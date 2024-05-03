За год + 10%. Прошлись по магазинам с товарами IKEA в Минске и посмотрели на цены

В KEA Home продается посуда, товары для кухни, мелочи для дома, постельное белье, игрушки. Раскладывающаяся подставка для крышек, которая помечена биркой «Хит продаж» продается за 53,99 — в «Мистер Дом» (о нем мы расскажем позже) она стоит 39,99 рубля, а в «Икее» стоит 7 евро. Еще «Хитом продаж» называют набор для ванной — стакан для щеток и дозатор для мыла на подставке. Продается такой за 18,59 рубля, в «Мистер Дом» он же — 12,99, а в «Икеа» — 2,5 евро. Продолжаем смотреть хиты продаж — плетеная корзина — 54,99 рубля (49,99 в «Мистер Дом» и 10 евро в «Икее»).

По общему впечатлению, цены в KEA Home самые высокие из магазинов нашей подборки. Так же было и в прошлом году.