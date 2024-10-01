|
«Ожидания были совсем другими». Как живется в последнем ЖК «Трайпла» в Минске
01.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 2018-м ЖК “Мармелад” рекламировался как современный комплекс, где есть все необходимое для жизни - школы, поликлиники, торговый центр и зеленая зона прямо рядом с домом. И если улучшенную придомовую территорию застройщику реализовать удалось, то к наличию развитой инфраструктуры рядом с ЖК все еще есть вопросы. Realt побывал в “Мармеладе” и узнал у местных, как им живется в последнем жилом проекте знаменитой компании "Трайпл".
Три 19-этажных столбика в районе Военного городка были окончательно сданы в 2020-м году. Уже знакомые минчанам панельки серии М111-90 в “Мармеладе” обрели новый вид: их покрасили в яркие цвета, на фасадах предусмотрели яркую ночную подсветку, сделали двусторонние входы в подъезды, просторные лобби и панорамные окна. Улучшенными оказались и дворы, в которых организовали неплохие детские площадки, прогулочные дорожки и площадку для выгула собак. Плюс ко всему территория ЖК огорожена от посторонних, въезд на нее осуществляется через шлагбаумы, а для гостей предусмотрена парковка с ограждением.
Несмотря на эти преимущества, “Мармелад” больше запомнили по двум причинам. Во-первых, это оказался последний проект “Трайпла” Юрия Чижа, а, во-вторых, в центре внимания до сих пор остается долгострой торгового центра. Жильцам изначально обещали, что рядом с ЖК появится торгово-развлекательный комплекс с паркингом, где основным магазином будет гипермаркет “Простор”. В срок строительство объекта не завершили, застройщик со временем обанкротился, а начатую постройку и вовсе законсервировали. Долгое время жильцы комплекса не знали, какая судьба ждет печальный объект, и только недавно все же
“Ждать обещанного ТРЦ нам, видимо, не стоит”
В жилом комплексе с момента сдачи его в эксплуатацию в 2019-м году живет Елена. Сюда она переехала с улицы Притыцкого. Устав от постоянного городского шума, суеты, большого количества людей, женщине захотелось переехать в место, которое будет ближе к природе и лесу. Так ее выбор пал на “Мармелад”.
- Мне совсем не хочется города и суеты. А в центре без этого невозможно. Чего только стоит постоянный шум мотоциклов под окнами. Честно говоря, к такому не каждый сможет адаптироваться. Поэтому для меня переезд сюда - спасение. Мы как раз хотели более спокойное место и чтобы рядом был лес. Если немного пройти от дома, то там открываются большие лесные массивы. Зимой мы туда ходим кататься на лыжах, летом - на велосипедах, гуляем по лесу. То есть здесь всегда есть куда пойти и прогуляться, например, с собакой. Особенно, если сравнивать с жизнью в центре, как я говорю, в бетоне, где и животных негде выгуливать, и детей страшно выводить на улицу. При выборе нового места в этом ЖК подкупило и то, что на старте обещали закрытую территорию со шлагбаумами, а это значит отсутствие посторонних и криминала. В центре все же больше приезжих и асоциальных элементов. А тут никого лишнего. Мы уже за время жизни в ЖК даже знаем жильцов соседних домов. Поэтому выбором своим довольна. Кстати, у нас и придомовая территория достаточно зеленая и ухоженная. Постоянно садовники следят за газоном, сажают цветы. К тому же, высажены молодые деревья. Надеемся, что лет через пять здесь будет город-сад.
Кроме того, что ЖК находится в зеленой зоне, Елена в качестве плюсов также видит наличие возле дома площадки для выгула собак и комфортной, хорошо оборудованной детской площадки.
- У нас здесь реализована концепция двор без машин, то есть детская площадка находится внутри, между домами. Машины в этой зоне не ездят, поэтому мамы могут не волноваться за своих малышей, спокойно отправлять их гулять, зная, что никакой опасности не угрожает.
Также среди преимуществ - наличие большого количества парковочных мест. Место для машин здесь определено как во внутреннем дворе, так и за шлагбаумами.
- Парковки хватает всем. Та, что за шлагбаумом, практически полупустая. В домах нет столько машин, поэтому она считается гостевой. Обычно когда приезжает кто-то не из жильцов, паркуется там. Она, кстати, тоже закрывается и огорожена шлагбаумом. Если кто-то поздно возвращается с работы и по каким-то причинам не может найти место во дворе, то на внешней парковке оно обязательно будет. Она никогда не заполняется.
Отмечает женщина и то, что планируется рядом с ними строительство станции метро "Смоленская", а это приятная перспектива. Но без минусов также не обошлось. Ложкой дегтя для нее, как и для многих других, в жизни здесь стало законсервированное строительство гипермаркета “Простор”.
- Это самое большое недовольство жильцов. По факту нас обманули и не сделали здесь обещанного торгово-развлекательного центра. А рядом в шаговой доступности нет больших магазинов или хороших продуктовых. Приходится ездить за покупками на Никифорова. Рядом есть какие-то небольшие магазинчики, но там маленький ассортимент и часто нет нужных продуктов. Эта стройка законсервирована уже пять лет, и никакой конкретики по этому вопросу мы так и не смогли добиться. Долго писали обращения в Администрацию Первомайского района, конкретных ответов не было. Ходили слухи, что могут построить еще жилые дома или снесут полностью и оставят пустырь. Но ждать обещанного ТРЦ нам, видимо, не стоит. Однако кроме этого, сама по себе стройка небезопасна. Туда часто лазят дети, бездомные собаки бегают там. Мало ли что может случиться. Так что это точно самое большое и серьезное неудобство здесь.
“У жильцов во время ливня протекали стены”
Более трёх лет у Майи в “Мармеладе” живет сын. А сама она является частым гостем жилого комплекса.
- Для нас важно было приобрести сыну хорошее жилье. И одним из критериев было желание, чтобы оно находилось ближе к нам. Сами мы живем в десяти минутах от “Мармелада”, поэтому здесь желание и возможности совпали. Приобретали ему однокомнатную квартиру уже с рук. Бывшим владельцем был строитель-энергетик, он покупал жилье для себя, но во время возведения дома у него родился ребенок и потребовалось расширение жилплощади. Так, 45,5 квадратов нам обошлись в 69 тысяч долларов. Это с учетом того, что в квартире был сделан ремонт и уже была какая-то мебель. Сын, конечно, хотел выбрать жилье где-то в центре, но тогда мы хороших вариантов не нашли, а сейчас он понял все прелести жизни рядом с родителями.
Но это не единственное преимущество жизни здесь, как отмечает Майя.
- Это экологически чистое место, чистая зона, здесь нет ни массового скопления людей, ни каких-то выхлопов от заводов и большого количества машин. Плюс рядом лес, а возле домов огромная ухоженная территория, также засаженная растениями. В ЖК прекрасный председатель товарищества, который тщательно следит за порядком: есть постоянный уход за газоном, все убирается вовремя, зимой чистится снег и прокладываются дорожки. То есть он делает все, чтобы обеспечить красоту, уют и безопасность жильцов. Причем живут в комплексе порядочные и самостоятельные люди, поэтому тут так спокойно и комфортно. В подъездах также порядок, даже входная дверь уборщицей протирается специальным средством. Плюс установлены пандусы для инвалидных колясок, организованы подъезды к лифтам. Такое не везде есть. Мне кажется, для молодых мам с колясками - это вообще лучшее решение. Им тут есть где погулять. Даже знаю, что одних детей выпускают на игровую площадку, они с территории никуда не убегают.
Что касается качества застройки, то с ней, по словам Майи, есть вопросы.
- Дома возводил “Трайпл” и, как я слышала от соседей, многие недовольны. В общем домовом чате, например, часто писали, что были ремонты, потому что у жильцов во время ливня протекали стены. Подвал тоже затапливало. То есть какие-то условия застройщиком все-таки не были соблюдены. Но мне сложно судить об этом, потому что наша квартира находится как бы в середине, мы с такими вопросами не сталкивались. И местом очень довольны. Хотя из минусов могу сказать, что здесь нет никакой инфраструктуры. Рядом с домом, где мы с мужем живем, только сейчас начали строить детский сад, хотя прошло 18 лет, а тут рядом вообще ничего нет - ни магазинов, ни кафе, ни социальных объектов. Даже строительство гипермаркета сколько лет заморожено. Этот вопрос, конечно, волнует, но мы стараемся больше концентрироваться на позитивных моментах.
“Ожидания были другими”
Виталий заселился в этот жилой комплекс с момента сдачи его в эксплуатацию. Причем приобрел квартиру, как он заметил, в последний момент.
- Тогда дома уже построились и оставались некоторые готовые квартиры. Мы приехали сюда посмотреть варианты, и нам очень понравилась местность.Так как у меня есть ребенок, отметил для себя хорошую детскую площадку. Причем комплекс безопасный, что тоже важно для меня. Все-таки полностью огороженная территория и система видеонаблюдения по периметру позволяют чувствовать себя более комфортно.
Мужчина рассказал, что в домах продавались одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, а также евродвушки. Причем на начальных этапах строительства приобрести жилье можно было за 1080 долларов за квадрат.
- Нам квартира обошлась уже дороже: в районе 1200 долларов за метр квадратный, но опять же мы, можно сказать, запрыгивали в последний вагон. Если говорить в общем, то жизнью здесь я в принципе доволен. У меня нет вопросов к застройке, соседям, придомовой территории. Но огорчения по поводу того, что так получилось со строительством торгового центра все же присутствуют. Думаю, я не один, кому такой расклад максимально неудобен. Опять же что касается детей, не хватает садов и школ, каких-то развлечений для них. И, возможно, если бы изначально этот ТРЦ не был заявлен в проекте, люди как-то спокойнее к этим неудобствам относились, но тут уже настрой и ожидания были совсем другими.
Что здесь продается?
Сейчас в ЖК “Мармелад” на продажу выставлена только одна квартира -
Что касается других предложений в этом районе, то от того же застройщика напротив ЖК “Мармелад” продается
Еще один вариант в шаговой доступности от ЖК “Мармелад” -
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018-м ЖК “Мармелад” рекламировался как современный комплекс, где есть все необходимое для жизни - школы, поликлиники, торговый центр и зеленая зона прямо рядом с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)