﻿ Жилье с просторной гостиной и рабочим местом. Ищем квартиру в Новой Боровой для семьи. 21.by
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Жилье с просторной гостиной и рабочим местом. Ищем квартиру в Новой Боровой для семьи

21.08.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В этом году о Новой Боровой говорят особенно часто — и поводы очень весомые. Во-первых, жилому комплексу исполняется 10 лет, во-вторых, компания-застройщик отмечает 30-летие. А в-третьих, территория постоянно пополняется чем-то интересным: то начинается строительство эксклюзивного АРТ-квартала, то сдается в эксплуатацию уникальная по интерьеру и возможностям для детей «Школа талантов». Покупатели тоже активно интересуются Новой Боровой. Вот, например, Андрей, Дарья и их маленький сын Арсений решили присмотреться к новым домам и выбрать квартиру для комфортной жизни среди развитой инфраструктуры. Мы отправились на просмотры объектов и экскурсию по району вместе с героями.


«Хочется, чтобы ребенок рос в социуме»

Сейчас семья живет в Юхновке. Их дом когда-то был дачей, но Андрей с отцом провели газ, утеплили стены и сделали его жилым. У загородной локации много плюсов — это и свежий воздух, и простор своего дома, и неплохая транспортная доступность. Но есть нюансы. Малышу Арсению скоро исполнится два года, ему нужна социализация, пора готовиться к детскому саду. Для полноценного развития ребенка семья хочет переехать в условия города, со всей необходимой инфраструктурой:

— Я чаще всего работаю удаленно, жена пока в декрете. Город, по сути, больше всего нужен Арсению. Мы понимаем, что ребенок должен расти среди сверстников, играть и общаться с ними. Знаем, как важны кружки, развивающие центры, детский сад. Хочется, чтобы Арсений находился в социуме.



Наши герои присматриваются к просторным квартирам.

— Мы хотим сделать детскую, спальню, большой зал, совмещенный с кухней, где сможем проводить время всей семьей. Хорошо было бы обустроить место для удаленной работы.

Супруги уже не раз бывали в Новой Боровой, общались с представителями компании-застройщика. Они не скрывают, что смотрят новостройки по всему городу. Уделяют внимание социальным объектам, экологии, качеству строительства. Сюда решили вернуться, чтобы изучить несколько вариантов, а также расспросить об инфраструктуре. Свою прогулку с представителем А-100 Девелопмент Анной они начали с локации у Тополиного квартала, где во второй половине дня гуляет много родителей с детьми. К слову, социум Арсений нашел сразу — малыш-ровесник встретился ему возле фонтанов. 

Первое решение: квартира с отделкой и погребом

Первая квартира, которую подобрали для наших героев специалисты, расположилась в Каштановом квартале, рядом со стильным паркингом и в нескольких минутах ходьбы от лесного массива.

Заходим в двор, идем к подъезду. Отмечаем уже привычные для жителей Новой Боровой удобства — территория без автомобилей, безбарьерная среда, стильная и современная входная группа. 





— Подняться на лифте можно даже в квартиру на первом этаже — родители с колясками оценили это решение. А еще в лифтах размещена поэтажная навигация. Например, к вам приедут гости и, зная номер квартиры, смогут сразу же подняться, не делая дополнительных звонков.  

Открыв дверь, попадаем в квартиру с отделкой от застройщика. Общая площадь — 61,9 м². В планировке: раздельный санузел, большое пространство гостиной с кухонной зоной на 36,1 м², жилая комната, а также лоджия. 



Поскольку жилье расположено на первом этаже, здесь есть своя фишка — погреб, в который можно спуститься из лоджии. Анна говорит, что это востребованное у жителей решение. В погребе можно хранить шины, автокосметику, решетки для мангалов, уборочный инвентарь.

— На полу уложен ламинат 33-го класса, на стенах поклеены обои, смонтированы натяжные потолки. Также поклеены плинтусы, установлены межкомнатные двери. Конечно, розетки и конвекторы отопления с индивидуальным регулированием тоже полностью готовы к использованию. В санузлах уложена плитка, установлены ванна, тумба с умывальником, зеркало, полотенцесушитель. В некоторых конфигурациях отделки стены мы красим, а вместо ванн ставим душевые кабины. В отделке, как и в планировках, тоже есть выбор, — улыбается Анна.




Сейчас квартира наполнена летним солнцем, а каково здесь будет зимой? Анна говорит, что жилье во всем районе теплое — и это не просто слова, а личный опыт специалиста. Дело в том, что девушка сама здесь живет. Поэтому ей легко ответить на все вопросы покупателей, поделиться своим мнением и своими собственными впечатлениями.

Если захочется сделать санузел совместным, стену между ванной и туалетом можно будет снести. Другие стены являются несущими. Андрей интересуется возможностью перепланировки — в таком случае Анна рекомендует рассмотреть монолитные дома, которые сейчас находятся на стадии строительства.

— Погреб — это удобно, просторная кухня-гостиная — тоже замечательно. Но мы, пожалуй, всё же предпочтем вариант без отделки, так как в голове есть свое видение интерьера. Хочется сделать и хозяйственное помещение, и гардеробную, а в идеале — еще и зону для удаленной работы, например, на утепленной лоджии, — говорит Андрей.



Вариант №2: жилье с выходом на эксплуатируемую кровлю

Следующий объект для просмотра — в живописном Вишневом квартале. Здесь нас сразу встретил приятный запах барбекю. В этом дворе установлены специальные зоны для приготовления еды на огне. Соседи, пользуясь общим чатом, бронируют определенное время и готовят, чтобы потом устраивать ужины на свежем воздухе.



Заходим в дом и сразу же отмечаем нестандартную цветовую гамму подъезда. Для отделки здесь был выбран красный оттенок, а для акцентов — декор с геометрическими формами. 



Заходим в лифт и вместе с Арсением (это обязательное требование!) нажимаем цифру «6».

— Это квартира площадью 58 «квадратов» с балконом и выходом на эксплуатируемую кровлю, где также организовано дополнительное пространство для хранения — так называемая «холодная кладовая». Жилье без отделки, поэтому здесь можно реализовать все дизайнерские задумки.



Пока мы осматриваем квартиру, малыш подходит к окнам — ему интересно посмотреть на двор. Анна отмечает: на всех окнах в домах Новой Боровой установлены замки с ключами. Сделано это для максимальной безопасности детей и спокойствия родителей.



Замечаем, что черновая отделка качественная, видим радиаторы и разведенную электрику с большим количеством розеток. 



И, конечно, поднимаемся на крышу. Виды потрясающие!





Андрей говорит, что летом это пространство можно использовать и как офис для удаленной работы на свежем воздухе, и как площадку для семейных праздников.



Заканчивая осмотр второй квартиры, подробно обсуждаем материалы, из которых сделаны дома в Новой Боровой. Анна объясняет: современные дома из сборного железобетона отличаются от типовых панелек. Это более высокие потолки, более толстые и плотные стены, повышающие уровень шумоизоляции. В общем, решения качественные и долговечные — жители кварталов довольны своим выбором.

«Интересные дома, классные дворы — здесь всё есть»

Прощаясь, просим героев поделиться своими общими впечатлениями:

— Мы уже не первый раз приезжаем в Новую Боровую и, как всегда, уезжаем с позитивными эмоциями. Интересные дома, очень классные дворы с живописными дорожками. Удобно, что они закрытые и безопасные, здорово, что сделаны барбекю-зоны и современные детские площадки. Еще нам нравится, что большая часть домов малоэтажные, а высотки располагаются по периметру дворов, не закрывают обзор и, откровенно говоря, не напрягают. Новая Боровая — это «город в городе». Если работать удаленно, водить ребенка в сад или школу здесь, можно вообще никуда не выезжать, потому что всё есть. Разве что иногда съездить в центр, чтобы собраться там с друзьями.



Анна напоминает, что представители компании-застройщика всегда остаются на связи для любых уточнений.

— Мы будем рады еще раз встретиться с вами, — говорит специалист. — У нас достраивается квартал Центральный парк с интерактивным благоустройством, Wi-Fi во дворе, мини-огородиками, велодорожками и велопарковками. Также ведутся работы в АРТ-квартале, где комфортная среда и современная архитектура будут объединены с творческими концепциями из мира искусства, а через весь квартал пройдет АРТ-бульвар. Приезжайте к нам на мероприятия и на экскурсии, подключайтесь к онлайн-презентациям. Мы с удовольствием найдем идеальное решение для вашей семьи.

Вы тоже хотите побывать на экскурсии в Новой Боровой? А может, уже присмотрели квартиру и подбираете условия финансирования? Специалисты компании-застройщика А-100 Девелопмент ответят на все ваши вопросы и погрузят в уникальную атмосферу Новой Боровой. Звоните по номеру +375 (44) 748-80-58 и приходите в отдел продаж по адресу: ул. Леонардо да Винчи, 2.

 
 
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В этом году о Новой Боровой говорят особенно часто — и поводы очень весомые. Во-первых, жилому комплексу исполняется 10 лет, во-вторых, компания-застройщик отмечает...
 
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