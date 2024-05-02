Самый дорогой метр сейчас в трешках. Смотрите, как подрос «Уютный» за библиотекой

Самый богатый выбор квартир сейчас − в первой секции. Дело в том, что в этом подъезде фактически не запроектированы однушки и двушки. Зато потенциальный дольщик может выбрать тут трешку или четырешку – такие квартиры есть почти на всех этажах. Стоимость квадратного метра в трехкомнатных квартирах колеблется от 3800 до 4600 рублей, в четырехкомнатных – от 4000 до 4500. Таким образом, самая недорогая трешка тут предлагается по 306,5 тысячи рублей (94 тысячи долларов), а самая недорогая четырешка – по 498 тысяч рублей (153 тысячи долларов)