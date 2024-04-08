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СМИ: арабский инвестор Северного берега выходит из проекта. А что говорят в офисе продаж?
08.04.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На выходных агентство Reuters
Исходя из публикации, бизнесмен из ОАЭ уже достиг предварительного соглашения о продаже своей доли в минском проекте недвижимости. Сделку планируется провести через принадлежащую Алаббару инвестиционную компанию Symphony Global Holdings.
Основными причинами ухода из Беларуси эмиратской компании Reuters называет санкции и желание Emaar Properties поработать на европейском рынке, в частности пока речь идет о Сербии. Есть информация также о возможном партнерстве Алаббара с Кушнером, зятем бывшего президента США Дональда Трампа. Условия сделки по Северному берегу и кто будет покупателем, пока неизвестны.
Напомним, что Северный берег − это масштабный строительный проект, который реализуется в северной части Минска. Указ о застройке Северного берега, согласно которому в комплексе в том числе разрешено возводить многоквартирное жилье высокой плотности, Александр Лукашенко подписал в мае 2021 года. Инвестором проекта выступил бизнесмен Мохамед Алаббар. Господин Аллабар известен как основатель и председатель компании Emaar Properties, которая строила такие объекты, как Бурдж-Халифа и торговый центр Dubai Mall.
В строительство Северного берега, развитие которого рассчитано на 20 лет, инвестор из ОАЭ обещал инвестировать около 4 миллиардов евро. Всего на огромной территории от Орловской и проспекта Победителей до МКАД планировалось возвести сотни жилых домов, центр международной торговли, выставочный центр, институт искусственного интеллекта, а также ряд объектов коммерческой недвижимости.
Застройка комплекса стартовала в 2022-м году. Заказчиком белорусского проекта выступила компания «Риверсайд Девелопмент Лимитед». Сперва неподалеку от МКАД стали строить не жилые дома, а новый выставочный центр.
А в 2023-м году господин Аллабар лично
В офисе продаж, куда мы обратились с вопросом относительно публикации Reuters, ответили, что на данном этапе компания никаких комментариев не дает.
Между тем, вопросы от дольщиков на тему того, что теперь будет с проектом, стали появляться и в соцсетях застройщика. Отметим, что старт продаж каждого дома в Северном береге
В соцсетях застройщик также не дает никакой информации по поводу публикации, зато
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