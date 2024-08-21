Жилье с просторной гостиной и рабочим местом. Ищем квартиру в Новой Боровой для семьи

«Хочется, чтобы ребенок рос в социуме»

Сейчас семья живет в Юхновке. Их дом когда-то был дачей, но Андрей с отцом провели газ, утеплили стены и сделали его жилым. У загородной локации много плюсов — это и свежий воздух, и простор своего дома, и неплохая транспортная доступность. Но есть нюансы. Малышу Арсению скоро исполнится два года, ему нужна социализация, пора готовиться к детскому саду. Для полноценного развития ребенка семья хочет переехать в условия города, со всей необходимой инфраструктурой:

— Я чаще всего работаю удаленно, жена пока в декрете. Город, по сути, больше всего нужен Арсению. Мы понимаем, что ребенок должен расти среди сверстников, играть и общаться с ними. Знаем, как важны кружки, развивающие центры, детский сад. Хочется, чтобы Арсений находился в социуме.