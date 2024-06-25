«Косули ходят практически у подъезда». Как живется в многоэтажках в поселке Лесном под Минском

“Приходится подстраиваться под расписание общественного транспорта, в этом есть неудобства”

Марина начала жить в Лесном также из-за доступности квартир по стоимости. Девушка переехала в агрогородок в январе 2024-го года.

- По личным обстоятельствам мне нужно было срочно искать съемное жилье. Я начала смотреть варианты в Минске. Так как я девушка самостоятельная, одинокая, да еще и с котом, рассматривала однокомнатные квартиры, понимая, что комнаты в квартире с кем-то, тем более незнакомым, - это не мое. Хотелось, чтобы было место для себя. Не знаю, как сейчас, но тогда в Минске ценник был пугающий. На окраине за квартиру с никаким ремонтом просили по 350 долларов. У меня доход средний, и платить такие деньги за жилье я была не готова, учитывая, что задумываюсь о строительстве своего жилья, поэтому нужно и отложить какие-то деньги. С ценником в Минске у меня бы этого не получилось. Мне подсказали посмотреть варианты в пригороде, и уже через знакомых я нашла себе квартиру в Лесном за 200 долларов вместе с коммунальными услугами.