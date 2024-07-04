Обед можно купить за 4 рубля. Сходили в новый магазин от сети Green

Этот магазин, как и другие магазины новой сети, относительно небольшой. Но здесь есть кассы самообслуживания, можно купить кофе с собой и французский хот-дог, как на заправке. Плюс перекусить прямо в магазине — у окна с видом на проспект Дзержинского оборудована барная стойка с парой стульев. Еще в зоне у кассы продаются десерты. За 2,99 можно купить паштейш, за 2,09 — эклер, 1,58 — корзинка с кремом, шу с разными вкусами обойдутся в 1,79. Есть в продаже и знаменитый шпинатный торт, который продается в Green.