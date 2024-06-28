Двушки подорожали на 16%. Как за год изменились цены на квартиры в Каменной Горке

Источник материала: realt.by

Каменная Горка широко известна своим количеством однотипных мапидовских панелек, которые начали возводить в эксплуатацию в 2010-х годах как для всех желающих, так и очередников. При этом средняя стоимость метра здесь выше, чем во многих спальных микрорайонах, за счет более свежего жилья. Посмотрели, как высокий спрос на жилье в столице повлиял здесь на цены.

Мы отобрали квартиры площадью до 80 квадратных метров в микрорайоне Каменная Горка, по которым совершались сделки купли-продажи. Далее мы рассчитали по ним среднюю стоимость квартиры и квадратного метра в апреле-мае 2024 года. А потом сравнили с ценами сделок за аналогичный период 2023 года. И вот что получили:

В первой половине прошлого года начался стремительный рост цен на вторичном рынке жилья, на что существенно повлияло несколько основных факторов: банки стали возобновлять кредитование недвижимости, снизилась ставка рефинансирования до 9,5%, основные застройщики начали поднимать стоимость квартир в новостройках, что в конечном итоге толкало ценник на готовые квартиры вверх. В результате за 2023 год квартиры подорожали в среднем на 6%. В этом году тенденция продолжилась. Мы решили посмотреть, а как изменились цены на квартиры определенной площади в разных микрорайонах столицы за год.

За год стоимость наиболее популярной небольшой квартиры площадью до 40 квадратных метров выросла в среднем на 3100 долларов (или +3% к стоимости квадратного метра, что ниже среднего темпа роста цен на квартиры в Минске за 2023 год). Квартира чуть больше (до 50 квадратных метров) в 2024 году стоила в среднем на 4250 долларов дороже, чем в прошлом. Существеннее подорожали 2-комнатные квартиры площадью от 50 до 60 квадратных метров – сразу на 13550 долларов (или +16% к стоимости квадратного метра).

При этом сильно выросли в цене квартиры и побольше, особенно выделяются трешки от 70 до 80 квадратов, которые стали дороже в среднем на 16000 долларов.

При этом за апрель-май 2024 года в этом районе было куплено на 15% квартир больше, чем в прошлом году. А средняя стоимость квадратного метра в целом по всем квартирам в апреле-мае 2024 года на 12% выше, чем в аналогичный период прошлого года (1432 доллара за квадратный метр против 1279 долларов в 2023 году).