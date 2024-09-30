Теннисный корт — прямо во дворе. Подобрали три квартиры в Минск Мире для семьи

Запрос героев: важны эстетика и молодое окружение

Светлана с мужем и собакой уже довольно давно присматриваются к новостройкам Минска. Сейчас молодая семья живет в Уручье, в панельной многоэтажке. Наши герои очень любят свой район — там зелено, то и дело появляются новые парки, до метро рукой подать. Но постепенно семья сформировала для себя запрос на повышение качества жизни. Сейчас им хочется переехать в новое жилье, в квартиру с хорошей современной планировкой (или возможностью сделать планировку самостоятельно), окружить себя молодыми соседями.

— Мне очень важна эстетика – во всем. Я хочу идти домой по красивой дорожке, видеть уютный двор, входить в светлый, чистый подъезд, подниматься в квартиру на качественном, быстром лифте. Поскольку у нас есть пес Бендж, а он очень любит активные игры, нам также актуальна лапомойка на первом этаже, — делится запросом Светлана.