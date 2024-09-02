«Получить тут квартиру было очень престижно». Как живется в модернистском доме железнодорожников

С момента сдачи в эксплуатацию в доме железнодорожников живет Галина Дмитриевна. Квартиру здесь получал ее отец, который как раз и работал на железной дороге.

- Сейчас здесь жильцы поменялись. Но, кстати, сколько здесь живу, квартиры в нашем подъезде вообще не продавались. Чаще всего передаются по наследству, поэтому сюда либо селятся те, кому они достались, либо их сдают в аренду.

Женщина вспоминает, что раньше этот дом считался очень красивым и привлекал людей со всего города.

- Здесь очень хорошая кирпичная застройка с отличной шумоизоляцией. У нас тут вообще ничего от соседей не слышно - ни музыки, ни ругани. Поверьте, я знаю, с чем сравнивать. Вот у нас соседний дом - блочный. Там иногда ощущение, что соседи находятся с тобой в одной квартире, так все слышно. Единственное - квартиры здесь небольшие. Обычно вот трешки в блочных домах под 80 квадратов, а у нас около 60. И комнаты сами по себе маленькие.