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За год + 10%. Прошлись по магазинам с товарами IKEA в Минске и посмотрели на цены
03.05.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Год назад мы
KEA Home в «Короне»
Магазин KEA Home открылся в
В KEA Home продается посуда, товары для кухни, мелочи для дома, постельное белье, игрушки. Раскладывающаяся подставка для крышек, которая помечена биркой «Хит продаж» продается за 53,99 — в «Мистер Дом» (о нем мы расскажем позже) она стоит 39,99 рубля, а в «Икее» стоит 7 евро. Еще «Хитом продаж» называют набор для ванной — стакан для щеток и дозатор для мыла на подставке. Продается такой за 18,59 рубля, в «Мистер Дом» он же — 12,99, а в «Икеа» — 2,5 евро. Продолжаем смотреть хиты продаж — плетеная корзина — 54,99 рубля (49,99 в «Мистер Дом» и 10 евро в «Икее»).
По общему впечатлению, цены в KEA Home самые высокие из магазинов нашей подборки. Так же было и в прошлом году.
В сравнении с прошлым годом цены на некоторые позиции в KEA Home изменились. Например, шампанки, которые продавались за 90 рублей, теперь стоят 99,99. Набор из четырех полотенец стоил 22 рубля, а теперь продается за 29,99.
На каждом ценнике указан артикул товара, по которому можно узнать, сколько он стоит в «Икее» и других магазинах в Беларуси.
Swed House в Galileo
В Swed House, куда мы ходили в прошлом году, тоже есть изменения. Магазин в Diamond City закрылся, но вместо этого открылся на «Экспобеле» и в Galileo около вокзала. Мы пошли в последний. Здесь товаров из «Икеи» гораздо меньше, чем в других магазинах. Многое — товары собственного бренда Swed House, есть аналоги — товары фабрик, которые раньше работали с «Икеей».
Магазин достаточно небольшой. Из крупной мебели есть столы, стулья и стеллажи. Еще здесь самый большой выбор игрушек и чемоданов, много текстиля и товаров для кухни.
Кроме товаров из «Икеи» и товаров бренда, здесь продается и посуда от Luminarc — стаканы от 3,5 рубля. Набор из четырех икеевских стаканов STALLSKAPLIG стоит 59 рублей (в Литве такой обойдется в 15 евро), набор столовых приборов из 16 предметов — 29 рублей, аромасвечи на скидке стоят от 6 рублей.
На каждом ценнике в «Мистер Дом» есть фото товара, к которому относится этот ценник. Это удобно, что не приходится долго искать и сопоставлять цену с товаром. Цены в общем остались такими же, как были в прошлом году. Квадратные журнальные столики продаются от 40 до 65 рублей в зависимости от размера. Есть стеллажи и комоды за 250 рублей, трехдверный шкаф стоит 350 рублей, шкаф на три двери с зеркалом — 450.
И куда идти?
Сейчас самый большой выбор и хорошее соотношение с ценой, пожалуй, в последнем магазине из подборки — «Мистер Дом». Также там есть накопительная система. Если нужны товары для детей или текстиль — лучше выбрать Swed House. Также этот вариант подойдет для тех, кто хотел бы посмотреть товары не только из «Икеи», но и что-то еще. На скидках есть смысл искать товары в KEA Home — цены без скидок в основном там выше, чем в других магазинах.
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Год назад мы рассказывали, где и за сколько в Минске можно купить товары из ИКЕА. За это время некоторые магазины закрылись или переехали, а также открылись и новые...
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