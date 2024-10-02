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Духовка и робот-пылесос дешевле в два раза. Сходили в еще один магазин уцененной техники
02.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы продолжаем изучать магазины, где можно купить технику и другие товары дешевле рыночных цен. Магазинов акционных и уцененных товаров в Минске оказалось достаточно много — там обычно представлены товары с экспозиций или после гарантийного ремонта. Порой это вещи, которые ничем не отличаются от новых, но в цене разница существенная. Сегодня рассказываем про небольшой магазин DayByDay в районе Михалово.
Магазин находится по адресу Алибегова, 28. Это между метро «Петровщина» и «Михалово». От каждой из станций около полутора километра.
Помещение магазина совсем небольшое, но и здесь можно найти любопытные товары. Как и в других магазинах уцененки, здесь продаются товары, которые были в магазинах на экспозиции либо же что-то с дефектами. В этом магазине на ценниках подробно указаны причины уценки. Плюс продавец приветливо рассказывает о всех нюансах.
В магазине есть духовые шкафы, варочные панели, микроволновки, много робот-пылесосов, кофемашины, мелкая бытовая техника и посуда. Посмотрим, что можно купить с самыми большими скидками. Например, духовой шкаф с СВЧ Weisgauff (хоть название у этого бренда и немецкое, производится он в Китае, Турции и России) продается за 899 рублей. Обычная цена этой модели — 1 799 рублей. Обе суммы указаны на ценнике. Мы проверили: это действительно так, такой духовой шкаф в других магазинах стоит около 1 800 рублей, где-то и дороже. Из нюансов здесь — незначительные следы эксплуатации (визуально серьезных дефектов нет) и еще нет упаковки. Как и у большинства других товаров, гарантия на духовой шкаф — 14 дней.
Есть несколько варочных панелей — за 700-800 рублей при обычной стоимости больше 1 100-1 200 рублей.
Робот-пылесос Samsung с базой самоочистки обойдется в 1 499 рублей, а привычная его цена 2 999. На корпусе пылесоса есть дефекты, нет магнитной ленты. В магазине уточняют, что ее отсутствие не влияет на работу пылесоса, это деталь виртуальной стены, которая нужна для того, чтобы выстроить траекторию движения. Есть и более бюджетные робот-пылесосы — от 300 рублей.
Есть в магазине несколько вариантов встроенных микроволновок. Одна из них — это как раз демонстрационный образец, то есть стояла в магазине на витрине, поэтому есть потертости на корпусе. Теперь эту модель Weissgauff можно купить за 485 рублей при стандартной стоимости 720 рублей. Еще один вариант — Maunfeld. Этой микроволновой печью пользовались. И она продается за 357 рублей при стандартной стоимости 650.
Пока мы были в магазине, людей там было немного. Но те, кто заходил, интересовались основательно. Для тех, кто не ищет определенную модель бытовой техники, а выбирает из наличия — этот магазин уцененки неплохой вариант. Но стоит понимать, что ассортимент здесь достаточно скромный и закупиться полностью в новый ремонт не получится полностью. А вот что-то докупить или подобрать варианты техники для съемной квартиры — вполне.
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Мы продолжаем изучать магазины, где можно купить технику и другие товары дешевле рыночных цен. Магазинов акционных и уцененных товаров в Минске оказалось...
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