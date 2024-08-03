На берегу озера, рядом лес, недорого. Смотрим дома и бани в классных локациях

Источник материала: realt.by

«На берегу озера, рядом лес» – такое комбо среди объявлений встречается редко. И это, конечно, эксклюзивные объекты. Но они не бесценные – за вполне адекватную и понятную цену можно найти неплохой вариант с современным уровнем комфорта и даже баней. Как раз такие загородные дома сегодня в нашей традиционной подборке.

Симоны, Мядельское направление, 137 км от МКАД

Это берег Нарочи, самого известного в стране озера. Расстояние от участка до пляжа – всего 230 метров. Рядом чистый сосновый лес. В 1,3 км от находиться гп. Нарочь с развитой инфраструктурой: детский сад, школа, магазины, кафе, санатории, яхт-клуб, автовокзал и другие объекты. Хорошее транспортное сообщение. Возле деревни остановка общественного транспорта.



Здесь можно присмотреться к одноэтажному деревянному дому 2015 года постройки. Общая площадь 64,7 м2. Состоит из жилой комнаты, просторной гостиной, кухни, сауны (литовский проект), санузла и веранды. Снаружи к дому пристроен автонавес.









Все коммуникации разведены по дому: электричество, вода из колодца (стоит глубинный насос), канализация местная. Отопление электрическое (4 копейки за 1 кВт/ч) и печное (французская печь-камин).







Земельный участок площадью – 21,8 сотки, огорожен забором из металлопрофиля. На территории расположены беседка, хозяйственная постройка, посажен сад. Имеются собственный пруд и лес на участке. За этот дом на берегу Нарочи владельцы просят 63 000 долларов.

Оконо, Витебское направление, 140 км от МКАД

Деревня рядом с Березинским заповедником, в 100 м от леса и 600 метрах от берега озера Оконо.









Основной дом построен в 1947 году. В 2023 году заменили крышу, и пристроили веранду и блочную пристройку с кухней, санузлом и котельной. Общая площадь после этого составляет 131,6 м2.













Дом обеспечен всеми современными коммуникациями: электричество, водопровод, местная канализация. Участок 25 соток. На нем новый деревянный сарай, баня и сажелка. За все это просят 70 000 долларов.

Вешнее, Витебское направление, 150 км от МКАД

Здесь продается целая агроусадьба – хочешь сам отдыхай, хочешь – бизнесом занимайся.





Дом компактный, 80 квадратов. В нем новая печь, установлены электротены для отопления. Вода из скважины, канализация местная, установлен бойлер. Имеется вся мебель и бытовая техника.









Участок 25 соток. На территории имеется баня, сарай, беседка, качели, мангальная зона, детский уличный комплекс. Территория ухожена, обсажена туями, огорожена забором из металлопрофиля. Стоимость – 35 000 долларов.

Россохи, Мядельское направление, 137 км от МКАД

Деревня на берегу озера Россохи, которое входит в Нарочанскую водную систему. Она жилая, в ней достаточно много добротных домов. Добраться до нее из Минска совсем не сложно.













Дом двухэтажный, деревянный, с хорошим ремонтом. Общая площадь 158 квадратов.

















На первом этаже две спальни, санузел, гостиная и кухня. На втором этаже – три летние комнаты. Ремонт добротный, с мебелью и техникой. Для приема гостей есть бильярд.











Участок почти 13 соток. На нем имеется баня с выходом к пирсу и зона барбекю. Этот вариант оценили в 100 000 долларов.

Рабунь, Мядельское направление, 65 км от МКАД

В деревне на берегу Вилейского водохранилища развита инфраструктура: школа, церковь, магазин, кафе «Украинский дворик», гостиница. С ней хорошее транспортное сообщение с Минском и Вилейкой.











Дом деревянный, на 44 квадрата, с хорошим ремонтом. Внутри просторная гостиная, уютные спальни, современная кухня и терраса. Интерьер выполнен в теплых приглушенных тонах.







Вода из скважины введена в дом, канализация местная, отопление печное (камин). Можно подвести газ – газопровод проходит по улице. Подведено оптоволокно.





