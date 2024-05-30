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Кому недорогие дома рядом с озерами? Смотрим варианты со всеми удобствами недалеко от Минска

30.05.2024 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Лес в конце большого участка, рядом озеро, хорошая экология – такое описание подойдет под любой из домов сегодняшней подборки. Все они находятся в деревнях, но это вполне современные строения с комфортными условиями для жизни. Расположены они не так уж и далеко от Минска, в Мядельском и Раковском направлениях. Стоят же они сравнительно недорого. 


Галиново, Мядельское направление, 99 км от МКАД

Тихое и живописное место в 11 километрах от города Вилейка и рядом с Вилейским водохранилищем. Деревня большая: есть амбулатория, аптека, три продуктовых магазина, почта. В пешей доступности огромный лесной массив, богатый грибами, ягодами.







Дом деревянный с пристройкой из блоков общей площадью 66,7 м2.Фасад обшит блок-хаусом, крыша новая, накрыта металлочерепицей. Перед входной зоной установлены закладные для монтажа террасы.

В доме три комнаты, санузел и прихожая, в большой кухне установлены панорамными окна. На полах в комнатах ламинат, в санузле и кухне – плитка. Стены оштукатурены, окна ПВХ, потолки натяжные. 




Отопление – печное (три новые печи), можно дополнительно установить электроконвекторы. Имеются колодец на 20 колец и скважина (51 метр). Канализация – местная. 



На участке площадью 25 соток расположены дом, хозпостройка под гараж, сарай, парник и пруд. Участок ровный, газон из разнотравья, разбиты цветники, оборудована подпорная стенка с закладными для монтажа перголы.

Стоимость 38 900 долларов.

Михалевщина, Раковское направление, 44 км от МКАД

Место очень живописное, для любителей сбора грибов просто рай. Рядом Налибокская пуща и река Волма.



Здесь продается современный дом из профилированного бруса. Довольно просторный, на 85,8 м2 плюс терраса. 








Дом со всеми удобствами – вода заведена в дом, канализация местная. В санузле установлена душевая кабина и бойлер. Отопление электроконвекторами.


Размер участка – 19 соток. По периметру установлен забор.

Стоимость этого варианта 55 000 долларов.

Пильница, Мядельское направление, 13 км от МКАД

Деревня рядом с озером Вяча, вокруг лес. Из инфраструктуры — магазин. До Острошицкого городка – 5 километров. 




Дом деревянный, построен в 2013 году. Общая площадь – почти 163 квадратов. Внутри сделана чистовая отделка. 




Отапливается газовым котлом, есть скважина и местная канализация. Установлено видеонаблюдение. 



Участок 19 соток, благоустроен по минимуму. 

За этот дом под Минском просят 67 700 долларов.

Калачи, Мядельское направление, 42 км от МКАД

Деревня в Логойском районе, в окружении большого леса, рядом с водохранилищем на реке Выпрата.



Дом здесь деревянный, с металлочерепицей на крыше, построен в 1995 году. Установлены современные окна. Общая площадь – 98,5 квадратов. 




В доме находим несколько спален, гостиную-кухню, санузел и даже сауну. Внутри стены и потолок обшиты деревом, на полах линолеум.






Отопление электрическое, вода из скважины, канализация местная.

Участок 13 соток, огорожен и благоустроен. 

За этот дом с сауной просят 72 000 долларов.

Азарки-Дворище, Мядельское направление, 115 км от МКАД

Деревня стоит на берегу озера Баторино. Она не большая и тихая, идеально подходит для размеренной жизни и отдыха, рыбалки. 





Дом представляет собой двухэтажное капитальное строение из кирпича. Фасад оштукатурен и окрашен. Построен в 2007 году. Общая площадь – 100 м2







Внутри современный ремонт, на стенах обои, на полах ламинат. 

Отапливается дом газовым котлом, установлены кондиционеры. Вода из скважины, канализация местная.





 
Теги: Минск
 
 
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Лес в конце большого участка, рядом озеро, хорошая экология – такое описание подойдет под любой из домов сегодняшней подборки. Все они находятся в деревнях, но это...
 
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