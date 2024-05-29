В новом ТЦ «Червенский» с ажиотажем открылся Green. А что там еще работает?

Сегодня, 29 мая, в ТЦ «Червенский» на Маяковского, 6 открылся гипермарке Green — один из якорных арендаторов. Realt посмотрел, что происходило в день открытия, послушал, о чем говорили покупатели и заодно прошелся по ТЦ, чтобы посмотреть, какие еще магазины уже работают.
Хоть на открытии Green и не анонсировали особых активностей, людей собралось много, а для середины буднего дня — очень много! На фасаде «Червенского» около вывески Green появилась растяжка «Мы открылись», около нее — вывеска New Yorker. На первом этаже еще пахнет свежим ремонтом.
Из активностей в Green — несколько дегустаций, мим и ростовая кукла на входе и оформление дисконтных карт всем желающим — последнее пользовалось огромным вниманием, очередь выстроилась больше чем в любой из отделов магазина.
Гипермаркет находится на нулевом уровне — если заходить в главный вход, нужно спуститься на эскалаторе. По размеру и расположению товаром этот гипермаркет напоминает Green в Dana Mall. Сразу у входа расположены стеллажи с акционными товарами. Есть небольшая зона, где можно перекусить прямо в торговом зале — здесь продаются блюда собственной кухни — бургеры (4,69−4,89 рубля), круассаны, пирожные, эклеры по 1,99, суши. Кстати, интересно, что стоимость суши здесь указана за штуку (от 1,70 до 4,85). Еще есть свежавыжатый сок и другие напитки. Расплатиться за еду в зале можно в отдельном киоске самообслуживания. Еще в одном — можно заказать пиццу без взаимодействия с продавцом.
Как и в других магазинах сети, в этом «Грине» тоже есть салат-бар. 100 граммов салата обойдется в 2 рубля 9 копеек. Из ингредиентов, которые можно добавить в салат, — различные виды мяса и ветчины, овощи, перепелиные яйца, овощи.
В новом магазине большой отдел с кулинарией. Есть холодник, который продается в ведерках — 8,99 за 800 граммов или 3,99 за 300. Есть и другие супы, сэндвичи (около 5 рублей), гамбургеры (4,89), хот-доги (3,39-3,89), онигири (4,99).
Еще в торговом зале есть большой островок с орехами и сухофруктами. Рядом с каждым висит информация о полезных свойствах и написан каллораж, количество жиров, белков и углеводов.
Под вывеской «Яркий сезон» продаются товары для дачи — можно купить не только дачные мелочи, но даже садовую тележку или шланг для полива огорода.
Green работает с 8.00 до 23.00.
А что еще работает в «Червенском»?
Кроме Green, сегодня открылся магазин одежды New Yorker. Уже работает магазин косметики «Bilita Вітэкс», парфюмерный магазин Etib Parfum, фотоцентр «Формат», магазин зоотоваров Zoo-маркет, химчистка и ремонт ключей.
А когда откроется весь «Червенский»?
Праздничное открытие планируют на второе полугодие этого года. Общая площадь ТРЦ составит около 63 тысяч квадратов, из которых более 43 тысяч отведены под торговые зоны.