|
Обед можно купить за 4 рубля. Сходили в новый магазин от сети Green
04.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце июня в Минске открылись магазины «Местное известное». Это название может показаться вам знакомым: так называется собственная торговая марка сети Green. Большая часть ассортимента новых магазинов — это как раз товары этого бренда. Realt посмотрел, как выглядят магазины и что там продается.
До конца года ООО «Гринрозница» планирует открыть около 30 магазинов «Местное известное». Сейчас уже работают пять из них — на проспекте Дзержинского, улицах Щорса, Гинтовта, Маяковского и Сморговском тракте. Все это магазины формата «у дома» — небольшой площади, где можно купить товары первой необходимости. В основном, это продукты.
Мы пошли в магазин на проспекте Дзержинского, 22, около станции метро «Грушевка». Первое, что замечаем на входе, — ранне время открытия. Магазин начинает работать в 7.30. А еще — добрые надписи с акцентом на здоровый образ жизни. «Приходите на здоровье» — написано на входе. «Местное известное» позиционируют как здоровое питание и натуральные продукты.
Этот магазин, как и другие магазины новой сети, относительно небольшой. Но здесь есть кассы самообслуживания, можно купить кофе с собой и французский хот-дог, как на заправке. Плюс перекусить прямо в магазине — у окна с видом на проспект Дзержинского оборудована барная стойка с парой стульев. Еще в зоне у кассы продаются десерты. За 2,99 можно купить паштейш, за 2,09 — эклер, 1,58 — корзинка с кремом, шу с разными вкусами обойдутся в 1,79. Есть в продаже и знаменитый шпинатный торт, который продается в Green.
В прикассовой зоне есть не только сладости, но и готовая еда. Супы продаются за 3,99 — есть борщ, грибной крем-суп, солянка, сырный и гороховый. В 3,89 обойдется селедка под шубой, 3,79 — оливье, 5,89 — Цезарь. Меньше чем за 5 рублей можно взять полноценный обед — картофель дольками с рубленой куриной котлетой обойдется в 4,59, пюре с котлетой «Папараць» — 3,99. Драники — 8,89, драники с мясом — 11,19.
Всю готовую еду можно погреть.
Цены в «Местном известном» приблизительно такие же, как и в магазинах сети Green.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце июня в Минске открылись магазины «Местное известное». Это название может показаться вам знакомым: так называется собственная торговая марка сети Green....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)