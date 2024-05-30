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«Дедушка продал квартиру, но забыл про внука». В Минске обсудили проблемы риэлтеров
30.05.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера в Минске прошла Республиканская конференция для руководителей агентств недвижимости. Ее организатором выступило общественное объединение «БелАН». В мероприятии поучаствовали около 100 агентств со всей страны, а также представители Министерства юстиции, Нацсобрания, Госкомитета по имуществу, нотариальной палаты, республиканской коллегии адвокатов, Национального центра защиты персональных данных и «Белгосстраха». Мы побывали на встрече с риэлтерами и рассказываем, что там обсуждалось.
Стать риэлтером будет проще?
Конференция проходила в гостинице «Президент-Отель» и была приурочена к 30-летию со дня основания ассоциации. Первым с риэлтерами пообщался заместитель министра юстиции Николай Старовойтов. В ближайшее время сферу недвижимости ждут большие перемены, ведь сейчас регулятор готовит Закон о риэлтерской деятельности.
− Нам известны проблемы, которые беспокоят риэлтеров. Это и вопросы квалификации специалистов, и недобросовестная конкуренция, и проблемы с доступом к информации. Все эти проблемы постоянно находятся в поле нашего внимания. Сейчас пришло время изменить формат риэлтерской деятельности. Впервые в истории нашей страны разрабатывается проект соответствующего Закона. В настоящий момент сформирована рабочая группа с участием, в том числе, и представителей риэлтерского сообщества. Да, это очень сложно – соблюсти в документе баланс интересов и государства, и потребителей, и риэлтеров, но мы к этому будем стремиться.
Одним из новшеств будущего Закона будет введение самоуправления риэлтеров. То есть – создание Палаты риэлтеров. Кстати, законопроект предполагает обязательное членство всех действующих риэлтеров в этом органе саморегулирования.
Также в новом законе будут пересмотрены требования к тем, кто хочет стать риэлтером. Планируется, что к аттестационному экзамену будут допускаться все лица, имеющие высшее образование. Напомним, что сейчас стать риэлтером могут только те, кто имеет диплом юриста, экономиста или строителя.
Кроме того, будет скорректирован список лиц, который вправе оказывать риэлтерские услуги. Данным правом будут обладать исключительно риэлтеры! Агенты по недвижимости могут быть помощниками, консультантами, но не больше. Заместитель министра пояснил, что предлагаемые изменения обусловлены пагубной практикой, когда формально за договорами закрепляются риэлтеры, а ведут сделки на всех этапах все равно агенты. Такого быть не должно.
А вот государственное регулирование стоимости риэлтерских услуг на данном этапе сохранится. Сейчас агентства более свободны в формировании стоимости услуг на сделки с коммерческой недвижимостью, но вот квартир, домов, садовых домиков и гаражей это пока не коснется. При этом определенные корректировки в ценообразовании в будущем возможны.
Что касается доступа к информации, то по мнению Министерства юстиции, риэлтеры, борясь за чистоту сделки, должны иметь полную информацию об объекте. Этот момент будет прописан в Законе. При этом Николай Старовойтов не исключил возникновения горячих споров по этому вопросу с другими ведомствами (в частности – с Национальным центром защиты персональных данных).
В настоящее проект Закона направлен на согласование в госорганы.
Как выписать человека из квартиры, если он уехал за границу?
Особый интерес у представителей агентств недвижимости вызвало обсуждение практических ситуаций − снятия с регистрационного учета в судебном порядке и прочих. С докладом по этой тематике выступила Лариса Мершкова из Минской городской коллегии адвокатов.
− Сейчас наиболее частая ситуация – это когда гражданина нет в стране, а его надо снять с регистрационного учета. Здесь судебный спор заключается в доказывании, что данные граждане добровольно покинули квартиры и убыли на постоянное место жительства в другое место. Какие доказательства могут быть представлены? Это – справка с места работы за границей, договор купли-продажи о покупке жилья за пределами РБ, либо справка об учебе и так далее. В случае если суд находит основания достаточными, то суд принимает решение в пользу истца (нового собственника квартиры). С таким решением собственник идет в паспортный стол и снимает бывшего жильца с учета.
Еще одна распространенная ситуация − если член семьи собственника зарегистрирован, проживает в квартире и не хочет ее покидать, а собственник решил это жилое помещение продать. Тогда собственник может приобрести (на свое имя или на имя своего родственника) комнату в том же самом населенном пункте, где находится квартира. Приобретя такое жилое помещение, он может обратиться в суд с иском о выселении данного гражданина. Что касается выселения бывшего супруга или супруги, бывшей невестки, бывшего зятя, то их выселение может производиться без предоставления другого помещения. В таком случае их можно выселить через суд. При этом бывшие родственники не должны иметь права собственности на это жилье, не должны участвовать в его приватизации или иметь льготных кредитов, связанных с данным помещением.
К слову, специалист отметила, что в последнее время сложнее снять с регистрационного учета молодых людей в возрасте до 27 лет, если они находятся на воинском учете или в розыске по линии военкомата. В таком случае в утрате права пользования жилым помещениям могут отказать. Также могут отказать в исках, связанных с выпиской из квартиры несовершеннолетних (даже если будут предоставлены доказательства их проживания их за границей), поскольку в этом случае могут быть нарушены права детей.
«Покупатель уже сделал ремонт в квартире, но выяснилось, что сделка признана недействительной»
О реальных страховых случаях и практике выплаты страхового возмещения собравшимся рассказала представитель «Белгосстраха» Наталья Юрченко.
Оказывается, с 2006 года было всего 11 случаев, когда «Белгосстрах» осуществил страховые выплаты в связи с тем, что риэлтерская организация причинила вред потребителю. Про один громкий случай с самой крупной выплатой за последние годы специалист рассказала подробно.
Так, в 2018-м году в агентство недвижимости Минска обратились продавец и покупатель. Пожилой мужчина продавал квартиру, где был зарегистрирован он, его разведенный сын и несовершеннолетний внук (который на тот момент проживал с матерью в другом месте). После сделки, когда покупатель вселился в квартиру и даже сделал там ремонт, он решил выписать через суд несовершеннолетнего ребенка (так как бывшие собственники этим вопросом так и не озаботились). Однако на суде выяснилось, что бывшая жена сына собственника подала встречный иск о признании сделки недействительной, поскольку при совершении сделки отец действовал не в интересах ребенка, а согласие от матери ребенка он не получал. Узнав об этом, покупатель обратился в суд с иском уже против риэлтерской компании и взыскании убытков. Ведь получается, он вынужден вернуть купленную жилплощадь.
Несмотря на то, что риэлтер не мог знать о споре между бывшими супругами, суд пришел к выводу, что риэлтерская компания исполнила свои обязательства ненадлежащим образом и постановил взыскать с нее убытки в виде расходов на приобретение квартиры. Данную сумму (это – 166 тысяч рублей) потребителю выплатила страховая компания.
А вот дедушка, в итоге, остался и с квартирой, и с деньгами от продажи. Специалист отметила, что работа страховщика по взысканию с продавца денежных сумм еще продолжается.
Также риэлтеры обсудили «Партнерские продажи» и работу в условиях постановления Совмина № 754, узнали об особенностях взаимодействия нотариусов с риэлтерскими организациями и законодательства в сфере защиты персональных данных при оказании риэлтерских услуг.
Справка
«Белорусская ассоциация «Недвижимость» на протяжении 30-и лет создавало и развивало цивилизованный рынок недвижимости в стране. Ассоциация объединяет наиболее активных участников, защищает интересы и права, выражает мнение риэлтеров. Председателем Совета ассоциации сейчас является Виктор Полянин.
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Вчера в Минске прошла Республиканская конференция для руководителей агентств недвижимости. Ее организатором выступило общественное объединение «БелАН». В...
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