|
«У нас здесь перевалочная база». Как живут в пятиэтажках с дешевыми квартирами недалеко от ТРЦ Palazzo
04.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Квартиры на Чигладзе часто попадают в подборки самых бюджетных вариантов. Они находятся в нескольких пятиэтажках, что стоят между частным сектором и железной дорогой. Из плюсов: в пешей доступности находится ТРЦ Palazzo, до набережной Свислочи и парка всего 25 минут ходьбы. Мы прошлись по здешним дворам и поговорили с местными жителями. Рассказываем, как живется в одном из дешевых кварталов на границе с Центральным районом.
«Жилая комната уменьшилась до 11 квадратов»
Улица Чигладзе названа в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Чигладзе Серго Гедевановича. Здешние дома относятся к микрорайону Масюковщина-1 и стоят почти у границы с Центральным районом.
За последние 10 лет рядом выросло много значимых зданий. В 2013 достроили Дворец Независимости, недалеко от посольства Казахстана возвели новое посольство КНР. Со всех уголков города люди начали приезжать в ТРЦ Palazzo, открывшийся в 2019 году.
Заметили во дворе двух девушек. Светлана живет в квартире на Чигладзе всю жизнь, Татьяна – из частного сектора.
— Район у нас хороший. Есть, конечно, асоциальные личности, но где их нет в старых домах? Когда живешь в одном месте с рождения, то уже ко всему привыкаешь, — делится Светлана. — Отсюда быстро можно добраться до центра. Три остановки — и ты на станции метро «Пушкинская». У нас часто квартиры покупают, но и арендаторов много. По цене и тем, и тем недорого выходит.
Гул железной дороги для местных — часть быта. Светлана смеется, что уже и заснуть не может без этого звука.
— У нас в частном секторе тоже все спокойно. В основном семьи старожилов живут, много бабушек и дедушек. По сути мне и дача не нужна: своя земля да и почти в центре города, – подхватывает Татьяна. – Единственная проблема – плохие дороги. Да местная школа требует обновлений. Ее внешний вид напоминает заброшенный завод. Мой ребенок упал и чуть ногу не сломал, потому что там разбитые ступеньки. Каждый год планируют закрыть на ремонт, но все откладывается.
Пятиэтажка на Чигладзе, 8 – бывшее строительное общежитие.
- Мой муж был строителем, получил здесь комнату в 20 метров. Потом дом переделали под квартиры. Жилая комната уменьшилась до 11 квадратов, санузел у нас совмещенный, а ванна сидячая, - рассказывает Валентина Николаевна, которая вышла подышать свежим воздухом, сидя на скамейке. – Стало много квартирантов. Они шумят иногда. К сожалению, моего возраста тут уже мало кого осталось. Я ни с кем и не общаюсь.
«У нас здесь перевалочная база»
Мы приехали под конец рабочего дня. Места на стоянках уже были практически заполнены. Во дворах сохранилось много металлических балок для сушки белья. Кое-где установлены небольшие игровые зоны.
Замечаем старый кирпичный сарай, которым владеют жители двухэтажки. Местные рассказали, что тут живут самые дружные соседи. Для себя они организовали зону отдыха, где иногда собираются на шашлыки.
Виталию вот район категорически не нравится. Причиной тому – большое количество любителей выпивки.
— Близость торгового центра – единственное преимущество. А вот железная дорога беспокойств не доставляет. Наоборот, через нее иногда можно хорошо сократить путь. Квартир в этих домах сдается много. У нас большинство жителей как раз снимают. Жилье тут продается, но покупают те, у кого не так много средств, - считает молодой человек.
Пятиэтажки – это малосемейки с подъездами коридорного типа. Здесь находятся только однокомнатные квартиры.
Лариса Ивановна (имя изменено по просьбе героини) живет здесь 24 года и тоже сетует на местных мужчин.
— Нормальные уже давно уехали, непутевых жены бросили, а они скооперировались и голливудят днями и ночами. Особенно летом тяжело, - жалуется женщина. В своем доме покупать жилье она не советует. – Алкаши тут во всех домах, но у нас особенно грязно. Из-за того, что рядом магазин, наш двор становится местом для сбора. Правда, раньше пьющих было больше, сейчас остался костяк.
В остальном женщину ничего не беспокоит. Транспортное сообщение позволяет добраться до любой точки города.
Елена – соседка Ларисы Ивановны – снимает однушку уже почти 8 лет. За эти годы она к району привыкла.
— В свое время привлекли близость к метро и небольшая коммуналка. Когда искали жилье, особо и вариантов не было. Просили большие деньги за квартиру без мебели, а она нам была нужна. Сейчас ситуация изменилась: своя есть, не знаем, куда старую деть, - смеется девушка.
Не смущает ее и расположение рядом железной дороги: «днем ничего не слышно». Больше неудобств приносят мусоровозы, когда гремят баками по утрам. За аренду квартиры Елена платит около 170 долларов, не считая коммуналку. Девушка говорит, что, если бы была возможность, то рассматривала бы недвижимость в этой локации, но в домах поновее.
— Даже убитые квартиры тут продают за 40-45 тысяч долларов. Наш знакомый сделал хороший ремонт: учел нюансы планировки, вместил все необходимое. Выставлял за 55 тысяч, учитывая возможную скидку, – и продал.
Сейчас в пятиэтажках 1970 года постройки продается 4 квартиры от 45 до 55 тысяч долларов. Две однушки находятся в 8-м доме. Он после капремонта. На втором этаже выставили
Еще одна однокомнатная квартира с балконом за 55 тысяч долларов продается на Чигладзе, 4. Площадь
Есть вариант и во 2-м доме: на четвертом этаже и с площадью в 28,6 м².
Можно найти вариант и в девятиэтажке на Чигладзе, 31. Дом построили в 1989 году. На четвертом этаже выставлена на продажу
Сергея мы встретили у подъезда девятиэтажки, что стоит ближе к проспекту Пушкина. Мужчина попросил рубль, а мы его - поделиться мнением о районе.
Сам он живет в малосемейке. Квартира досталась ему от родителей, которые работали на заводе холодильников «Атлант». Сергей выпивает и сразу начинает разговор с минусов этого места:
- Человек тут спивается. Я вот упал и не могу подняться. Тяжело. У меня есть дети, есть квартиры в других районах - их я оставил семье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У нас здесь перевалочная база». Как живут в пятиэтажках с дешевыми квартирами недалеко от ТРЦ Palazzo
Квартиры на Чигладзе часто попадают в подборки самых бюджетных вариантов. Они находятся в нескольких пятиэтажках, что стоят между частным сектором и железной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)