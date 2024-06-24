|
Опять снос. В одном из районов Минска расчищают участок под жилые многоэтажки
24.06.2024 16:29 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот уголок Минска переживает трансформацию уже несколько лет. Речь о частном секторе на окраине Чижовки. Территорию рядом с МКАД, на которой размещались частные дома, осваивает УКС Заводского района. Это предприятие уже
На месте частных домов, согласно информации, которую УКС Заводского района
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот уголок Минска переживает трансформацию уже несколько лет. Речь о частном секторе на окраине Чижовки. Территорию рядом с МКАД, на которой размещались частные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)