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Эксперты — об аренде, продаже и инвестициях в коммерческую недвижимость. «В среднем Минск дает возможность отбить деньги за 9-10 лет»

01.08.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В этом году агентство недвижимости «Сильван-Инвест» получило премию «Номер один» в номинации «Коммерческая недвижимость». Мы решили, что высокая оценка от потребителей и то, что «Сильван-Инвест» является крупнейшим рекламодателем Realt — отличный повод пообщаться с лидерами рынка о том, как обстоят дела в сфере коммерческой недвижимости. Кто сейчас заполняет столичные бизнес-центры? Выгодно ли сегодня инвестировать в офисные помещения? Какие запросы от арендаторов попадают в топ? С нами поговорили Сергей Дубровинский (Instagram)— руководитель коммерческого отдела «Сильван-Инвест» и Андрей Смолка (Facebook— партнер компании и агент по операциям с коммерческой недвижимостью, один из лидеров рынка, чей брокериджный портфель составляет порядка 700 тысяч квадратов. 


«Всегда востребованы топовые локации, с хорошими ремонтами, возле метро»

 Многие еще помнят громкие заголовки 20-21 годов о том, что минские офисы опустели. А что происходит сегодня на рынке коммерческой недвижимости?

Сейчас рынок ожил и ведет себя достаточно активно. По наполняемости помещений мы уже вернулись примерно на уровень активности 2018 года, до ковида. Бизнес-центры заполняются новыми арендаторами, и эта динамика достаточно позитивная. Да, по стоимости аренда в минских БЦ еще не вышла на прежние показатели. Вместо 18 евро за квадрат сейчас есть 10-14 евро, но главное, что многие офисные площади полностью заняты. К примеру, арендаторам уже сложно попасть в «Футурис» в Уручье, в SilverTowerвозле метро «Молодежная» или в Riviera Plazaна проспекте Победителей. Однако в Riviera Plaza у нас есть один этаж, с которым собственники определились и готовы сдавать блоками.


Предложения по аренде офисов:

Riviera Plaza на Победителей

При этом в других локациях Минска еще остаются бизнес-центры, которые находятся в поиске своих клиентов, но думаем, что скоро и они получат арендаторов.

Предложения по аренде офисов:

Centropol на Свердлова

Абшерон на Скорины

Royal Plaza на проспекте Победителей

Дельта на Тимирязева

IQ на Кульман

Rum Global на К.Цеткин

 Раньше большинство минских офисов занимали исключительно айтишники? Сейчас этот баланс как-то изменился?

 В бизнес-центры сегодня заходят абсолютно разные компании. Это и бизнес, и логистические компании, и торговые фирмы, и государственные организации. Что касается IT-компаний, то они также присутствуют, но уже не в том объеме, что было раньше.


 А есть ли у нас бизнес-центры, куда стоит очередь из арендаторов?

 Очередей, наверное, все-таки нет, но есть желание. Всегда востребованы топовые локации, с хорошими ремонтами, возле метро. Помимо тех БЦ, что мы называли, у наших арендаторов большая симпатия k Caspian Plaza, что напротив нового многофункционального центра «Червенский» в Ленинском районе. Новый, с шикарными видами, Helen & Valery Plaza на проспекте Победителей в Центральном районе, но к сожалению для потенциальных арендатором и покупателей он реализован. Да всех и не перечислишь, у нас десятки БЦ и каждый по-своему хорош.


Выиграли те, кто вложился в склады

 Какой сегмент коммерческой недвижимости сегодня наиболее успешно себя чувствует: торговые центры, HoReCa, склады?

 Торговые центры в Минске, отлично себя чувствуют, могу сказать, что это отдельная категория, у которой есть свой лист ожидания. В сегменте HoReCa, у нас есть для клиентов интересные предложения, пусть потенциальные клиенты нас набирают.

Ну а самый частый запрос, который мы получаем  это складская недвижимость. Не секрет, что в пандемию склады показали неимоверный рост, как на постсоветском пространстве, так и на всей планете. В то время как офисы, а затем и торговые помещения, пошли по графику вниз, по складам мы везде видели +20%, +30%, +40%. Кстати, именно тогда многие бизнесмены приняли решение инвестировать в складскую недвижимость. Так, у нас в портфеле есть успешные сделки со складскими комплексами. Сейчас они отлично функционируют, принося прибыль своим инвесторам.


К слову, складов в столице по-прежнему не хватает. Двухмиллионный Минск является главным логистическим центром страны и требует массы площадей. Так что совет застройщикам: стройте теплые, оборудованные склады от 1000 метров  это точно окупится! Что касается стоимости, то на сегодняшний день в столице ставка для складов составляет от 6 до 10 евро за квадрат.

Учитывая дефицит арендных помещений под склады, клиенты чаще стали принимать решение о покупке такой недвижимости. 

Надо сказать, что достаточно уверенно чувствуют себя сейчас и торговые центры. Там ставка в среднем составляет 20-50 евро. Недавно возле минской кольцевой открылся ТЦ «Сеница». Мы можем предложить его арендаторам под их концепции.

Предложения по аренде ТЦ:

Торговый центр «Сеница»

 Помимо белорусских компаний, кто интересуется нашим рынком коммерческой недвижимости?

 У нас есть инвесторы из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Ливана, Индии, Китая. Люди видят, что здесь можно зарабатывать и зарабатывать приличные деньги. Минск  красивый европейский город, где всё работает по четким и понятным правилам. Все отмечают, что город живет и развивается. При этом у нас всегда есть, что предложить инвесторам.

Мы заинтересованы в том, чтобы развивать нашу страну и стараемся привести сюда тех, кто реально сможет внести свой вклад в процветание Беларуси.

Сегодня мы занимаем лидирующее положение на рынке недвижимости Беларуси, эксклюзивная база агентства «Сильван-Инвест» насчитывает более 700 объектов недвижимости. Мы выступаем медиаторами между сторонами сделки, формируем правильное ценообразование, помогаем достичь компромисса в том или ином вопросе. К слову, умение выстраивать межличностные отношения  это самый дорогостоящий продукт на рынке.


«Скоро в Минске появится огромный ресторан восточной кухни»

 Поделитесь инсайдами про сегмент общепита. Какие игроки придут в Минск в ближайшее время, какие рестораны тут откроются?

Можно сказать, что сейчас  время ресторанов. В Минске постоянно открываются новые заведения, и эта сфера только растет. Кстати, рестораны  индикатор присутствия в Беларуси гостей из той или иной страны. Так, за последнее время мы обработали порядка 15 заявок на рестораны китайской кухни. Если раньше в Минске открывалось много арабских заведений  турецких, иранских так далее, то сейчас у нас будет появляться все больше мест с азиатской кухней.


Что касается инсайдов, то в скором времени в столице откроется огромный ресторан восточной кухни. Это будет второе заведение в стране по размерам. Где именно он откроется  пока секрет, но сделка уже состоялась.

Вообще, хотелось бы обратиться к рынку с призывом, чтобы наши и молодые, и опытные бизнесмены, активнее и смелее заходить в разные проекты. Сейчас − время активного бизнеса, время для того, чтобы заходить в ресторанные концепции, к тому же у нас − просто не паханное поле в развлекательном сегменте.

Предложения в категории ресторан-клуб:

Помещения на Революционной, 6

Кафе-ресторан на Зыбицкой, 9

Ресторан-клуб на Независимости, 117

 А что вы скажете по поводу встроенных помещений в жилых комплексах? Будет ли такое вложение ликвидным?

 Если это хорошая локация, с большим трафиком (в перспективе), то почему бы и нет. В таких помещениях можно открыть разные концепции: кофейню, магазинчик, ПВЗ Wildberries или Ozon. Начать такой бизнес несложно. Да, можно положить деньги на депозит и получать свои 3−5%. Лучше инвестировать в коммерческую недвижимость и получать уже 9−10%. Вам нужна экспертная оценка, обращайтесь в «Сильван-Инвест», мы всегда подскажем, куда можно направить свое внимание. Эксперты формируют это рынок. Мы знаем весь Минск и работаем практически со всеми собственниками бизнес-недвижимости города.



 Насколько быстро можно окупить вложения в коммерческую недвижимость?

— В среднем Минск дает возможность отбить деньги за 9-10 лет. Если мы говорим о крупных областных городах, то этот срок сократится до 6-9 лет. Если же брать города с населением в 10-30 тысяч, то там на окупаемость можно выйти за 5-7 лет. Складов, торговых помещений, кафе, да и административных помещений, там пока не хватает, поэтому спрос на такие объекты точно будет.

 С какой суммы можно начинать инвестировать?

− От 100 тысяч долларов. При этом на руках можно иметь только 20% стоимости объекта, 80% взять в кредит у банков, которые сегодня очень активно кредитуют желающих приобрести недвижимость. Но лучше с банками быть осторожней, лучше держать пропорцию банковского плеча меньше 50%, учитывая фундаментальные риски.

 Поделитесь успехами, какие крупные сделки за последний год прошли при участии «Сильван-Инвест»?

 Каждый месяц у нас проходят десятки сделок. Из топовых за полгода можно назвать, к примеру, продажу здания клиники эстетической медицины площадью более 1600 квадратов в знаковой локации на улице Пионерской или сдачу в аренду склада на 12 тысяч квадратов, сделок много. А прямо сейчас мы находимся на финальной стадии сделки с индийской компанией, которая намеревается стать собственником крупного объекта в Минске. Размер инвестиций в этот объект недвижимости может превысить 100 миллионов долларов. С большим бюджетом заходит на наш рынок инвестиционная группа из России.


 Как отличаются сделки в жилой и коммерческой недвижимости? Имеет ли значение, что ты продаешь: квартиру или торговый центр площадью несколько тысяч квадратов?

− Цикл сделки в жилой недвижимости − более короткий. Выставил объект на продажу, дал рекламу, провел показы, нашел покупателя и провел сделку. В коммерческой недвижимости − это гораздо более долгая история. У нас есть постоянные клиенты, с которыми мы работаем уже долгие годы. К примеру − собственники крупных бизнес-центров, торговых центров, логистических центров. Огромное количество клиентов. И мы гордимся тем, что умеем выстраивать взаимовыгодные партнерские отношения. Что греха таить, с многими мы просто давно дружим.


В среднем, сегодня каждый месяц мы получаем заявок в пять раз больше по объектам коммерческой недвижимости, чем в аналогичный период 2021 года. Сейчас у нас в компании работает 25 человек (10 человек — в коммерческой недвижимости, 15 — в жилой). Так как мы придерживаемся «правила двух пицц», чувствуем себя прекрасно на рынке недвижимости.



При этом команда «Сильван-Инвест» всегда будет рада опытным специалистам из сферы коммерческой недвижимости. Посмотреть актуальные вакансии можно тут.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году агентство недвижимости «Сильван-Инвест» получило премию «Номер один» в номинации «Коммерческая недвижимость». Мы решили, что высокая оценка от...
 
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