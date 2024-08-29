«На рынке нехватка домов до 100 тысяч долларов». Эксперты — о том, что происходит с загородкой

2024 — очень активный для загородки, считает менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. Основной тренд этого сезона — возврат интереса к домам и для отдыха, и для круглогодичного проживания.

— Основной фактор, почему белорусы покупают дома для отдыха, — сложности с выездом в другие страны и дороговизна курортов. Многие потенциальные покупатели — активные участники внутреннего туризма, которые часто останавливались в усадьбах. Но постоянно арендовать дома в Беларуси — дорого, поэтому некоторые приходят к решению купить свой дом на природе.

Интересно, что пик спроса на загородку пришелся на конец 2000-х и начало 2010-х. Потом волна интереса снижалась из-за того, что отдых за границей стал доступен в разных направлениях, даже на выходные люди выбирались в соседние страны. Тогда наличие загородного объекта расценивалось как дополнительная статья расхода.

Сейчас организовать отпуск за пределами страны становится сложнее, поэтому интерес на дома растет. Первые объекты для отдыха — это дачи от 5 до 30 тысяч долларов. Рядом с Минском достаточно товариществ, где продают объекты выше по стоимости. Их принадлежность к дачам выявляется только по расположению в СТ.