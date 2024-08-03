На берегу озера, рядом лес, недорого. Смотрим дома и бани в классных локациях

«На берегу озера, рядом лес» – такое комбо среди объявлений встречается редко. И это, конечно, эксклюзивные объекты. Но они не бесценные – за вполне адекватную и понятную цену можно найти неплохой вариант с современным уровнем комфорта и даже баней. Как раз такие загородные дома сегодня в нашей традиционной подборке.
Симоны, Мядельское направление, 137 км от МКАД
Это берег Нарочи, самого известного в стране озера. Расстояние от участка до пляжа – всего 230 метров. Рядом чистый сосновый лес. В 1,3 км от находиться гп. Нарочь с развитой инфраструктурой: детский сад, школа, магазины, кафе, санатории, яхт-клуб, автовокзал и другие объекты. Хорошее транспортное сообщение. Возле деревни остановка общественного транспорта.
Здесь можно присмотреться к одноэтажному деревянному дому 2015 года постройки. Общая площадь 64,7 м2. Состоит из жилой комнаты, просторной гостиной, кухни, сауны (литовский проект), санузла и веранды. Снаружи к дому пристроен автонавес.
Все коммуникации разведены по дому: электричество, вода из колодца (стоит глубинный насос), канализация местная. Отопление электрическое (4 копейки за 1 кВт/ч) и печное (французская печь-камин).
Земельный участок площадью – 21,8 сотки, огорожен забором из металлопрофиля. На территории расположены беседка, хозяйственная постройка, посажен сад. Имеются собственный пруд и лес на участке.
За этот дом на берегу Нарочи владельцы просят63 000 долларов.
Оконо, Витебское направление, 140 км от МКАД
Деревня рядом с Березинским заповедником, в 100 м от леса и 600 метрах от берега озера Оконо.
Основной дом построен в 1947 году. В 2023 году заменили крышу, и пристроили веранду и блочную пристройку с кухней, санузлом и котельной. Общая площадь после этого составляет 131,6 м2.
Дом обеспечен всеми современными коммуникациями: электричество, водопровод, местная канализация.
Участок 25 соток. На нем новый деревянный сарай, баня и сажелка.