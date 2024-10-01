«Ожидания были совсем другими». Как живется в последнем ЖК «Трайпла» в Минске

“Ждать обещанного ТРЦ нам, видимо, не стоит”

В жилом комплексе с момента сдачи его в эксплуатацию в 2019-м году живет Елена. Сюда она переехала с улицы Притыцкого. Устав от постоянного городского шума, суеты, большого количества людей, женщине захотелось переехать в место, которое будет ближе к природе и лесу. Так ее выбор пал на “Мармелад”.

- Мне совсем не хочется города и суеты. А в центре без этого невозможно. Чего только стоит постоянный шум мотоциклов под окнами. Честно говоря, к такому не каждый сможет адаптироваться. Поэтому для меня переезд сюда - спасение. Мы как раз хотели более спокойное место и чтобы рядом был лес. Если немного пройти от дома, то там открываются большие лесные массивы. Зимой мы туда ходим кататься на лыжах, летом - на велосипедах, гуляем по лесу. То есть здесь всегда есть куда пойти и прогуляться, например, с собакой. Особенно, если сравнивать с жизнью в центре, как я говорю, в бетоне, где и животных негде выгуливать, и детей страшно выводить на улицу. При выборе нового места в этом ЖК подкупило и то, что на старте обещали закрытую территорию со шлагбаумами, а это значит отсутствие посторонних и криминала. В центре все же больше приезжих и асоциальных элементов. А тут никого лишнего. Мы уже за время жизни в ЖК даже знаем жильцов соседних домов. Поэтому выбором своим довольна. Кстати, у нас и придомовая территория достаточно зеленая и ухоженная. Постоянно садовники следят за газоном, сажают цветы. К тому же, высажены молодые деревья. Надеемся, что лет через пять здесь будет город-сад.