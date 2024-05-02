Самый дорогой метр сейчас в трешках. Смотрите, как подрос «Уютный» за библиотекой

В лесополосе за Маяком Минска продолжает расти жилой комплекс «Уютный». На старте этот проект от государственного застройщика наделал много шуму – квартиры в престижном месте предложили всем желающим, а те устроили за жильем настоящую охоту. Мы решили посмотреть, как идут дела на стройплощадке и узнать, какие квартиры еще остались в продаже.
Сегодня строящийся дом уже прекрасно видно со стороны улицы Франциска Скорины. С севера и запада будущий квартал немного прикрывается паркингом и производственными постройками, ну а с юга и востока дом окружает настоящий лес.
Два первых дома в жилом комплексе «Уютный» будут одинаковыми. Каждая новостройка в районе улиц Подлесной-Парниковой-Дачного будет состоять из 6 подъездов и 354 квартир. Пока возводится первый из домов (№ 2 по Генплану).
Сейчас многоэтажка уже достигла своих проектных высот, и мы можем оценить ее реальный размер. Напомним, что в зависимости от подъезда, в новостройке будет 14 или 16 этажей.
В доме продолжается остекление. Оно стартует с нижних уровней и постепенно продвигается выше.
Начали строители и утепление фасадов. Оперативнее всего дело движется в 5-и и 6-м подъездах.
Кстати, отметим, что вживую дом выглядит более фактурным и рельефным, чем на рендерах. А в будущем фасад еще и получит отделку под кирпичную кладку и деревянные панели.
Фишкой монолитно-каркасных домов «Уютного» будет индивидуальное электрическое отопление. То есть, жильцы каждой квартиры смогут сами определять, когда им включать или выключать тепло. Электрокотлы будут установлены в санузлах или коридорах.
В первые теплые деньки особенно приятно посмотреть на строящийся дом со стороны леса. Свежий воздух и запах сосен – в наличии без ограничений!
Завершить первый дом комплекса строители должны к ноябрю 2025 года. Возможно, еще до его сдачи, застройщик приступит к возведению второго. Также пока что не начато анонсированное строительство таунхаусов и коттеджей, которое будет вестись на территории бывших совминовских дач (в лесополосе ближе к Степянке).
Что можно приобрести в строящемся доме прямо сейчас?
Квартиры к долевому строительству застройщик предлагает партиями по 30-60 штук. Так, около года назад квадратный метр в доме считали по 3300-3900 рублей. А в последней партии квартир пару месяцев цена квадрата составила уже от 3800 до 4500 рублей. Ну, а самый дорогой метр сейчас в трешках – он стоит 4600 рублей.
На данный момент большая часть квартир в доме уже продана. В подъездах №2, 3, 4, 5 и 6 почти все квартиры нашли своих обладателей. Там остались единичные варианты. К примеру, в наличии имеется 46-метровая однушка на первом этаже (207 тысяч рублей, или 63,6 тысячи долларов), а также 80-метровые трешки на разных этажах (347 тысяч рублей, или 106,6 тысячи долларов).
Самый богатый выбор квартир сейчас − в первой секции. Дело в том, что в этом подъезде фактически не запроектированы однушки и двушки. Зато потенциальный дольщик может выбрать тут трешку или четырешку – такие квартиры есть почти на всех этажах. Стоимость квадратного метра в трехкомнатных квартирах колеблется от 3800 до 4600 рублей, в четырехкомнатных – от 4000 до 4500. Таким образом, самая недорогая трешка тут предлагается по 306,5 тысячи рублей (94 тысячи долларов), а самая недорогая четырешка – по 498 тысяч рублей (153 тысячи долларов)
А вот квартиры на последних этажах застройщик решил оставить на десерт – однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры с видом на окрестности в продажу пока не поступали.
Отметим, что дополнительно всем дольщикам придется доплатить за паркинг: стоимость квадрата в нем − 1595 рублей. Так как в среднем площадь машино-места насчитывает около 12 квадратных метров, его стоимость составит около 19 тысяч рублей (около 6,5 тысяч долларов).
Дворы в новом ЖК оставят без машин, внутреннюю территорию наполнят детскими и спортивными площадками, зонами отдыха. Также в «Уютном» обещают торговый центр, собственный детский сад, экотропы, интерактивный лабиринт и лесной амфитеатр.