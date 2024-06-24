Что такое кредит?

Источник материала: ИноСМИ

Кредит - это форма финансовых отношений между кредитором и заемщиком, при которой кредитор (частное лицо, компания, банк и т. д.) предоставляет денежные средства или иное имущество заемщику на условиях возврата в будущем с уплатой процентов за пользование кредитом. Кредит позволяет заемщику временно расширить свои финансовые возможности, при этом он обязуется вернуть заем в установленные сроки и согласно условиям договора.

Требуются деньги на покупку каких-то вещей, жилья, чтобы оплатить обучение, но такой суммы нет? Логично будет взять кредит, осуществить покупку, а потом постепенно отдавать долг. Современная банковская система кредитования хорошо проработана и действует без сбоев.

Осталось только разобраться, что же такое кредит, какие у него есть виды и в тонкостях получения каждого из них. Поговорим о процентах, поручителях, финансовых рисках, сроках возврата займов и как все это работает в рамках законодательства.

Содержание:

· Кредит



Кредит · Формы кредитования



Формы кредитования · Виды банковских кредитов

Кредит

Кредит – деньги, которые клиент берет у банка на определенный срок. Долг возвращается постепенно, фиксированными суммами. К основным выплатам добавляются проценты от взятого займа. Они становятся платой за использование денег. Все условия прописываются в договоре о банковском обслуживании, каждая совершенная операция фиксируется.

Формы кредитования

Есть несколько форм кредитования: государственный, коммерческий, банковский.

· Государственный – это тот, в котором одной из сторон становится государство. Пример – выпуск государственных облигаций.

Государственный – это тот, в котором одной из сторон становится государство. Пример – выпуск государственных облигаций. · Коммерческий кредит – долговые обязательства по конкретной сделке купли-продажи.

Коммерческий кредит – долговые обязательства по конкретной сделке купли-продажи. · Банковский кредит – это выдача в долг под процент собственных средств организации. Такая форма самая гибкая, подходит юридическим и физическим лицам.

Виды банковских кредитов

Банк разделяет виды кредита в зависимости от его назначения, условий выдачи.

Целевой выдается под конкретную цель. Варианты использования закрепляет обязывающий документ.

Нецелевые или, как их чаще всего называют, потребительские кредиты – самая распространенная форма займов для физических лиц. Эти средства можно потратить на любые нужды: отдых, ежедневные расходы и любые другие покупки. Выбор велик, а отчет о тратах давать не нужно.

Многие банки дают возможность взять кредит без справки о доходах и поручителей. Услуга оказывается быстро и без лишних сложностей. А в случае online-оформления - перевод денег на счет клиента происходит без посещения офиса.

Преимуществом банковских кредитов становится универсальность использования и обширные программы лояльности. Годовой процент зависит от суммы, вариантов использования и сроков возврата.