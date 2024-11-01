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4-метровый остров на кухне и перегородки из стеклоблоков. Как семья обустроила комфортный дом
01.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Даша вместе с мужем нашли подходящий участок и недостроенный дом совсем недалеко от Минска. Уже несколько лет они там живут и постепенно делают ремонт внутри, наводят порядок на улице. Даша — художник, она делает изделия из гипса и эпоксидной смолы. В новом доме у нее есть отдельная комната под мастерскую. Партнер нашего проекта
Год искали участок — и купили коробку с черновой отделкой
Герои встретили нас всем составом — Даша, ее муж Миша и их дочка Вася.
— Раньше мы жили в квартире площадью 53 квадратных метра, на окраине Минска — в Малиновке. Типовая планировка, маленькие окна. Потом три месяца пожили в Турции, вернулись. И поняли, что квартиру точно продадим. Хотелось больше света, — вспоминает семья.
Участок наши герои искали больше года. Играли на аукционах, объездили весь пригород Минска, изучили все трассы и направления. Им хотелось найти либо полностью уединенное место, где нет никого и ничего, либо место в развитой локации с хорошей инфраструктурой. В общем, задачка была непростой.
— Мы рассчитывали примерно на 10 соток — не сильно много, но и не очень мало. Не хотели покупать полностью готовый дом, не готовы были строить с нуля. Так, спустя время, мы все-таки нашли хорошее решение, — вспоминает Миша.
Летом 2022 года наши герои купили недостроенный дом в 20 километрах от города, рядом с Вячей и деревней Мочаны. Места здесь удивительно красивые, воздух чистый и свежий. На участке было несколько деревьев, которые в будущем наверняка подрастут. Рядом — строящиеся и уже живущие молодые семьи.
— Участок разноуровневый. Это выглядит интересно, но требует вложений. Так, нам пришлось сделать подпорную стену, продумать два уровня, — говорит Миша.
Дом площадью 130 квадратных метров был на стадии коробки, с черновой отделкой. Предыдущие владельцыпостроили его из газосиликатных блоков, покрыли
Для настолок с друзьями — выдвижные пуфики, для посиделок в кухне — дизайнерский стол
Экскурсию по дому Даша начинает с прихожей. Девушка признается, что, если бы дом они строили сами, прихожую точно сделали бы побольше.
— На практике она маленькая, шкаф здесь вмещает в себя всего несколько курток — да и те висят друг за дружкой. И это единственное решение, которое вписалось сюда. То же самое с обувью. Она постоянно перемещается по прихожей, ей вечно не хватает места.
Из прихожей можно попасть в котельную. Здесь обустроили дополнительный, гостевой санузел. Изначально по проекту в доме он был один, но наши герои решили сделать два санузла — Даша и Миша часто принимают гостей, к ним приезжают курьеры, рабочие. Так действительно удобнее.
Интересно, что маленькая прихожая ведет в большой коридор — и уже здесь наши герои установили большой шкаф от пола до потолка. А боковая панель сделана из такого же материала и окрашена в тот же цвет, что и стена. Благодаря этому пространство для хранения идеально вписывается в общую композицию.
Такое же решение повторили в кухне. Шкафы и стены одного цвета соединились в большой куб, зонирующий пространство.
Кухню Даша и Миша совместили с гостиной. Получилось пространство, по площади сравнимое с однушкой — всего порядка 45 квадратных метров. Для семьи это главная комната. Чтобы грамотно оформить кухню-гостиную, они обратились к дизайнеру:
— Для меня дизайнер — это как организатор свадьбы. Он контролирует все этапы ремонта, делится решениями, до которых мы сами никогда бы не додумались. Например, мы сказали специалисту, что часто встречаем гостей, к нам приезжают компании по 8-10 человек. Мы понимали, что нужны большой стол, место для настольных игр.
Дизайнер предложил идею — пуфики с дополнительными местами для хранения, которые выдвигаются из секции у стены. То есть, в нужный момент ими пользуются, а когда гости уезжают, сиденья закатываются обратно, освобождая площадь. Двигать пуфики легко: внизу у них колесики, а по бокам — аккуратные круглые вырезы.
И это еще не все удобства секции. Здесь много ящиков, которые открываются по нажатию. В них хранятся и бокалы, и посуда. Дело в том, что в кухне верхние шкафчики решили не делать. Поэтому дополнительное место для хранения нашли здесь.
В качестве кухонного стола, где можно собраться с друзьями и посидеть с семьей, дизайнер предложил огромный 4-метровый остров. В нем тоже предусмотрены возможности для хранения — там нашли свое место тарелки. А кружки решили ставить в выдвижные ящички, что тоже, возможно, не совсем привычно, но удобно.
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Над островом расположилась достаточно объемная конструкция с
Мастерская по изготовлению свечей и работы с гипсом — прямо в доме
— Еще одно решение, которое хотелось воплотить в доме — стена из стеклоблоков. Муж сомневался, а я говорила, что это станет сердцем нашего дома. И ведь стена получилась очень красивой, она потрясающе пропускает свет и зонирует пространство. А еще выполняет важную функцию: блокирует поток холодного воздуха в гостиную, когда кто-то открывает дверь в прихожей. Это наша «обожанка», — улыбается хозяйка.
Стены в спальне, как и во всем доме, светлые, покрытые
— Есть определенные дни в неделе, когда мы предлагаем друг другу: «Ну что, давай помоем стены», — делится Даша. — Но всё равно это лучше, чем обои. Ведь если пачкаются обои, это, зачастую, процесс необратимый.
Обсуждая покрытия стен, Даша ведет нас в святую святых, в то место, которое мы, пожалуй, хотели увидеть больше всего — в свою мастерскую. Девушка работает с эпоксидной смолой, гипсом, свечами. Она делится опытом на своем
— Вообще я прибиралась, но вам может показаться иначе. Но считаю, что чистая мастерская — это мастерская, в которой еще не работали. В процессе что-то обязательно упадет, рассыплется. Это нормально.
В мастерской у нас разбегаются глаза. Свечки в форме китов и тыковок, пиалки в виде котиков и свинок, шкатулки-змейки, эпоксидные подставки под горячее, сияющие, как драгоценные камни. Огромное количество материалов — краски, кисти. Всё выглядит безумно интересно. К изучению изделий подключается самая маленькая героиня репортажа — Вася.
— Еще одно направление моей работы — арома-воск. Он кладется в специальную лампу, где плавится от тепла свечи и издает приятный запах, наполняющий пространство. После рекламы у одного блогера я начала отправлять свои изделия по всему миру. Одна из коробочек попала в руки Джеки Чану — она досталась ему от девушки, обучавшейся у актера каскадерским навыкам.
Вскоре Даше предстоит генеральная уборка мастерской по особому поводу:
— Наша детка подрастает. Васе уже 2,5 года, поэтому скоро здесь будет ее комната. А мы с мастерской займем другое помещение в доме — я сделаю перестановку в гостевой, где пока, в основном, хранится мебель из нашей минской квартиры, — делится планами героиня.
В ванной комнате снова видим стену из стеклоблоков. Здесь она, опять же, выполняет и эстетическую, и функциональную задачи. Дизайнер подсказал с помощью стены разделить мокрую зону с
— Здесь у нас, кстати, терракотовый потолок. Причем оттенок выбрали абсолютно случайно. Сидели с дизайнером в программе, он показывал, как на потолке будут смотреться различные серые и темно-серые оттенки. Абсолютно случайно дизайнер нажал на кнопку с терракотовым цветом. И мы сказали: «Оставляем, это оно».
В планах наших героев — доделать спальню, доработать крыльцо, обустроить террасу с гибким остеклением. Участок оградит 3D-сетка. На площадке, ограниченной подпорной стеной, сделают гриль-зону, кострище. В будущем здесь появятся детская площадка и баня.
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Даша вместе с мужем нашли подходящий участок и недостроенный дом совсем недалеко от Минска. Уже несколько лет они там живут и постепенно делают ремонт внутри,...
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