на стройплощадке, и какие квартиры тут продаются.
Напомним, что застройщиком ЖК «Фарфоровый» выступает компания «Инфореалт». По плану тут будет три жилых дома (два уже возведены), а также подземные паркинги, бизнес-центры, детский сад, продуктовый магазин, кафе, тренажерный зал, а также разнообразные игровые и спортивные площадки для разных возрастов.
Сейчас два дома комплекса уже сданы – их обживают новоселы. Сразу же замечаем, что в комплексе уже появляется своя инфраструктура. Так, в цокольном этаже открылся продуктовый мини-маркет, наверху заработала точка выдачи товаров известного маркетплейса, тренажерка и цветочная лавка.
На детских площадках и у подъездов тоже становится веселее. Видимо, самые шустрые дольщики уже закончили ремонты и обживаются в новостройках.
Въезды на придомовую территорию у обоих домов оборудованы шлагбаумами. Говоря о безопасности, отметим также, что в комплексе установлено видеонаблюдение а войти в подъезды можно по Face ID.
Вообще, по внешнему виду дома получились практически такими же, как на рендерах. С интересными ломаными фасадами и стильной цветовой гаммой.
За готовыми домами уже хорошо просматривается третья многоэтажка комплекса. Этот дом начали строить в апреле прошлого года, а завершить планируют в сентябре следующего. Сегодня каркас новостройки полностью возведен.
В последнем доме «Фарфорового» будет 2 подъезда, 136 квартир и 15 этажей. Также в состав дома войдут встроенные административные помещения и подземный гараж-стоянка.
Между домами расположатся несколько административных зданий – планировалось, что тут откроется детский сад, а также СПА-центр с салоном красоты.
Жилье в комплексе сдается без чистовой отделки. Планировки в «Фарфоровом» − самые разнообразные. Тут есть однушки, двушки, трешки, четырешки, а также квартиры с террасами. Площади квартир начинаются от 39 и доходят до 100 и выше квадратов.
Из интересных фишек домов назовем лифты с панорамным остеклением, на которых можно спуститься прямиком в паркинг, а также систему приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией воздуха и рекуперацией в квартирах.
В третьем доме комплекса свободные квартиры пока еще есть. К примеру, 40-метровые однушки предлагаются по 1800-2000 долларов за квадрат. То есть, полная стоимость квартиры будет начинаться примерно от 76 тысяч долларов.
Двушки площадью от 60 метров предлагаются по цене от 1425 долларов и выше. Так, двухкомнатная квартира на втором этаже будет стоить около 87 тысяч долларов.
Трешки в «Фарфоровом» предлагаются по стоимости 1400-3300 долларов. Такая разбежка объясняется этажами, видами и планировками. Трехкомнатная квартира площадью 86 квадратных метров на втором этаже будет стоить около 120 тысяч долларов, а 98-метровая квартира с террасой на последнем этаже – около 325 тысяч долларов.
Есть в доме и четырехкомнатные квартиры площадью от 104 квадратных метров. Метр в них считают по 1450-2100 долларов, то есть вся квартира обойдется в сумму от 152 тысяч долларов.
Напомним, что в комплексе обещают интересное благоустройство. Всю территория сделают пешеходной, а в центре расположат бульвар (озелененную ландшафтную композицию, имитирующую «сухое» русло подземной реки Переспы). Также в «Фарфоровом» должны возвести общественный центр высотой в 15 этажей и одноэтажный боулинг с баром и кафе.
К слову, расположение у комплекса – отличное. Рядом с домом можно найти несколько парков, в пешей доступности − набережную реки Свислочь. Все необходимое для жизни тоже находится неподалеку: несколько школ и детских садов, гимназия, детская и взрослая поликлиники, магазины «Евроопт» и «Соседи», тренажерный зал и бассейн. А к 2028 году 3 минутах ходьбы планируют открыть станцию метро «Переспа».
Что тут продается?
Что касается вторичного рынка, то сейчас в «Фарфоровом» продается более десятка разнообразных квартир. Большинство (практически – все) вариантов – это жилье без отделки. Самое экономичное предложение в готовом доме – это 42-метровая однушка на 12-м этаже. За такую квартиру без ремонта просят 81 тысячу долларов (1893 доллара – за метр).
На контрасте представим и самое дорогое предложение «Фарфоровом». Это − пентхаус с большой террасой на четырнадцатом этаже дома. Площадь этой квартиры составляет 97 квадратных метров. Особенности квартиры − два санузла, высокие потолки (3 метра), большая терраса с видом на город. В квартире уже выполнена предчистовая отделка – тут есть штукатурка, стяжка, электрика: можно сразу приступать к косметическому ремонту. Стоимость такой квартиры – 325,8 тысячи долларов (3325 долларов – за метр).
Ну а полностью готовая к проживанию квартира в комплексе представлена всего одна. Это – полноценная трешка площадью 79 квадратных метров. Квартира расположена на 7-м этаже. Жилье состоит из отдельной кухни, двух санузлов и трех комнат: 10, 14 и 15 квадратов. В квартире уже сделан ремонт, новым жильцам останется только перевезти мебель. В комнатах на полу уложено кварцвиниловое покрытие, потолки − натяжные из премиального материала. На кухне уже есть все выводы для коммуникаций и техники. Из комнаты и кухни предусмотрены выходы на застекленные лоджии с окнами в пол. По всей квартире стены выровнены и окрашены в несколько слоев. Стоимость – 189,9 тысячи долларов (2380 долларов – за метр).
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