Кому недорогие дома рядом с озерами? Смотрим варианты со всеми удобствами недалеко от Минска

Источник материала: realt.by

Лес в конце большого участка, рядом озеро, хорошая экология – такое описание подойдет под любой из домов сегодняшней подборки. Все они находятся в деревнях, но это вполне современные строения с комфортными условиями для жизни. Расположены они не так уж и далеко от Минска, в Мядельском и Раковском направлениях. Стоят же они сравнительно недорого.

Галиново, Мядельское направление, 99 км от МКАД

Тихое и живописное место в 11 километрах от города Вилейка и рядом с Вилейским водохранилищем. Деревня большая: есть амбулатория, аптека, три продуктовых магазина, почта. В пешей доступности огромный лесной массив, богатый грибами, ягодами.













Дом деревянный с пристройкой из блоков общей площадью 66,7 м2.Фасад обшит блок-хаусом, крыша новая, накрыта металлочерепицей. Перед входной зоной установлены закладные для монтажа террасы. В доме три комнаты, санузел и прихожая, в большой кухне установлены панорамными окна. На полах в комнатах ламинат, в санузле и кухне – плитка. Стены оштукатурены, окна ПВХ, потолки натяжные.







Отопление – печное (три новые печи), можно дополнительно установить электроконвекторы. Имеются колодец на 20 колец и скважина (51 метр). Канализация – местная.





На участке площадью 25 соток расположены дом, хозпостройка под гараж, сарай, парник и пруд. Участок ровный, газон из разнотравья, разбиты цветники, оборудована подпорная стенка с закладными для монтажа перголы. Стоимость – 38 900 долларов.

Михалевщина, Раковское направление, 44 км от МКАД

Место очень живописное, для любителей сбора грибов просто рай. Рядом Налибокская пуща и река Волма.





Здесь продается современный дом из профилированного бруса. Довольно просторный, на 85,8 м2 плюс терраса.















Дом со всеми удобствами – вода заведена в дом, канализация местная. В санузле установлена душевая кабина и бойлер. Отопление электроконвекторами.



Размер участка – 19 соток. По периметру установлен забор. Стоимость этого варианта – 55 000 долларов.

Пильница, Мядельское направление, 13 км от МКАД

Деревня рядом с озером Вяча, вокруг лес. Из инфраструктуры — магазин. До Острошицкого городка – 5 километров.







Дом деревянный, построен в 2013 году. Общая площадь – почти 163 квадратов. Внутри сделана чистовая отделка.







Отапливается газовым котлом, есть скважина и местная канализация. Установлено видеонаблюдение.





Участок 19 соток, благоустроен по минимуму. За этот дом под Минском просят 67 700 долларов.

Калачи, Мядельское направление, 42 км от МКАД

Деревня в Логойском районе, в окружении большого леса, рядом с водохранилищем на реке Выпрата.





Дом здесь деревянный, с металлочерепицей на крыше, построен в 1995 году. Установлены современные окна. Общая площадь – 98,5 квадратов.







В доме находим несколько спален, гостиную-кухню, санузел и даже сауну. Внутри стены и потолок обшиты деревом, на полах линолеум.











Отопление электрическое, вода из скважины, канализация местная. Участок 13 соток, огорожен и благоустроен. За этот дом с сауной просят 72 000 долларов.

Азарки-Дворище, Мядельское направление, 115 км от МКАД

Деревня стоит на берегу озера Баторино. Она не большая и тихая, идеально подходит для размеренной жизни и отдыха, рыбалки.









Дом представляет собой двухэтажное капитальное строение из кирпича. Фасад оштукатурен и окрашен. Построен в 2007 году. Общая площадь – 100 м2.













Внутри современный ремонт, на стенах обои, на полах ламинат. Отапливается дом газовым котлом, установлены кондиционеры. Вода из скважины, канализация местная.







