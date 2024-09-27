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Смотрите, как подрос новый квартал на Грушевке. Тут еще есть квартиры по 69 тысяч долларов
27.09.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Проспект Дзержинского в Минске продолжает меняться буквально на глазах. Так, прямо рядом со станцией метро «Грушевка» (где еще пару лет назад стоял частный сектор) сегодня практически вырос большой жилой комплекс на 6 домов. Первые три высотки ЖК уже сданы в эксплуатацию, еще три – в процессе стройки. Мы посмотрели, как поживает комплекс «Квартал на Грушевке», и узнали, какие квартиры тут есть в продаже.
Застройщиком этого участка проспекта Дзержинского выступает «ГрандХаузИнжениринг». Земельный надел от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, компания купила с аукциона в 2019 году. Лот с обременением в виде 44 частных домов достался победителю за 19 миллионов рублей. В 2020-м году усадьбы
Именно эти две высотки, рассчитанные на 126 квартир каждая, должны сдать первыми − в 2025 году. Свободные квартиры в строящихся столбиках пока еще есть, но их уже не так много. В основном тут представлены евродвушки и евротрешки. Стоимость, к примеру, 46-метровой квартиры сейчас составляет около 74 тысяч долларов (1600 долларов – за квадрат).
Также в продаже еще есть несколько больших квартир по 90-130 метров. Их стоимость составляет 112-162 тысячи долларов (1230-1350 долларов – за метр). Кстати, трешки и четырешки в столбиках будут располагаться только на последних этажах.
Последний дом на 4 подъезда также немного подрос. Кстати, здесь выбор квартир на сегодняшний момент – самый большой. К примеру, 43-метровая евродвушка обойдется в 69 тысяч долларов (1600 долларов – за метр), 61-метровая евротрешка – в 88 тысяч долларов (1430 долларов – за метр), 89-метровая еврочетырешка – в 123 тысячи долларов (1380 долларов – за метр). Сдать шестой дом должны в 2026-м году.
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Проспект Дзержинского в Минске продолжает меняться буквально на глазах. Так, прямо рядом со станцией метро «Грушевка» (где еще пару лет назад стоял частный...
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