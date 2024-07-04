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Обед можно купить за 4 рубля. Сходили в новый магазин от сети Green

04.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В конце июня в Минске открылись магазины «Местное известное». Это название может показаться вам знакомым: так называется собственная торговая марка сети Green. Большая часть ассортимента новых магазинов — это как раз товары этого бренда. Realt посмотрел, как выглядят магазины и что там продается.


До конца года ООО «Гринрозница» планирует открыть около 30 магазинов «Местное известное». Сейчас уже работают пять из них — на проспекте Дзержинского, улицах Щорса, Гинтовта, Маяковского и Сморговском тракте. Все это магазины формата «у дома» — небольшой площади, где можно купить товары первой необходимости. В основном, это продукты.  


Мы пошли в магазин на проспекте Дзержинского, 22, около станции метро «Грушевка». Первое, что замечаем на входе, — ранне время открытия. Магазин начинает работать в 7.30. А еще — добрые надписи с акцентом на здоровый образ жизни. «Приходите на здоровье» — написано на входе. «Местное известное» позиционируют как здоровое питание и натуральные продукты.     


Этот магазин, как и другие магазины новой сети, относительно небольшой. Но здесь есть кассы самообслуживания, можно купить кофе с собой и французский хот-дог, как на заправке. Плюс перекусить прямо в магазине — у окна с видом на проспект Дзержинского оборудована барная стойка с парой стульев. Еще в зоне у кассы продаются десерты. За 2,99 можно купить паштейш, за 2,09 — эклер, 1,58 — корзинка с кремом, шу с разными вкусами обойдутся в 1,79. Есть в продаже и знаменитый шпинатный торт, который продается в Green.




В прикассовой зоне есть не только сладости, но и готовая еда. Супы продаются за 3,99 — есть борщ, грибной крем-суп, солянка, сырный и гороховый. В 3,89 обойдется селедка под шубой, 3,79 — оливье, 5,89 — Цезарь. Меньше чем за 5 рублей можно взять полноценный обед — картофель дольками с рубленой куриной котлетой обойдется в 4,59, пюре с котлетой «Папараць» — 3,99. Драники — 8,89, драники с мясом — 11,19. 

Всю готовую еду можно погреть.




Готовой еды для магазина такого формата в «Местном известном» достаточно много. Есть и суши, и онигири, и сэндвичи.  


На полках товаров бренда «Местное известное» тоже много. Кажется, что больше, чем в любом из Green. Есть молочка, бакалея, соусы, соки, замороженные продукты и многое другое.















Есть отдельный стенд с продуктами для веганов и вегетарианцев. 




Можно встретить и товары из российского «ВкусВилл». 



Выбор фруктов и овощей не очень большой, но зато на полках можно найти достаточно редкие экземпляры — например, питахайю. Килограмм обойдется в 40 рублей. 






В магазине можно купить и непродовольственные товары. Есть небольшой выбор косметики, бытовой химии и средств гигиены. На отдельном стенде выставлена эко-косметика и бытовая химия.


Цены в «Местном известном» приблизительно такие же, как и в магазинах сети Green. 

 
Теги: Минск
 
 
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В конце июня в Минске открылись магазины «Местное известное». Это название может показаться вам знакомым: так называется собственная торговая марка сети Green....
 
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