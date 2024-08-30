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Стекло, бетон и стальной каркас. В Минске построили весьма любопытный дом за Нацбиблиотекой
30.08.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Барнхаусами нас не удивишь – их теперь строят чуть ли не в каждом приличном СТ. Однако такого как этот, в частном секторе за Национальной библиотекой, вы точно больше нигде не встретите: архитектура слишком смелая и современная. Нам удалось изучить его подробно со всех сторон и изнутри.
На стиле барнхаус настоял заказчик – к архитекторам он пришел с примером из Pinterest: на картинке был большой барн с боковой пристройкой.
– В процессе работы мы трансформировали эту концепцию: основной объем барнхауса посадили на стеклянно-бетонный стилобат и приставили к нему перпендикулярно барн поменьше, но с двухсветным пространством, - рассказывает архитектор Александр Жаловский.
Бетонные плоскости стен после снятия опалубки имели гладкую поверхность. Ее решили «доработать», чтобы получить текстурную шероховатую поверхность. Для этого строители, аккуратно и не углубляясь, скололи верхний слой бетона. Работа сложная и кропотливая, но результат того стоил. Дополнительной отделки такая стена не требует – бетон лишь покрыли гидрофобизатором.
Внешние стены первого этажа стеклянные, и это вызывает вопросы про приватность – как здесь жить, учитывая, что соседские дома находятся практически сразу за забором? Александр говорит, что частично это решается отдельными внутренними стенами, что помогает создать среду с разными сценариями жизни в доме.
В «малом» барне двухсветное пространство с подвесным дизайнерским камином. Здесь будет гостиная с диванной группой напротив стены с экраном проектора. В этой части мы впервые замечаем массивные металлические балки. Здесь они не для красоты – это несущий каркас.
Снаружи выполнены самонесущие стены с деревянным каркасом и утеплителем.
Второй этаж полностью сделан на металлокаркасе и это дало полную свободу планировки. Это позволило поделить пространство на помещения без каких либо ограничений.
Здесь находятся две детские комнаты, кабинет, общий санузел, постирочная и мастер-спальня с санузлом и проходной гардеробной.
Кроме витражного остекления, здесь интерес представляют окна в крыше, которые переходят в плоскость стен. Выглядит оригинально и необычно. Это очень функциональное решение – второй этаж получает максимум естественного света.
Этот дом владелец вряд ли будет продавать – в нем все сделано под его вкусы и желания. Все выглядит круто и здорово, но сделано под достаточно специфический запрос. И точно недешево – в домах на продажу подобных решений с бетоном и металлом скорее всего и не было бы.
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Барнхаусами нас не удивишь – их теперь строят чуть ли не в каждом приличном СТ. Однако такого как этот, в частном секторе за Национальной библиотекой, вы точно...
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