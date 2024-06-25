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«Косули ходят практически у подъезда». Как живется в многоэтажках в поселке Лесном под Минском
25.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Среди молодых людей наблюдается тенденция приобретать жилье не только в новостройках Минска, но и в пригороде. Объясняется это тем, что квартиры за городом более доступные по стоимости. При этом на дорогу до центра столицы можно потратить всего лишь полчаса. Одним из таких мест является агрогородок Лесной. Мы побывали там и узнали у местных, какие преимущества и недостатки жизни в пригороде они могут отметить.
Агрогородок Лесной находится в 14 км от центра Минска. Добраться из него до столицы можно примерно за полчаса.
История развития Лесного началась с 1965 года: тогда здесь стартовало строительство первого многоквартирного жилого дома. И лишь в 2010-м поселок перешел в разряд агрогородков. К этому времени застройщик «А-100 Девелопмент» реализовывал свой первый проект “Зеленый Бор-1”. Это была комплексная застройка из пятнадцати многоэтажных домов, огороженных забором. Завершилась она в 2013-м году. Для жителей здесь были предусмотрены современные детские площадки, велопарковки, круглосуточные диспетчерские и видеонаблюдение. Как считают местные, именно этот проект заложил основы качественной жизни за городом.
“Нам предлагали поменять квартиры на Новую Боровую, но я не согласилась”
Наталья живет в агрогородке Лесной уже 14 лет. Квартиру она покупала в кредит и об этом решении не жалеет.
- Дом, в котором я живу, относительно новый. Ему 15 лет. Это первые дома А-100. После нас они построили напротив Березовую рощу. Потом у них была Новая Боровая и другие проекты. Например, три года назад они построили недалеко от нас дома поновее. Но наш - самый первый и бюджетный, хотя именно он дал старт строительству такого типа жилья за городом. Этот вариант отлично подходит для тех, кто хочет жить поблизости к Минску, но у кого не хватает денег на жилье в столице. Думаю, что по соотношению цены и качества это до сих пор самый выгодный вариант.
Она очень любит место, в котором живет. Даже когда была возможность переехать в Новую Боровую, девушка отказалась.
- Нам тогда А-100 предложил поменять квартиры здесь на новые там. Я задумалась об этом и съездила посмотреть, как там обстановка. Для меня было важно, как расположен лес, потому что в Лесном он в двух минутах от моего подъезда. Но оказалось, что лес там не близко, до него нужно идти. К тому же, там нет хороших тропинок таких, как у нас. В итоге я не согласилась, хотя Новая Боровая - это более новый модный район с прогрессивными людьми.
К плюсам жизни в Лесном девушка также относит то, что здесь нет социального жилья.
- У нас собрались работающие люди. Очень много врачей из Боровлян здесь живет, а также приезжие из небольших городов, причем и молодые, и пожилые. Причины переезда совершенно разные: кто-то поселился здесь, потому что жена захотела на пенсии быть ближе к детям, кто-то из-за того, что учится в Минске, а жилье в Лесном более доступное. Я, например, приобретала здесь квартиру, когда метр квадратный стоил 970 долларов. Конечно, если бы у меня было больше денег, я бы рассмотрела проекты “Зеленая гавань” или “Пирс”, но приобрести жилье там возможности нет, поэтому, считаю наш агрогородок наиболее подходящим для себя вариантом.
“Приходится подстраиваться под расписание общественного транспорта, в этом есть неудобства”
Марина начала жить в Лесном также из-за доступности квартир по стоимости. Девушка переехала в агрогородок в январе 2024-го года.
- По личным обстоятельствам мне нужно было срочно искать съемное жилье. Я начала смотреть варианты в Минске. Так как я девушка самостоятельная, одинокая, да еще и с котом, рассматривала однокомнатные квартиры, понимая, что комнаты в квартире с кем-то, тем более незнакомым, - это не мое. Хотелось, чтобы было место для себя. Не знаю, как сейчас, но тогда в Минске ценник был пугающий. На окраине за квартиру с никаким ремонтом просили по 350 долларов. У меня доход средний, и платить такие деньги за жилье я была не готова, учитывая, что задумываюсь о строительстве своего жилья, поэтому нужно и отложить какие-то деньги. С ценником в Минске у меня бы этого не получилось. Мне подсказали посмотреть варианты в пригороде, и уже через знакомых я нашла себе квартиру в Лесном за 200 долларов вместе с коммунальными услугами.
Огромным плюсом для девушки оказалось соседство с лесом.
- Я живу совсем рядом с ним, и часто там бегаю по утрам. В городе всегда приходилось это делать по асфальту и в наушниках. Сейчас же я захожу в шесть или полседьмого утра в лес, никакие наушники мне не нужны, потому что там поют птицы. К тому же, еще и свежий воздух и людей практически нет. Конечно, есть опасение встретить кого-то из диких животных, но со мной такого не случалось. Даже вечером здесь приятно пройтись, проветрить голову после рабочего дня, а когда приезжают друзья-знакомые в гости, экскурсия в лес обязательна.
Пожив полгода в Лесном Марина начала рассматривать агрогородок как место, где хочет приобрести собственное жилье.
- Здесь хорошее транспортное сообщение. До центра Минска можно доехать за полчаса. Но я понимаю, что если покупать здесь жилье, все равно нужен собственный автомобиль, чтобы быть более мобильной и не зависеть от общественного транспорта. Сейчас, конечно, мне приходится подстраиваться под расписание, сорваться просто так на встречу с подругами в Минск я не могу, нужно заранее договариваться. Поздно в городе задерживаться я тоже не могу либо приходиться продумывать, как буду возвращаться. Вот в этом есть свои неудобства, а так здесь хорошее место для жизни. Оно какое-то спокойное, много молодежи и молодых семей. Соседи хорошие, всегда здороваются при встрече, дружелюбные и культурные. Есть детские сады, школы, большой продуктовый магазин. В принципе, все основное, что необходимо для комфортной жизни.
“Рядом с нашим домом в прошлом году ходил медвежонок”
Соседство с лесом радует не только Марину. Екатерина также отмечает, что самое главное преимущество жизни в Лесном - это возможность каждый день ходить по лесу и дышать свежим воздухом. Для нее это особо актуально, потому что нужно выгуливать собаку.
- Не знаю, где еще можно такое найти. Мне кажется, это место - рай для собачников. Здесь можно своих питомцев отпускать без поводка. В городе таких преимуществ нет. Хотя прошлым летом у нас было происшествие - в лесу, который находится рядом с домом, ходил медвежонок, искал, наверное, еду. Его все боялись, и в лес также боялись ходить, но потом он куда-то ушел. Мы живем рядом с заказником, и тут действительно дикая природа. Часто видим белок и косуль, которые стоят сразу на входе в лес, практически возле подъезда.
Также девушка считает, что Лесной отлично подойдет для семей с детьми.
- Тут спокойно, свежий воздух. Но всю основную инфраструктуру, конечно, заменяет лес. Если любишь природу, то всегда найдешь, чем заняться. Например, можно взять термос с кофе и пойти гулять. Также есть несколько кофеен рядом, для небольшого агрогородка их достаточно. Неплохое транспортное сообщение. Были проблемы, когда маршрутка какой-то период ходила только раз в час, но сейчас это все решили, стабильно раз в полчаса она ездит. Плюс есть автобусы каждые двадцать минут. Проблема, что после 22 часов сюда трудно добраться из Минска, но со временем к этому привыкаешь и адаптируешься.
До переезда в Лесной Екатерина жила в Каменной Горке в Минске.
- В агрогородке, конечно, намного лучше, чисто и приятно. Постоянно убирают. Жители очень спокойные. Не сравнить с Каменной Горкой, где по вечерам часто можно было встретить людей в нетрезвом состоянии. Наш дом - в товариществе, поэтому за его облагораживанием также постоянно наблюдают. Конечно, мне не хватает цветущего газона возле дома, но благодаря товариществу здесь хотя бы все организованно. Мы принципиально не хотим переходить к ЖКХ, потому что понимаем, что такой чистоты, как сейчас, у нас уже не будет. А так, тут даже люди иногда сами убирают лес, делают небольшие клумбы у подъездов, чтобы было красиво. Я прям очень люблю это место.
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Среди молодых людей наблюдается тенденция приобретать жилье не только в новостройках Минска, но и в пригороде. Объясняется это тем, что квартиры за городом более...
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