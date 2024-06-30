Успеют к осени? Посмотрели, как на окраине Минска растут дома с квартирами по 730 долларов

Источник материала: realt.by

Бывшие сельхозугодья на краю микрорайона Сухарево уже не узнать. Сейчас тут одновременно растет несколько жилых комплексов – как от частного застройщика, так и от УКС Фрунзенского района. Про ЖК «Вершина» мы подробно расскажем в ближайшее время, а сегодня посмотрим, как обстоят дела на стройке для очередников.



В данный момент в районе улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева строятся микрорайоны № 1 и № 2.

Во втором микрорайоне УКС Фрунзенского района возводит три дома: № 19, 20 и 21. По архитектуре все здания будут без изысков. Дома неподалеку от кольцевой спроектированы панельными, на основе типовой серии М 464М-16. Две многоэтажки будут десятиэтажными, одна – шестнадцатиэтажной.



Квартиры в новостройках уже предложили нуждающимся. В основном − многодетным семьям по направлениям от администраций районов Минска. Жилье в панельных домах будут сдавать с отделкой. Цена квадратного метра для очередников составила 2278 рублей (около 730 долларов за метр).







Первоначально стройка двигалась медленно, но сейчас на территории вовсю кипит работа. Сдача многоэтажек от УКСа намечена на осень 2024 года. Через пару-тройку месяцев посмотрим, успеют ли строители к этому сроку.



Сами панельки сейчас достигли 7-9 этажа из 10-16 запланированных.



Рядом с домами от УКСа в перспективе планируется возвести общеобразовательную школу на 1200 мест с бассейном. Пока что на этом месте − просто пустырь (выше на фото - справа).

