Мини-дом в лесу под Минском. Съездили посмотреть на стильную дачу из морского контейнера

– Были разные мысли по этому поводу, рассматривались разные варианты, в том числе каркасники, - говорит Александр. – Но наши поиски привели нас к домам из морских контейнеров. Мы серьезно проштудировали эту тему, изучили американский опыт строительства, российский. Посмотрели, какие могут быть планировки, варианты отделки и загорелись этой темой. Нам казалось, что это так просто и легко, что мы в короткие сроки все сделаем и будем жить. В общем, мы загорелись этой идеей и решили, что мы ее должны воплотить.