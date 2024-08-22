«Полтора года спали на кровати из двери и блоков». Как семья переехала на хутор в 125 км от Минска

- Помню, что мама обошла наши владения, вернулась и начала рыдать. Сейчас, когда я сама мама двух девочек, понимаю ее слезы. Она делала все возможное, чтобы мне не пришлось так тяжело трудиться на земле, а я в итоге все равно пришла к этому. Но мне очень нравится такой образ жизни, - признается девушка. - Свекровь тоже была шокирована, плакала, ведь дом был неухоженный. Не понимала, как мы могли променять жизнь в городе на это. Но в итоге теперь и она, и свекор живут с нами. Оба очень помогают по дому, с девочками, но главное – им тоже нравится эта тишина и атмосфера.