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«Получить тут квартиру было очень престижно». Как живется в модернистском доме железнодорожников
02.09.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Неотъемлемой частью площади у Дворца культуры железнодорожников считается дом в стиле модернизма второй волны. В конце 1970-х получить жилье здесь стремились многие: объект привлекал своей архитектурой, улучшенными планировками с несколькими лоджиями на квартиру и просторными подъездами. Однако квартиры здесь предназначались работникам Белорусской железной дороги. Сейчас приобрести жилье здесь также практически невозможно. Предложения появляются очень редко. Realt пообщался с местными жителями и узнал, в чем же заключается особенность этого места.
Строительство дома рядом с Дворцом культуры железнодорожников началось в 1976-м году. Возводился он по индивидуальному проекту кирпичных жилых домов Минского областного филиала проектного института “Белгоспроект”, разработанному архитекторами Аникиной, Ронделем, Коростелевым и Назаровым. Сдавался дом поэтапно: первые секции были введены в эксплуатацию в декабре 1977-го года, а завершилась работа над его возведением в 1979-м. В итоге двухподъездный дом с 226 квартирами предназначался для работников Белорусской железной дороги. Неудивительно, что возле него были достроены помещения касс.
За годы эксплуатации дом поменял свой внешний вид. Сегодня здесь можно увидеть потемневший кирпич и разбитые окна. Но на все это обращаешь внимание только спустя время. Первое, что бросается в глаза после того, как заходишь в арку, разделяющую подъезды на две части, уютный двор, похожий на те, что в частных домах. Здесь по-свойски натянуты веревки для сушки белья, под окнами высажены кусты зелени и сделаны цветочные клумбы, растут плодовые деревья, усыпанные яблоками и грушами. Местные жители спокойно отдыхают на лавочках в тени растений. А шум доносится только от небольшой детской площадки рядом с домом.
“Квартиры здесь не продают, чаще всего они передаются по наследству”
С момента сдачи в эксплуатацию в доме железнодорожников живет Галина Дмитриевна. Квартиру здесь получал ее отец, который как раз и работал на железной дороге.
- Сейчас здесь жильцы поменялись. Но, кстати, сколько здесь живу, квартиры в нашем подъезде вообще не продавались. Чаще всего передаются по наследству, поэтому сюда либо селятся те, кому они достались, либо их сдают в аренду.
Женщина вспоминает, что раньше этот дом считался очень красивым и привлекал людей со всего города.
- Здесь очень хорошая кирпичная застройка с отличной шумоизоляцией. У нас тут вообще ничего от соседей не слышно - ни музыки, ни ругани. Поверьте, я знаю, с чем сравнивать. Вот у нас соседний дом - блочный. Там иногда ощущение, что соседи находятся с тобой в одной квартире, так все слышно. Единственное - квартиры здесь небольшие. Обычно вот трешки в блочных домах под 80 квадратов, а у нас около 60. И комнаты сами по себе маленькие.
Галина Дмитриевна обращает внимание, что в доме нет подвалов, только помещения для водосистемы. А еще, по ее мнение, здесь неудобный мусоропровод.
- Его во время капитального ремонта предлагали заварить, но тогда жильцы решением большинства отказались. Сейчас же мусоропроводы делают с выходом на улицу, а у нас выход в помещение, поэтому, когда жара, с него, конечно же, воняет.
Мелкие неудобства для женщины компенсируются отличным двором и инфраструктурой.
- Двор у нас очень теплый. Здесь южная сторона, поэтому обычно не бывает ветра. А еще очень много зелени, что, несомненно, плюс. Раньше двор выглядел по-другому: было очень много частных домов. В 1960-х годах, я тогда была примерно в третьем классе, их начали сносить и возводить многоквартирные. Однако несмотря на это, сохранился сад с грушами и яблоками в центре двора. Знающие люди сюда часто приходят собирать урожай. А еще у нас тут очень хорошее транспортное сообщение - рядом метро, близко вокзал. При этом во дворе совсем не шумно, дорогу рядом с Дворцом культуры железнодорожников мы практически не замечаем. А вот наличие площади перед ним, которая по факту соседствует с нами, - это большой бонус, потому что там часто проходят ярмарки, продают овощи. Нам тут и ехать далеко не приходится, чтобы купить нужное.
“Одна из квартир нашего дома стала площадкой для съемок сериала”
В 1993-м году в дом железнодорожников заселилась Полина. Она получила от работы жилье на Денисовской, но потом решила поменять его на квартиру здесь.
- Прямого отношения к железнодорожникам я не имею. Однако проект этого дома разрабатывали в “Трест Белтрансстрой”, где я и работала. То есть косвенно с ним все же соприкасаюсь. Наша организация также занималась проектированием Дворца железнодорожников, больницы, которая недалеко отсюда. Все эти объекты и возводились параллельно.
Женщина отмечает, что квартиры здесь сдавались с хорошими готовыми планировками. Со временем желающие смогли получить разрешение и изменить их по-своему вкусу, но лично она довольна тем, что было изначально. В доме есть как однушки и двушки, так трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры.
- Большим преимуществом этих квартир считаю то, что у нас по две лоджии, которые выходят на две стороны дома. Это очень удобно. При этом дом построен качественно. Это не панелька, а кирпичное строение, поэтому у нас всегда тепло. Шумоизоляция со временем стала хуже, потому что раствор в стенах ссыхается, но дому уже столько лет, это логично. Капитальный ремонт здесь был сделан в 2018-м году. Тогда нам поменяли канализацию, системы водоснабжения и газ. На этом все. В подъездах никто ничего не делал, даже косметического ремонта не было. Только жильцы сами потом немного что-то обновляли, самостоятельно нанимали рабочих.
Кроме обычных квартир в подъездах, в этом доме также есть малогабаритное жилье.
- Такие квартиры давно выдавали для работников домоуправления. Со временем их приватизировали в собственность, благоустроили. Сейчас в них находятся офисы. Кстати, в нашем доме раньше были и большие железнодорожные кассы. Мы никуда далеко за билетами не ездили, было очень удобно. Позже их перенесли в другой дом, а затем и вовсе убрали. А те помещения, в которых они находились, начали сдавать. Теперь там тренажерные залы и сауна.
Также женщина поделилась, что квартира в их доме стала местом действия в одном из сериалов.
- Она находится в первом подъезде второго корпуса. По сюжету там были 60-е года. Вот и квартира нужна была похожая на те, что использовались в хрущевские времена. Для жильцов, конечно, это было событием. Всем же интересно, что и как. Вот и мне этот эпизод очень запомнился.
Женщина абсолютно довольна своим решением переехать именно сюда. У нее особая любовь к району, в котором находится дом.
- Знаете, он какой-то местечковый, если можно так сказать. Вот во дворе как-то все мило, уютно и по-домашнему, всегда приятно выйти, отдохнуть, посидеть на лавочках. Очень много зелени вокруг, сад, цветочные клумбы возле подъездов. Кстати, их высаживают жительницы нашего дома. А возле одного из подъездов есть клумба в виде сердца. Так ее делал мужчина-сосед в знак любви своей жене.
Обращает внимание Полина и на единственный, по ее мнению, минус - в последнее время во дворе стало очень грязно.
- ЖКХ практически ничего не убирает. Особенно, это стало заметно в этом году. Но, к сожалению, мы на это повлиять не можем, хотя считаю правильным, чтобы этот вопрос поднимался. Ко мне, например, недавно приезжали гости из Гомеля, где очень чисто. Так было даже стыдно выводить их во двор из-за грязи. Конечно, в центре города у нас всегда чистота и порядок, но и на такие маленькие районы нужно, чтобы обращали внимание. В подъезде, кстати, тоже редко убираются. Пока не оставишь заявку, никакие работы не делаются.
“В квартирах изначально были паркетные полы”
Светлана Александровна живет в этом доме уже более одиннадцати лет. В ее семье были железнодорожники - дедушка и дядя. Однако они погибли во время войны: пошли на таран, в результате чего их состав сошел с рельсов.
- Они похоронены в братской могиле. Но я всегда думаю о том, как интересно повернулась судьба. Раньше я жила на Могилевской, а потом мне дали социальное жилье здесь, в Октябрьском районе. И из всех возможных домов получилось так, что заселили именно в предназначенный для железнодорожников. Это как еще одно напоминание о моих родственниках.
Женщина отмечает, что в основном здесь все-таки живут люди, которым выдавалось ведомственное жилье.
- В далеких 30-40-х годах на этом месте стояли только частные дома, но в большинстве из них также жили работники железной дороги. Позже, в конце 70-х, по индивидуальному проекту построили наш дом. В то время получить квартиру здесь представлялось очень престижным. Дом строился частями. Визуально они разделены аркой, которая также появилась со временем. Так вот сначала возводились 6-10 подъезды. Насколько я знаю, квартиры в них были предназначены для чиновников, поэтому в отличии от построенных позже первых подъездов, у них изначально были паркетные полы. У нас же они дощатые. Кстати, из-за того, что части дома строились не одновременно, планировки в подъездах сильно отличаются друг от друга.
Светлана Александровна также обращает внимание на пятиэтажный дом, который прилегает к их восьмиэтажке.
- Этот дом официально к нам не относится, он был построен на десять лет раньше нашего дома, в 1965-м. Но часто люди путают и думают, что это один и тот же объект. Хотя даже визуально мы сильно отличаемся.
Жить в доме железнодорожников женщине нравится: здесь хорошо развита инфраструктура, отличное транспортное сообщение и рядом есть все, необходимое для жизни.
- Конечно, было бы неплохо, если бы где-то прям рядом появился какой-нибудь торговый центр. Но это даже не от того, что мне магазинов не хватает, а просто хочется, чтобы было место для молодежи, где она бы могла собираться. Сейчас они часто встречаются на площади перед Дворцом культуры железнодорожников, а у меня туда выходят окна. Соответственно, бывает из-за этого шумно. У нас же живет очень много старых людей, некоторые из них лежачие. Их эти шумы особо тревожат, хотя в общем звукоизоляция в доме хорошая. То, что происходит в соседних квартирах, мы вообще не слышим. Но с шумами с улицы, бывает, мучаемся.
Что здесь продается?
В самом доме железнодорожников сейчас в продаже нет квартир, но есть несколько вариантов недалеко от него.
В одном дворе с ним, например, продается
Еще один вариант предлагается в доме по адресу Чкалова, 27. Это
Также предлагается вариант через дорогу от дома железнодорожников. На третьем этаже пятиэтажного дома 1965 года постройки выставлена на продажу
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Неотъемлемой частью площади у Дворца культуры железнодорожников считается дом в стиле модернизма второй волны. В конце 1970-х получить жилье здесь стремились...
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