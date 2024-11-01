4-метровый остров на кухне и перегородки из стеклоблоков. Как семья обустроила комфортный дом

Участок наши герои искали больше года. Играли на аукционах, объездили весь пригород Минска, изучили все трассы и направления. Им хотелось найти либо полностью уединенное место, где нет никого и ничего, либо место в развитой локации с хорошей инфраструктурой. В общем, задачка была непростой.

— Мы рассчитывали примерно на 10 соток — не сильно много, но и не очень мало. Не хотели покупать полностью готовый дом, не готовы были строить с нуля. Так, спустя время, мы все-таки нашли хорошее решение, — вспоминает Миша.