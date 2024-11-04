«У нас здесь перевалочная база». Как живут в пятиэтажках с дешевыми квартирами недалеко от ТРЦ Palazzo

Сейчас в пятиэтажках 1970 года постройки продается 4 квартиры от 45 до 55 тысяч долларов. Две однушки находятся в 8-м доме. Он после капремонта. На втором этаже выставили квартиру под ремонт в 28,22 м² за 45 тысяч долларов. Она с балконом. Вторая располагается на пятом этаже. Ее площадь — 29,1 м², а стоимость — 48 500 долларов. Она также идет с балконом.

Еще одна однокомнатная квартира с балконом за 55 тысяч долларов продается на Чигладзе, 4. Площадь однушки — 31,7 м².

Есть вариант и во 2-м доме: на четвертом этаже и с площадью в 28,6 м². Квартира стоит 48 500 долларов.