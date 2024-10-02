Духовка и робот-пылесос дешевле в два раза. Сходили в еще один магазин уцененной техники

В магазине есть духовые шкафы, варочные панели, микроволновки, много робот-пылесосов, кофемашины, мелкая бытовая техника и посуда. Посмотрим, что можно купить с самыми большими скидками. Например, духовой шкаф с СВЧ Weisgauff (хоть название у этого бренда и немецкое, производится он в Китае, Турции и России) продается за 899 рублей. Обычная цена этой модели — 1 799 рублей. Обе суммы указаны на ценнике. Мы проверили: это действительно так, такой духовой шкаф в других магазинах стоит около 1 800 рублей, где-то и дороже. Из нюансов здесь — незначительные следы эксплуатации (визуально серьезных дефектов нет) и еще нет упаковки. Как и у большинства других товаров, гарантия на духовой шкаф — 14 дней.

Есть несколько варочных панелей — за 700-800 рублей при обычной стоимости больше 1 100-1 200 рублей.

Робот-пылесос Samsung с базой самоочистки обойдется в 1 499 рублей, а привычная его цена 2 999. На корпусе пылесоса есть дефекты, нет магнитной ленты. В магазине уточняют, что ее отсутствие не влияет на работу пылесоса, это деталь виртуальной стены, которая нужна для того, чтобы выстроить траекторию движения. Есть и более бюджетные робот-пылесосы — от 300 рублей.