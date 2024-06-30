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Успеют к осени? Посмотрели, как на окраине Минска растут дома с квартирами по 730 долларов
30.06.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Бывшие сельхозугодья на краю микрорайона Сухарево уже не узнать. Сейчас тут одновременно растет несколько жилых комплексов – как от частного застройщика, так и от УКС Фрунзенского района. Про ЖК «Вершина» мы подробно расскажем в ближайшее время, а сегодня посмотрим, как обстоят дела на стройке для очередников.
Квартиры в новостройках уже
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Бывшие сельхозугодья на краю микрорайона Сухарево уже не узнать. Сейчас тут одновременно растет несколько жилых комплексов – как от частного застройщика, так и...
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