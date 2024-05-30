«Дедушка продал квартиру, но забыл про внука». В Минске обсудили проблемы риэлтеров

Стать риэлтером будет проще?

Конференция проходила в гостинице «Президент-Отель» и была приурочена к 30-летию со дня основания ассоциации. Первым с риэлтерами пообщался заместитель министра юстиции Николай Старовойтов. В ближайшее время сферу недвижимости ждут большие перемены, ведь сейчас регулятор готовит Закон о риэлтерской деятельности.

− Нам известны проблемы, которые беспокоят риэлтеров. Это и вопросы квалификации специалистов, и недобросовестная конкуренция, и проблемы с доступом к информации. Все эти проблемы постоянно находятся в поле нашего внимания. Сейчас пришло время изменить формат риэлтерской деятельности. Впервые в истории нашей страны разрабатывается проект соответствующего Закона. В настоящий момент сформирована рабочая группа с участием, в том числе, и представителей риэлтерского сообщества. Да, это очень сложно – соблюсти в документе баланс интересов и государства, и потребителей, и риэлтеров, но мы к этому будем стремиться.