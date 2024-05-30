Кому недорогие дома рядом с озерами? Смотрим варианты со всеми удобствами недалеко от Минска

Лес в конце большого участка, рядом озеро, хорошая экология – такое описание подойдет под любой из домов сегодняшней подборки. Все они находятся в деревнях, но это вполне современные строения с комфортными условиями для жизни. Расположены они не так уж и далеко от Минска, в Мядельском и Раковском направлениях. Стоят же они сравнительно недорого.
Галиново, Мядельское направление, 99 км от МКАД
Тихое и живописное место в 11 километрах от города Вилейка и рядом с Вилейским водохранилищем. Деревня большая: есть амбулатория, аптека, три продуктовых магазина, почта. В пешей доступности огромный лесной массив, богатый грибами, ягодами.
Дом деревянный с пристройкой из блоков общей площадью 66,7 м2.Фасад обшит блок-хаусом, крыша новая, накрыта металлочерепицей. Перед входной зоной установлены закладные для монтажа террасы.
В доме три комнаты, санузел и прихожая, в большой кухне установлены панорамными окна. На полах в комнатах ламинат, в санузле и кухне – плитка. Стены оштукатурены, окна ПВХ, потолки натяжные.
Отопление – печное (три новые печи), можно дополнительно установить электроконвекторы. Имеются колодец на 20 колец и скважина (51 метр). Канализация – местная.
На участке площадью 25 соток расположены дом, хозпостройка под гараж, сарай, парник и пруд. Участок ровный, газон из разнотравья, разбиты цветники, оборудована подпорная стенка с закладными для монтажа перголы.