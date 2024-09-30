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Теннисный корт — прямо во дворе. Подобрали три квартиры в Минск Мире для семьи
30.09.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минск Мир продолжает привлекать минчан из самых разных районов столицы. Здесь есть всё, что нужно активным, молодым, амбициозным — насыщенная инфраструктура, отличная транспортная доступность, интересное, развивающее окружение. Нравится в современных кварталах и семьям, ведь в шаговой доступности у жителей есть детские площадки, садики, школы, строятся поликлиники. Какую квартиру и в какой точке комплекса лучше выбрать для начала семейной жизни? Вместе с экспертом «Агентства недвижимости 7 этажей» мы нашли три варианта по запросу молодой пары.
Запрос героев: важны эстетика и молодое окружение
Светлана с мужем и собакой уже довольно давно присматриваются к новостройкам Минска. Сейчас молодая семья живет в Уручье, в панельной многоэтажке. Наши герои очень любят свой район — там зелено, то и дело появляются новые парки, до метро рукой подать. Но постепенно семья сформировала для себя запрос на повышение качества жизни. Сейчас им хочется переехать в новое жилье, в квартиру с хорошей современной планировкой (или возможностью сделать планировку самостоятельно), окружить себя молодыми соседями.
— Мне очень важна эстетика – во всем. Я хочу идти домой по красивой дорожке, видеть уютный двор, входить в светлый, чистый подъезд, подниматься в квартиру на качественном, быстром лифте. Поскольку у нас есть пес Бендж, а он очень любит активные игры, нам также актуальна лапомойка на первом этаже, — делится запросом Светлана.
Пара довольно активно изучает рынок. Светлана с мужем в курсе предложений от всех застройщиков, они разбираются в теме кредитов, ездят на экскурсии в различные комплексы.
— Минск Мир интересен нам сразу по нескольким причинам. Во-первых, сюда ходит много автобусов, скоро откроется станция метро «Аэродромная» — легко добраться в любую точку города. Во-вторых, сюда уже переехали наши друзья, они очень довольны. Говорят, что в Минск Мире огромное количество детских площадок, они с ребенком каждый день могут ходить на новую интересную локацию.
На консультацию и показ квартир в офис «Агентства недвижимости 7 этажей» Светлана приехала без мужа, он был на работе. Но это не проблема — эксперты агентства не только рассказывают все подробности в моменте, но и отправляют нужную информацию после консультации, чтобы клиенты всегда могли вернуться к изучению вариантов. Встретивший нас специалист по работе с недвижимостью Александр Рытиков предложил сразу же идти к дому с первой квартирой.
Квартира №1. Минимальная цена квадратного метра и грамотная планировка от собственника
Мы направились к дому «Бали», расположенному в квартале «Тропические острова». Адрес — ул. Игоря Лученка, 24. Пока шли, отмечали, как за последние месяцы изменился Минск Мир. Уже практически готов встречать покупателей новый торгово-общественный центр Avia Mall (ждем новостей об открытии), выросли башни Международного финансового коммерческого центра. Именно здесь, в одной из самых оживленных точек района, откроется станция метро «Аэродромная».
Сам дом «Бали» был сдан в 2022 году, он каркасно-блочный, 25-этажный, спроектирован как одна из акцентных высоток квартала. Александр отмечает, что во всех квартирах здесь большие окна и остекленные лоджии, установлены двухкамерные стеклопакеты. Нижние части остекления — глухие, с безопасным стеклом, а верхние открываются. В доме есть три бесшумных скоростных лифта, один из них панорамный. И уже ставшее нормой для жителей Минск Мира просторное дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания, букшерингом и санитарной комнатой. Для хранения велосипедов предусмотрено отдельное помещение, также есть колясочная.
Здесь возведены качественные перегородки, выполнена строительная отделка, стены и потолки оштукатурены, а на полу сделана бетонная стяжка. Окна выходят на две стороны, есть балкон и лоджия. Достаточно просторная ванная — 5,8 м² — даст возможность воплотить все дизайнерские задумки. Стоимость этой квартиры — 98 900 долларов (здесь и далее расчет в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь). Выходит, что квадратный метр стоит всего 1342 доллара. Александр обращает внимание: это достаточно низкая цена для квартир такого сегмента, предложение выгодное.
Подъезд в доме «Бали» сквозной. Мы выходим во двор, где расположены теннисный корт, баскетбольная площадка, воркаут-зона и две детские площадки. Жители могут проводить время на свежем воздухе в свое удовольствие, наслаждаясь непривычно теплым началом осени. К их услугам — бьюти-студии, кофейни и магазины прямо в квартале.
Квартира №2. Малоэтажный дом и виды на зеленый двор
Напротив квартала «Тропические острова» расположен «Средиземноморский квартал». И здесь мы находим малоэтажный «Миконос» (ул. Братская, 9). Дом, названный в честь известного греческого курорта, состоит из 10 этажей и 3 секций.
Стоимость этой квартиры — 88 266 евро (за квадратный метр получается 1410 евро). С учетом того, что дом малоэтажный и расположен в двух шагах от торгово-общественного центра Avia Mall, цена полностью оправдана комфортом будущих новоселов.
— Хорошая планировка, малоэтажный дом, красивый вид из окна, — перечисляет увиденные преимущества Светлана. — Прямо из дома можно смотреть, как строятся башни делового центра — думаю, уже скоро панорама будет еще более впечатляющей. А с другой стороны у нас вид на зеленый двор. Это расслабляет, настраивает на спокойный отдых.
«Средиземноморский квартал» продолжает строиться и наполняться. Здесь уже есть кофейни, ПВЗ маркетплейса, магазин одежды. Внутри запроектирован детский сад, спортивные и игровые площадки, зоны для отдыха и выгула питомцев. В соседних кварталах будут поликлиники для детей и взрослых, детские сады и школы.
Квартира №3. Большая лоджия и разные варианты планировки
Завершаем показы у всем известного дома «Волна» (пр-т Мира, 1), который стал визитной карточкой комплекса еще в 2020 году. С тех пор прошло уже четыре года. Квартиры в эффектной новостройке по большей части разобрали, у застройщика осталось лишь несколько десятков предложений, но и среди них есть выбор на разные запросы и бюджеты.
Александр предлагает подняться на 17 этаж. Именно здесь нашу героиню ждет трехкомнатная квартира площадью 63,5 м². Ее реализует застройщик, поэтому планировка свободная, а отделка строительная. Большой простор для планирования интерьера под любые запросы молодой семьи. В качестве преимущества сразу выделяем большую лоджию — здесь можно сделать зимний сад, кабинет, лаундж-зону.
— Здесь хорошая инфраструктура, практически всё, что нужно, есть в «Волне», в соседних домах или в кварталах рядом. А еще при выходе из дома, на первом этаже, можно взять пакетик для прогулки с собакой. Мне это нравится. Радует, что в квартире свободная планировка — можно по-разному распорядиться площадью, — делится впечатлениями Светлана.
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Минск Мир продолжает привлекать минчан из самых разных районов столицы. Здесь есть всё, что нужно активным, молодым, амбициозным — насыщенная инфраструктура,...
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