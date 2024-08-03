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На берегу озера, рядом лес, недорого. Смотрим дома и бани в классных локациях

03.08.2024 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«На берегу озера, рядом лес» – такое комбо среди объявлений встречается редко. И это, конечно, эксклюзивные объекты. Но они не бесценные – за вполне адекватную и понятную цену можно найти неплохой вариант с современным уровнем комфорта и даже баней. Как раз такие загородные дома сегодня в нашей традиционной подборке.


Симоны, Мядельское направление, 137 км от МКАД

Это берег Нарочи, самого известного в стране озера. Расстояние от участка до пляжа – всего 230 метров.  Рядом чистый сосновый лес. В 1,3 км от находиться гп. Нарочь с развитой инфраструктурой: детский сад, школа, магазины, кафе, санатории, яхт-клуб, автовокзал и другие объекты. Хорошее транспортное сообщение. Возле деревни остановка общественного транспорта.


Здесь можно присмотреться к одноэтажному деревянному дому 2015 года постройки. Общая площадь  64,7 м2. Состоит из жилой комнаты, просторной гостиной, кухни, сауны (литовский проект), санузла и веранды. Снаружи к дому пристроен автонавес. 





Все коммуникации разведены по дому: электричество, вода из колодца (стоит глубинный насос), канализация местная. Отопление электрическое (4 копейки за 1 кВт/ч) и печное (французская печь-камин).




Земельный участок площадью – 21,8 сотки, огорожен забором из металлопрофиля. На территории расположены беседка, хозяйственная постройка, посажен сад. Имеются собственный пруд и лес на участке. 

За этот дом на берегу Нарочи владельцы просят 63 000 долларов. 

Оконо, Витебское направление, 140 км от МКАД

Деревня рядом с Березинским заповедником, в 100 м от леса и 600 метрах от берега озера Оконо. 





Основной дом построен в 1947 году.  В 2023 году заменили крышу, и пристроили веранду и блочную пристройку с кухней, санузлом и котельной. Общая площадь после этого составляет 131,6 м2







Дом обеспечен всеми современными коммуникациями: электричество, водопровод, местная канализация.

Участок 25 соток. На нем новый деревянный сарай, баня и сажелка.

За все это просят 70 000 долларов.

Вешнее, Витебское направление, 150 км от МКАД

Здесь продается целая агроусадьба – хочешь сам отдыхай, хочешь – бизнесом занимайся.



Дом компактный, 80 квадратов. В нем новая печь, установлены электротены для отопления. Вода из скважины, канализация местная, установлен бойлер. Имеется вся мебель и бытовая техника. 





Участок 25 соток. На территории  имеется баня, сарай, беседка, качели, мангальная зона, детский уличный комплекс. Территория ухожена, обсажена туями, огорожена забором из металлопрофиля.

Стоимость 35 000 долларов.

Россохи, Мядельское направление, 137 км от МКАД

Деревня на берегу озера Россохи, которое входит в Нарочанскую водную систему. Она жилая, в ней достаточно много добротных домов. Добраться до нее из Минска совсем не сложно. 







Дом двухэтажный, деревянный, с хорошим ремонтом. Общая площадь 158 квадратов. 









На первом этаже две спальни, санузел, гостиная и кухня. На втором этаже – три летние комнаты. Ремонт добротный, с мебелью и техникой. Для приема гостей есть бильярд.






Участок почти 13 соток. На нем имеется баня с выходом к пирсу и зона барбекю. 

Этот вариант оценили в 100 000 долларов.

Рабунь, Мядельское направление, 65 км от МКАД

В деревне на берегу Вилейского водохранилища развита инфраструктура: школа, церковь, магазин, кафе «Украинский дворик», гостиница. С ней хорошее транспортное сообщение с Минском и Вилейкой. 






Дом деревянный, на 44 квадрата, с хорошим ремонтом. Внутри просторная гостиная, уютные спальни, современная кухня и терраса. Интерьер выполнен в теплых приглушенных тонах. 




Вода из скважины введена в дом, канализация местная, отопление печное (камин). Можно подвести газ – газопровод проходит по улице. Подведено  оптоволокно.




 
Теги: Минск
 
 
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«На берегу озера, рядом лес» – такое комбо среди объявлений встречается редко. И это, конечно, эксклюзивные объекты. Но они не бесценные – за вполне адекватную и...
 
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