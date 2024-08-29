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«На рынке нехватка домов до 100 тысяч долларов». Эксперты — о том, что происходит с загородкой
29.08.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В этом году сезон загородной недвижимости очень активный. Спрос не утихает и на дачи. Почему бы и нет, ведь температура в конце августа доходит до 30 градусной отметки. Мы поговорили с риэлтерами и подвели небольшие итоги лета. 2024 год подарил несколько тенденций и сильно отразился на некоторых категориях домов и дач. Обо всем этом читайте ниже.
«Сейчас интересуются объектами и на далеких расстояниях — 70-100 км»
Директор АН «Группа компаний Мариэлт» Дмитрий Дьяченко считает, что весомых отличий по количеству сделок по сравнению с прошлым сезоном нет. Но и такого бума, как на рынке квартир, в загородке не наблюдается. Все же 2024 подкорректировал некоторые тенденции.
— Недорогие дачи продолжают пользоваться спросом. Дачный сезон подходит к концу, но сделок по ним по-прежнему много. Если осень будет сухая и солнечная, то активность резко не спадет. Найти хорошую дачу в определенной локации становится все труднее. Раньше белорусы рассматривали пригород Минска — 10-20 км. Сейчас интересуются объектами на далеких расстояниях — 70-100 км. Но при этом важно, чтобы к дому вели хорошие подъездные пути и была красивая локация. В первую очередь обращают внимание на современные СТ с широкими дорогами, коммуникациями, газом и интернетом.
Подтвердилась и еще одна тенденция в этом сезоне: дачи и участки нынешние покупатели ищут не для огородов, а для семейного отдыха.
Держится в этом году и интерес к недостроям. Завершить строительство стало проще из-за условий кредитования, льготных программ на покупку строительных материалов белорусского производства. Нужно отметить, что рост сделок есть, но он небольшой.
По словам Дмитрия, увеличился спрос на коттеджи для круглогодичного проживания за 100 - 150 тысяч долларов. Еще активней продаются качественные современные объекты из дорогого сегмента в Тарасово, Хатежино и Боровлянах.
Что касается цен, то за лето они не изменились. Этот рынок все-таки реагирует не так быстро, как рынок квартир. В целом стоимость объектов выросла, но анализ сделать сложно. Каждый дом уникальный, типовых характеристик нет. Всегда цена исходит от спроса и качества дома.
— Интересные изменения произошли в категории ветхих домов. Года два назад спрос на старые хаты за небольшие деньги был очень большой. Сейчас же, если локация непривлекательная, то продать дом сложнее. Покупателям выгоднее найти что-то в государственном реестре ветхих домов, где участок с хатой можно купить за одну базовую.
2024 — очень активный для загородки, считает менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. Основной тренд этого сезона — возврат интереса к домам и для отдыха, и для круглогодичного проживания.
— Основной фактор, почему белорусы покупают дома для отдыха, — сложности с выездом в другие страны и дороговизна курортов. Многие потенциальные покупатели — активные участники внутреннего туризма, которые часто останавливались в усадьбах. Но постоянно арендовать дома в Беларуси — дорого, поэтому некоторые приходят к решению купить свой дом на природе.
Интересно, что пик спроса на загородку пришелся на конец 2000-х и начало 2010-х. Потом волна интереса снижалась из-за того, что отдых за границей стал доступен в разных направлениях, даже на выходные люди выбирались в соседние страны. Тогда наличие загородного объекта расценивалось как дополнительная статья расхода.
Сейчас организовать отпуск за пределами страны становится сложнее, поэтому интерес на дома растет. Первые объекты для отдыха — это дачи от 5 до 30 тысяч долларов. Рядом с Минском достаточно товариществ, где продают объекты выше по стоимости. Их принадлежность к дачам выявляется только по расположению в СТ.
— Количество проданных дач увеличилось на 6% по сравнению 2023 годом, а дачных участков на 30%. Как так произошло? Мы с коллегами в агентстве проанализировали и пришли к выводу, что на некоторых участках есть незарегистрированное строение. Получается, что люди покупают дом, но сделка проходит по участку, — объясняет эксперт.
Что касается домов для круглогодичного проживания, то спрос на них меньше, чем на дачи, но этот показатель растет по сравнению с данными по сделкам прошлых двух лет. Увеличивается объем продаж дорогих домов — от 150 тысяч долларов и выше. Конечно, тут уже закрытые границы не при чем. В этой категории играет роль другой важный фактор — экономическая стабильность в стране.
— Сезон в этом году получился продолжительным из-за теплой погоды — начался в феврале и не заканчивается до сих пор. Спрос есть, но предпосылок для роста цен на дачи и дома не видим, ведь объектов в продаже значительно больше. Кто-то с этим мнением не согласится и скажет, что домов определенной категорий не хватает. Но думаем, что причина не в этом. Покупатели слишком сужают круг поиска: ищут в одной локации, выбирают определенные характеристики домов. Советуем не ограничивать себя в направлениях, тем более что до многих СТ в Минской области можно добраться не только на авто, но на автобусах, маршрутках и электричках.
Специалист также акцентирует внимание, что на рынке нет невостребованных объектов. Даже вагончик на маленьком участке можно продать, если выставить адекватную стоимость и выявить ценность приобретения такого объекта.
— Например, для тех, кому участок нужен лишь для огородов, достаточно будет и вагончика, где можно переодеться и перекусить. Молодые семьи с детьми также интересуются такими предложениями. Они смотрят на покупку, как на совместный проект по созданию комфортного места, — считает Лариса. — В любом случае продавцам нужно подготовить объект для продажи: его детальное описание, хорошие фотографии, вычистить участок и дом, а также найти изюминки, слабые места, предложив, как их можно изменить.
Светлана Никитюк отмечает, что в прошлом году самым ударным месяцем был май. В этом сезоне из-за хорошей погоды интерес к домам и дачам появился раньше, в апреле. Обычно после пика активности специалисты агентства «ЭТАЖИ юнайтед» замечали на рынке спад, но в этот май и все летние месяцы были на одном уровне.
Эксперт говорит, что сложно выделить лидирующую категорию домов по цене. Который месяц покупают разные объекты от 3 до 200 тысяч долларов.
— Рост цен на квартиры немного перенаправил спрос на дома для круглогодичного проживания до 100 тысяч долларов в СТ и деревнях. Таких объектов на рынке сейчас не хватает. Это заметили и специалисты, и потенциальные покупатели, — считает Светлана. — Вообще, в том году цены прыгали меньше, чем в прошлом сезоне. Не было новых больших потрясений на мировой арене, дефицита на строительные материалы, курс доллара стабилен. Это отразилось и на более активном интересе к недостроям.
Самыми желанными направлениями эксперт называет Логойское и Мядельское. Однако цены там выше, чем в других локациях.
— Большая часть переходит на Молодечненское направление, где всегда много предложений. Сделок по этому району больше, чем в других, а цена из-за конкуренции ниже.
В этом году мы уже отмечали то, что в Колодищах увеличилось число сделок купли-продаж по загородным домам. Причинами стали соседство с Зеленой Гаванью и появлением в будущем большого микрорайона Зеленый Бор по соседству.
— Застройка больших микрорайонов влияет на спрос на загородку. Например, когда Минск Мир начал активно заселяться, то вырос спрос на дачи и дома по Слуцкому направлению. Возможно, в будущем мы увидим более активный интерес и по другим районам, когда возведут больше домов Северного Берега и застроится тот же Зеленый Бор.
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В этом году сезон загородной недвижимости очень активный. Спрос не утихает и на дачи. Почему бы и нет, ведь температура в конце августа доходит до 30 градусной...
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