«На ремонт отдавали половину пенсии». Белоруска восстанавливает 150-летнюю панскую усадьбу

- У меня был друг Боря. Мы с ним хорошо дружили, пели песню на крейсере «Аврора». Перед 1 сентября в 1948 году он нашел гранату. Тогда в городе их было много. Я упрашивала его оставить ее, но он не послушал и положил снаряд в сапог. Когда шли домой, он оступился и упал - граната взорвалась. Мы подбежали к нему, но помочь Боре уже было нельзя - мальчика убило осколками. Мы, дети все плакали. Я не представляла, как пойду в школу без лучшего друга. 1 сентября его мама принесла мне фотографию и попросила ее носить с собой, чтобы хоть так ее сын ходил в школу. Помню, пришла в класс и попросила учительницу, чтобы рядом со мной она никого не сажала. Я клала фотографию на стол. Позже учительница даже записала его имя в журнал. Когда Борю вызывали, все дети старались отвечать на «отлично», чтобы напротив его имени появлялись хорошие оценки. Так продолжалось несколько лет.