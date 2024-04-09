Метр без отделки доходит до 3300 долларов. Посмотрели, как строится и обживается «Фарфоровый»

В третьем доме комплекса свободные квартиры пока еще есть. К примеру, 40-метровые однушки предлагаются по 1800-2000 долларов за квадрат. То есть, полная стоимость квартиры будет начинаться примерно от 76 тысяч долларов.

Двушки площадью от 60 метров предлагаются по цене от 1425 долларов и выше. Так, двухкомнатная квартира на втором этаже будет стоить около 87 тысяч долларов.

Трешки в «Фарфоровом» предлагаются по стоимости 1400-3300 долларов. Такая разбежка объясняется этажами, видами и планировками. Трехкомнатная квартира площадью 86 квадратных метров на втором этаже будет стоить около 120 тысяч долларов, а 98-метровая квартира с террасой на последнем этаже – около 325 тысяч долларов.

Есть в доме и четырехкомнатные квартиры площадью от 104 квадратных метров. Метр в них считают по 1450-2100 долларов, то есть вся квартира обойдется в сумму от 152 тысяч долларов.