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4-метровый остров на кухне и перегородки из стеклоблоков. Как семья обустроила комфортный дом

01.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Даша вместе с мужем нашли подходящий участок и недостроенный дом совсем недалеко от Минска. Уже несколько лет они там живут и постепенно делают ремонт внутри, наводят порядок на улице. Даша — художник, она делает изделия из гипса и эпоксидной смолы. В новом доме у нее есть отдельная комната под мастерскую. Партнер нашего проекта онлайн-гипермаркет 21vek.by сделал Даше нужный и полезный подарок. Теперь в ее мастерской будут два новых стола, чтобы героине было еще проще и удобнее воплощать свои творческие задумки. О том, как герои обустраивали дом, с какими трудностями столкнулись и какими идеями особенно гордятся — в нашем материале.


Год искали участок — и купили коробку с черновой отделкой

Герои встретили нас всем составом — Даша, ее муж Миша и их дочка Вася.

— Раньше мы жили в квартире площадью 53 квадратных метра, на окраине Минска — в Малиновке. Типовая планировка, маленькие окна. Потом три месяца пожили в Турции, вернулись. И поняли, что квартиру точно продадим. Хотелось больше света, — вспоминает семья.

Участок наши герои искали больше года. Играли на аукционах, объездили весь пригород Минска, изучили все трассы и направления. Им хотелось найти либо полностью уединенное место, где нет никого и ничего, либо место в развитой локации с хорошей инфраструктурой. В общем, задачка была непростой.

— Мы рассчитывали примерно на 10 соток — не сильно много, но и не очень мало. Не хотели покупать полностью готовый дом, не готовы были строить с нуля. Так, спустя время, мы все-таки нашли хорошее решение, — вспоминает Миша.



Летом 2022 года наши герои купили недостроенный дом в 20 километрах от города, рядом с Вячей и деревней Мочаны. Места здесь удивительно красивые, воздух чистый и свежий. На участке было несколько деревьев, которые в будущем наверняка подрастут. Рядом — строящиеся и уже живущие молодые семьи.

— Участок разноуровневый. Это выглядит интересно, но требует вложений. Так, нам пришлось сделать подпорную стену, продумать два уровня, — говорит Миша.



Дом площадью 130 квадратных метров был на стадии коробки, с черновой отделкой. Предыдущие владельцыпостроили его из газосиликатных блоков, покрыли декоративной штукатуркой. Даша и Миша перенесли пару пристенков, сделали планировку под себя, за несколько месяцев воплотили свои идеи и два года назад переехали.

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Для настолок с друзьями — выдвижные пуфики, для посиделок в кухне — дизайнерский стол

Экскурсию по дому Даша начинает с прихожей. Девушка признается, что, если бы дом они строили сами, прихожую точно сделали бы побольше.

— На практике она маленькая, шкаф здесь вмещает в себя всего несколько курток — да и те висят друг за дружкой. И это единственное решение, которое вписалось сюда. То же самое с обувью. Она постоянно перемещается по прихожей, ей вечно не хватает места.

Из прихожей можно попасть в котельную. Здесь обустроили дополнительный, гостевой санузел. Изначально по проекту в доме он был один, но наши герои решили сделать два санузла — Даша и Миша часто принимают гостей, к ним приезжают курьеры, рабочие. Так действительно удобнее.

Интересно, что маленькая прихожая ведет в большой коридор — и уже здесь наши герои установили большой шкаф от пола до потолка. А боковая панель сделана из такого же материала и окрашена в тот же цвет, что и стена. Благодаря этому пространство для хранения идеально вписывается в общую композицию.



Такое же решение повторили в кухне. Шкафы и стены одного цвета соединились в большой куб, зонирующий пространство.

Кухню Даша и Миша совместили с гостиной. Получилось пространство, по площади сравнимое с однушкой — всего порядка 45 квадратных метров. Для семьи это главная комната. Чтобы грамотно оформить кухню-гостиную, они обратились к дизайнеру:

— Для меня дизайнер — это как организатор свадьбы. Он контролирует все этапы ремонта, делится решениями, до которых мы сами никогда бы не додумались. Например, мы сказали специалисту, что часто встречаем гостей, к нам приезжают компании по 8-10 человек. Мы понимали, что нужны большой стол, место для настольных игр.



Дизайнер предложил идею — пуфики с дополнительными местами для хранения, которые выдвигаются из секции у стены. То есть, в нужный момент ими пользуются, а когда гости уезжают, сиденья закатываются обратно, освобождая площадь. Двигать пуфики легко: внизу у них колесики, а по бокам — аккуратные круглые вырезы.



И это еще не все удобства секции. Здесь много ящиков, которые открываются по нажатию. В них хранятся и бокалы, и посуда. Дело в том, что в кухне верхние шкафчики решили не делать. Поэтому дополнительное место для хранения нашли здесь.

В качестве кухонного стола, где можно собраться с друзьями и посидеть с семьей, дизайнер предложил огромный 4-метровый остров. В нем тоже предусмотрены возможности для хранения — там нашли свое место тарелки. А кружки решили ставить в выдвижные ящички, что тоже, возможно, не совсем привычно, но удобно.



Варочная панель у нас встроена в остров. И это отличное решение для наших домашних посиделок. Гости, например, сидят за столом, я что-то готовлю, мы продолжаем общаться. При этом люди, которые смотрят телевизор или играют в приставку, тоже рядом. Никто не расходится по разным комнатам, нам нравится такой формат.



Над островом расположилась достаточно объемная конструкция с вытяжкой. Даша дополнила ее растениями — получилось и функционально, и с характером. Хозяйка говорит, что дизайн кухни изначально завязывали на этой конструкции, которая очень понравилась ей в предыдущих проектах дизайнера.



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Мастерская по изготовлению свечей и работы с гипсом — прямо в доме

— Еще одно решение, которое хотелось воплотить в доме — стена из стеклоблоков. Муж сомневался, а я говорила, что это станет сердцем нашего дома. И ведь стена получилась очень красивой, она потрясающе пропускает свет и зонирует пространство. А еще выполняет важную функцию: блокирует поток холодного воздуха в гостиную, когда кто-то открывает дверь в прихожей. Это наша «обожанка», — улыбается хозяйка.





Ремонт в спальне герои еще продолжают. В пространстве на 13-14 квадратных метров планируют много мебели не размещать. Кровать, гарнитур (он еще появится) и гардеробная зона, двери в которую тоже еще будут вставляться. Из акцентов — интересные подвесные светильники.



Стены в спальне, как и во всем доме, светлые, покрытые краской. Оттенок выбрали такой, который будет удачно сочетаться и с холодными, и с теплыми цветами. У таких стен один нюанс — они пачкаются.

— Есть определенные дни в неделе, когда мы предлагаем друг другу: «Ну что, давай помоем стены», — делится Даша. — Но всё равно это лучше, чем обои. Ведь если пачкаются обои, это, зачастую, процесс необратимый.



Обсуждая покрытия стен, Даша ведет нас в святую святых, в то место, которое мы, пожалуй, хотели увидеть больше всего — в свою мастерскую. Девушка работает с эпоксидной смолой, гипсом, свечами. Она делится опытом на своем Ютуб-канале и развивает обучающую страницу в Инстаграме



Онлайн-гипермаркет 21vek.by сделал нашей героине подарок. Прямо к дому курьеры быстро и аккуратно доставили два письменных стола от бренда Mio Tesoro. Широкие (100x60 см), лаконичные, устойчивые благодаря металлическому каркасу и функциональные столы были сразу же собраны и моментально нашли себе применение. Заказать удобную мебель для работы и отдыха с доставкой прямо к двери вы можете в приложении 21vek.by.





— Вообще я прибиралась, но вам может показаться иначе. Но считаю, что чистая мастерская — это мастерская, в которой еще не работали. В процессе что-то обязательно упадет, рассыплется. Это нормально.

В мастерской у нас разбегаются глаза. Свечки в форме китов и тыковок, пиалки в виде котиков и свинок, шкатулки-змейки, эпоксидные подставки под горячее, сияющие, как драгоценные камни. Огромное количество материалов — краски, кисти. Всё выглядит безумно интересно. К изучению изделий подключается самая маленькая героиня репортажа — Вася.



— Еще одно направление моей работы — арома-воск. Он кладется в специальную лампу, где плавится от тепла свечи и издает приятный запах, наполняющий пространство. После рекламы у одного блогера я начала отправлять свои изделия по всему миру. Одна из коробочек попала в руки Джеки Чану — она досталась ему от девушки, обучавшейся у актера каскадерским навыкам.

Вскоре Даше предстоит генеральная уборка мастерской по особому поводу:

— Наша детка подрастает. Васе уже 2,5 года, поэтому скоро здесь будет ее комната. А мы с мастерской займем другое помещение в доме — я сделаю перестановку в гостевой, где пока, в основном, хранится мебель из нашей минской квартиры, — делится планами героиня.



В ванной комнате снова видим стену из стеклоблоков. Здесь она, опять же, выполняет и эстетическую, и функциональную задачи. Дизайнер подсказал с помощью стены разделить мокрую зону с душем и ванной и сухую зону с унитазом, тумбочкой, шкафчиком для мелочей. Правда, пока что наши герои не знают, чем закрыть торцы стеклоблочных перегородок. Эта доработка еще в процессе.



— Здесь у нас, кстати, терракотовый потолок. Причем оттенок выбрали абсолютно случайно. Сидели с дизайнером в программе, он показывал, как на потолке будут смотреться различные серые и темно-серые оттенки. Абсолютно случайно дизайнер нажал на кнопку с терракотовым цветом. И мы сказали: «Оставляем, это оно».



В планах наших героев — доделать спальню, доработать крыльцо, обустроить террасу с гибким остеклением. Участок оградит 3D-сетка. На площадке, ограниченной подпорной стеной, сделают гриль-зону, кострище. В будущем здесь появятся детская площадка и баня.

Жизнь в своем доме на природе — это удовольствие в каждом моменте. Утренняя прогулка по лесной тропе, кофе с видом на озеро, а вечером — барбекю с друзьями или семейные посиделки у камина. Сделайте свой дом комфортнее и уютнее с онлайн-гипермаркетом 21vek.by. Заказывайте нужные для строительства, ремонта и обустройства товары на сайте или в приложении, пользуйтесь оплатой частями и бонусной программой, получайте быструю доставку в любую точку страны. 21vek.by — строим вместе!


 
Теги: Минск
 
 
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Даша вместе с мужем нашли подходящий участок и недостроенный дом совсем недалеко от Минска. Уже несколько лет они там живут и постепенно делают ремонт внутри,...
 
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