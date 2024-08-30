Стекло, бетон и стальной каркас. В Минске построили весьма любопытный дом за Нацбиблиотекой

Источник материала: realt.by

Барнхаусами нас не удивишь – их теперь строят чуть ли не в каждом приличном СТ. Однако такого как этот, в частном секторе за Национальной библиотекой, вы точно больше нигде не встретите: архитектура слишком смелая и современная. Нам удалось изучить его подробно со всех сторон и изнутри.

Этот современный минималистичный барнхаус запроектировала команда архитекторов ZROBIM architects. Проект назвали "дом-теплица" – взглянув на него, понимаешь почему: первый этаж практически полностью остеклен и просматривается насквозь.



На стиле барнхаус настоял заказчик – к архитекторам он пришел с примером из Pinterest: на картинке был большой барн с боковой пристройкой. – В процессе работы мы трансформировали эту концепцию: основной объем барнхауса посадили на стеклянно-бетонный стилобат и приставили к нему перпендикулярно барн поменьше, но с двухсветным пространством, - рассказывает архитектор Александр Жаловский.



Заказчик требовал не только оригинальной архитектуры – он был готов и к необычным конструктивным решениям. И стоит признать, что это смелый человек – с такой конструкцией мы еще не сталкивались.





Дом занимает практически весь участок, поэтому дворик с террасой и газоном разместили в его передней части.





Снаружи дом полностью готов – на фасадах гармонично сочетаются бетон, стекло, металл и дерево. Облицованный фальцем второй этаж парит над лёгким контуром стеклянного первого.







Бетонные плоскости стен после снятия опалубки имели гладкую поверхность. Ее решили «доработать», чтобы получить текстурную шероховатую поверхность. Для этого строители, аккуратно и не углубляясь, скололи верхний слой бетона. Работа сложная и кропотливая, но результат того стоил. Дополнительной отделки такая стена не требует – бетон лишь покрыли гидрофобизатором.







В бетонной части дома находится гараж – выезд из него сразу на улицу. Из бетона в центральной части отлиты стены блока вспомогательных помещений – там находим санузел, гардероб и большую кладовую при кухне. На этот остров, который можно обойти по периметру, опирается монолитное перекрытие.





Внутри монолитные части стен шлифовавались до вскрытия наполнителя – получилась гладкая плоскость с фактурой террацо. Чтобы она ничего в себя не впитывала в процессе эксплуатации, на нее нанесли гидрофобизатор.



Внешние стены первого этажа стеклянные, и это вызывает вопросы про приватность – как здесь жить, учитывая, что соседские дома находятся практически сразу за забором? Александр говорит, что частично это решается отдельными внутренними стенами, что помогает создать среду с разными сценариями жизни в доме.

Все оконные и витражные конструкции сделаны в алюминиевом теплом профиле «Алютех»

В «малом» барне двухсветное пространство с подвесным дизайнерским камином. Здесь будет гостиная с диванной группой напротив стены с экраном проектора. В этой части мы впервые замечаем массивные металлические балки. Здесь они не для красоты – это несущий каркас. Снаружи выполнены самонесущие стены с деревянным каркасом и утеплителем.





По словам архитектора, такая конструкция недешевая, так как сам по себе металл более дорогой материал, нежели классические блоки. Но каменные материалы не позволили бы реализовать все задуманное.







Второй этаж полностью сделан на металлокаркасе и это дало полную свободу планировки. Это позволило поделить пространство на помещения без каких либо ограничений. Здесь находятся две детские комнаты, кабинет, общий санузел, постирочная и мастер-спальня с санузлом и проходной гардеробной. Кроме витражного остекления, здесь интерес представляют окна в крыше, которые переходят в плоскость стен. Выглядит оригинально и необычно. Это очень функциональное решение – второй этаж получает максимум естественного света.







Сейчас в доме ведутся чистовые отделочные работы. Как будет выглядеть интерьер можно получить представление по рендерам из дизайн-проекта, разработанного дизайнерами ZROBIM architects.

























В инженерном плане дом безусловно современный: в котельной находим газовый котел с бойлером косвенного нагрева, оборудование приточно-вытяжной вентиляции и системы кондиционирования.





Кстати, фронтальная стенка гаража с одной стороны продлена до границы участка не просто так. За ней получился не просматриваемый угол, где удачно удалось спрятать точку ввода газа и внешние блоки кондиционера.



Этот дом владелец вряд ли будет продавать – в нем все сделано под его вкусы и желания. Все выглядит круто и здорово, но сделано под достаточно специфический запрос. И точно недешево – в домах на продажу подобных решений с бетоном и металлом скорее всего и не было бы.