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«Полтора года спали на кровати из двери и блоков». Как семья переехала на хутор в 125 км от Минска
22.08.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дима и Катя объездили половину Европы, но свое родовое поместье решили прописать в 125 км от Минска. Продав столичную квартиру, они купили гектар земли со старым срубом. Спустя десять лет ребята по-прежнему остаются в этом доме. За это время они успели пожить с 500 перепелками, родить двух дочерей, перевезти к себе родителей и создать бизнес мечты. Мы побывали у пары в гостях и узнали, как им далось фермерство, почему так долго откладывают строительство нового дома и чем так хороша жизнь вдали от большого города.
«Мама обошла наши владения, вернулась и начала рыдать»
Хутор Окушково находится всего в 20 км от Сморгони, но в 125 км от Минска. Так отдалиться от столицы Дима и Катя не планировали, но осесть на земле очень хотели. Сейчас они владельцы большого надела, что спрятан от масс за кленовой аллеей и лесной шторой. Их небольшую старую хату охраняют два дуба-великана. На фоне всего вокруг они действительно кажутся гигантскими, как будто и неземные вовсе.
- Мы их поделили. Этот низенький и пухленький – красивый, как и я, - говорит Катя.
- А этот похож на меня. Такой же высокий, обломанный, нестабильный, вечно с сюрпризами: ветки от него какие-то прилетают, - с улыбкой подхватывает Дима.
Вообще, пара познакомилась в 2011 году в Киеве. Катя родом из украинской деревни, а Дима – коренной минчанин. Они жили в разных странах, много путешествовали и ни в чем себе не отказывали. Мечта Кати – жить в большом городе – наконец-то исполнилась, а вот Дима к тому моменту от устоев столиц устал.
- Захотелось быть ближе к земле. Еще одним важным фактором стало осознание того, что я просто потребитель, перегоняю деньги, а сам ничего не создаю. А мне хотелось именно этого. Понять, кто я есть и что могу сам. В итоге в 2013 году я делаю Кате предложение.
- Не то предложение, о котором вы подумали, - смеется девушка. – Предложение переехать в Беларусь. Я, конечно, согласилась.
Вернувшись в двушку в девятиэтажной панельке Заводского района, парень окончательно принял решение сменить образ жизни. Через пять дней он выставил квартиру на продажу. Дима хотел найти место, которое мог бы превратить в родовое гнездо, где все члены семьи наполнялись бы силами. Как-то вместе с другом он возвращался из деловой поездки и заехал по пути на хутор, который выставили на продажу. Мрачноватые картины глубокой осени не помешали молодому человеку представить, как будет хорошо им вдвоем с Катей в старом доме среди взрослого леса в солнечные поры года. В этот же день он оставил задаток за дом. Ребята приехали к себе на участок через три недели, а следующий визит перерос в окончательный переезд.
- Внутри был старый ремонт. Мы полтора года спали на кровати, что была сделана из двери и стояла на блоках. Романтика, что сказать, - смеется Катя. – У нас долгое время не было ни канализации, ни воды. Мои подружки удивлялись, как это я, уже будучи с маленьким ребенком, обхожусь без ванны. У меня с этим проблем не было, ведь есть тазик и вода из колодца.
- Да, Катя меня учила мыться в тазике. Я не понимал, как можно себя в нем полностью помыть. Оказывается, еще как можно!
Большинство друзей Катю и Диму всячески поддерживали. Первые несколько лет даже помогали с обустройством участка и возведением новых построек.
Мамы ребят на переезд отреагировали одинаково – обе плакали.
- Помню, что мама обошла наши владения, вернулась и начала рыдать. Сейчас, когда я сама мама двух девочек, понимаю ее слезы. Она делала все возможное, чтобы мне не пришлось так тяжело трудиться на земле, а я в итоге все равно пришла к этому. Но мне очень нравится такой образ жизни, - признается девушка. - Свекровь тоже была шокирована, плакала, ведь дом был неухоженный. Не понимала, как мы могли променять жизнь в городе на это. Но в итоге теперь и она, и свекор живут с нами. Оба очень помогают по дому, с девочками, но главное – им тоже нравится эта тишина и атмосфера.
После того, как родители захотели сюда переехать, Катя и Дима начали приводить дом в порядок. До этого на ремонт попросту не хватало времени – все занимала работа над семейным делом.
Все началось с идеи растить перепелок и продавать домашние яйца.
- В какой бы стране мы ни жили, Дима всегда покупал перепелиные яйца. Когда есть такой участок, грех не воспользоваться и сделать что-то свое. Когда попробовали первые яйца, поняли, что в магазинах нас дурят. В итоге решили увеличить масштабы и продавать свою продукцию. Был период, когда вместе с нами в доме жило 500 перепелок. В какой-то момент нужно было решать: строить дом для себя либо для птиц. Новые квадраты получили перепелки, - улыбается Катя. – Какая жена у тебя непривередливая.
- Да, мы с тобой далеко пойдем. Может, еще свиней заведем, - заигрывает с супругой Дима.
- Ну уж нет!
«Наш дом — самый старый из всех»
Гектар земли – звучит так же красиво, как и выглядит: рядом с домом растут цветы, стоят парники, турникеты и беседка. Страшно представить, сколько труда и времени уходит на поддержание порядка. Хоть тут эхом разлетается детский смех, лай двух собак, с которыми играют дочери Димы и Кати, присутствие дикого леса не исчезает. Подходишь к нему, а там лучи подсвечивают дорожку из земляники. Так и хочется заглянуть вглубь, оставив все позади.
Историю своего дома пара узнала совершенно случайно. Как-то на рынке в Сморгони к ним подошла женщина и обратила внимание на название бренда «Окушково».
- Она спросила, откуда мы знаем про хутор, но нас больше впечатлило, что о нем знает она. Оказалось, что женщина выросла в этом доме, владельцами которого были ее бабушка и дедушка. Когда-то хутором владела семья с пятью сыновьями. Мама рано умерла, и отец поднимал их самостоятельно. Разделил свои земли на шесть наделов – так каждому достался свой участок. Эта женщина даже приезжала к нам в гости. Она рассказала, что наш дом – самый старый из всех. Из шести наделов, можно сказать, живут только три, - делится историей Дима.
- Конечно, в одном доме нам всем тесновато. Мы затеяли строительство нового еще девять лет назад. Тогда сделали только фундамент. Надеюсь, что он уже настоялся, - шутит Катя. - Поставили себе цель в этом году возвести стены и положить крышу. А там уже будем работать над розовыми комнатами девочек, о которых они мечтают.
Жмут масло из 20 продуктов
Получается, что практически все продукты семья изготавливает сама. В магазинах покупают лишь некоторые фрукты. Спустя годы проб, поиска того самого дела, Катя и Дима наконец пришли к основному бизнес-проекту – приготовлению пищевых масел.
- Все далось нам нелегко. Мы пробовали все, что нам было интересно, что-то где-то не получалось, не было востребовано: например, улитки. Потом мы столкнулись с забавным моментом – закончились деньги, - смеется девушка.
- Да, это было забавно, - иронизирует Дима. – Но тогда нас это мотивировало приступать к работе, а не застревать на подготовительном этапе. С маслом мы познакомились, когда готовились стать родителями. Приехали к другу, и он угостил нас разными маслами. По вкусу они отличались от магазинных. Решил, что Кате нужны витамины, поэтому на последние деньги купил бочонок и стал выжимать масло вручную.
Из маленького производства на коленках все переросло в серьезное семейное дело со своим цехом в Сморгони.
На своем производстве в Сморгони ребята жмут масло из 20 продуктов. Они даже показали нам, как это происходит. Сейчас у них несколько автоматических машин, куда помещают зерно в специальных мешках для фильтрации. Из 2 кг льняных семян получается около 700 мл масла. Нажимаем кнопку автомата – и пресс начинает давить содержимое бочонка. Несколько секунд — и в стеклянную банку падают первые капли масла.
Катя тоже много времени проводит на производстве. Она отвечает за разлив масла и упаковку. На каждую бутылку девушка вручную клеит наклейки и укутывает горлышко шарфом из шпагата. Помимо масла, семья изготавливает халву, чипсы из семечек, конфеты и пастилу.
- Продаем все то, что едим сами. Это главная ценность фермерских продуктов. Ведь для себя стараешься делать все самое лучшее, - озвучивает Дима.
Но самым важным результатом за все эти годы стал, конечно, не бизнес, а их отношения. Многие их друзья хотят переехать в деревню, думая, что это легкое решение, которые поможет им стать лучше, наладить связи друг с другом.
- Мы тоже так сперва думали, но не место меняет человека, а совместный труд. Наши отношения стали сильнее, выше уровнем за счет сложностей, которые мы вместе прошли, - говорит молодой человек.
- Для меня ценно и то, что девочки растут в свободных условиях, - смотрит на дочерей Катя. — Они то гоняют на велосипедах, то качаются в гамаке. – Я сперва переживала, что им будет не хватать общения, поэтому первую дочь возила по всем возможным кружкам в город. Сейчас ее друзья приезжают играть к нам. Василиса иногда выбирает вместо садика провести день с бабушкой на хуторе. Смотреть на их взаимоотношения – это мое маленькое счастье. Все, что я в жизни умею: готовить, вышивать – всему научила меня моя бабушка. Считаю, что у нас выстраивается прекрасная цепочка.
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Дима и Катя объездили половину Европы, но свое родовое поместье решили прописать в 125 км от Минска. Продав столичную квартиру, они купили гектар земли со старым...
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