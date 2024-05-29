В новом ТЦ «Червенский» с ажиотажем открылся Green. А что там еще работает?

Гипермаркет находится на нулевом уровне — если заходить в главный вход, нужно спуститься на эскалаторе. По размеру и расположению товаром этот гипермаркет напоминает Green в Dana Mall. Сразу у входа расположены стеллажи с акционными товарами. Есть небольшая зона, где можно перекусить прямо в торговом зале — здесь продаются блюда собственной кухни — бургеры (4,69−4,89 рубля), круассаны, пирожные, эклеры по 1,99, суши. Кстати, интересно, что стоимость суши здесь указана за штуку (от 1,70 до 4,85). Еще есть свежавыжатый сок и другие напитки. Расплатиться за еду в зале можно в отдельном киоске самообслуживания. Еще в одном — можно заказать пиццу без взаимодействия с продавцом.