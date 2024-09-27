Смотрите, как подрос новый квартал на Грушевке. Тут еще есть квартиры по 69 тысяч долларов

Источник материала: realt.by

Проспект Дзержинского в Минске продолжает меняться буквально на глазах. Так, прямо рядом со станцией метро «Грушевка» (где еще пару лет назад стоял частный сектор) сегодня практически вырос большой жилой комплекс на 6 домов. Первые три высотки ЖК уже сданы в эксплуатацию, еще три – в процессе стройки. Мы посмотрели, как поживает комплекс «Квартал на Грушевке», и узнали, какие квартиры тут есть в продаже.



Застройщиком этого участка проспекта Дзержинского выступает «ГрандХаузИнжениринг». Земельный надел от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, компания купила с аукциона в 2019 году. Лот с обременением в виде 44 частных домов достался победителю за 19 миллионов рублей. В 2020-м году усадьбы начали сносить, а стройка самих домов стартовала весной 2021 года.

Весь «Квартал на Грушевке» будет состоять из шести многоэтажных домов и двух паркингов. Три дома комплекса уже сданы.



Надо отметить, что дома в квартале посажены достаточно «кучно». Внутри получились организовать только небольшие дворы, расположенные на стилобатах. Там уже установлены детские площадки и скамейки.





Ниже уровня входных групп и площадок проходит довольно узкая внутренняя дорога. Тут установлены места для сбора ТБО.



На первых этажах со стороны главного фасада быстро открываются коммерческие помещения.



За домами можно увидеть готовый шестиуровневый паркинг. Рядом растет еще один его собрат.



К третьей очереди строительства застройщик приступил в прошлом году. Она состоит из двух столбиков по 20 этажей с общим стилобатом и 4-х подъездной угловой многоэтажки. Возведение новостроек стартовало летом прошлого года, а сегодня два дома уже достигли проектных высот.



Именно эти две высотки, рассчитанные на 126 квартир каждая, должны сдать первыми − в 2025 году. Свободные квартиры в строящихся столбиках пока еще есть, но их уже не так много. В основном тут представлены евродвушки и евротрешки. Стоимость, к примеру, 46-метровой квартиры сейчас составляет около 74 тысяч долларов (1600 долларов – за квадрат).



Цена 67-метровой евротрешки начинается от 96 тысяч долларов (1430 долларов – за квадрат). Это если брать этаж пониже, квартиры этажами повыше обойдутся покупателям дороже.













Также в продаже еще есть несколько больших квартир по 90-130 метров. Их стоимость составляет 112-162 тысячи долларов (1230-1350 долларов – за метр). Кстати, трешки и четырешки в столбиках будут располагаться только на последних этажах.

Последний дом на 4 подъезда также немного подрос. Кстати, здесь выбор квартир на сегодняшний момент – самый большой. К примеру, 43-метровая евродвушка обойдется в 69 тысяч долларов (1600 долларов – за метр), 61-метровая евротрешка – в 88 тысяч долларов (1430 долларов – за метр), 89-метровая еврочетырешка – в 123 тысячи долларов (1380 долларов – за метр). Сдать шестой дом должны в 2026-м году.



Также стоит сказать, что к квартире в квартале застройщик предлагает купить и машино-место в одном из паркингов во дворе. Стоимость парковочного места сейчас составляет от 4,6 до 12 тысяч долларов.



Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.