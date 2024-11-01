Что за высотка выросла на месте частного сектора на Розочке? Рассказываем, кому тут достанутся квартиры

Источник материала: realt.by

Старые кварталы Грушевки и Розочки навсегда уходят в прошлое. Сейчас на месте бывших усадеб строится сразу несколько высотных новостроек. Но если большинство жилых комплексов («Грушевский Посад», «Гранд Авеню», «Гармония») уже находятся на завершающей стадии, то некоторые ЖК только начинают рост. Именно о новой стройке мы сегодня и расскажем. Наверняка, многие минчане заметили панельную высотку, которая появилась на расчищенном от частных домов участке. Рассказываем, что это за дом.



Новостройка, в которой мы насчитали 16 этажей, буквально за несколько месяцев выросла на пересечении улиц Щорса и Розы Люксембург. Если помните, то этот участок еще в 2021-м году назад занимали улочки частного сектора с садами и огородами. Затем последовал снос построек и подготовка территории под новое строительство. И вот в этом году строители заложили тут первый дом.

Осваивать участок под застройку доверили УКС «Запад». Госзастройщик, как и анонсировалось ранее, должен возвести здесь целый квартал панельных домов с закрытыми дворами и паркингами.







Первый дом будущего ЖК, надо сказать, собрали очень быстро. Еще летом стройка только показывалась из котлована, как сейчас перед нами стоит почти готовый дом, который прекрасно видно со стороны проспекта Дзержинского.



Помимо 16-ти этажной высотки, в новом жилом комплексе будет еще четыре дома. Вообще, месторасположение у будущего ЖК будет довольно неплохим. От шума проспекта дома будут скрыты другими новостройками, при этом до метро «Грушевка» жители смогут дойти всего за пару минут.





Сейчас первый дом (№8 – по генплану) полностью выведен под крышу. Впереди – внутренние и фасадные работы. Кстати, внешний вид у панельных домов должен быть интересным. Обещали, что квартал получит стиль фахверк и башенки.

Согласно концепции проекта застройки, дворы тут будут свободными от машин. Первый двухуровневый паркинг появится близко к улице Щорса и будет рассчитан на 100 мест.



Как рассказали нам в УКС «Запад», строящийся дом рассчитан на 112 квартир. Квартиры в нем предназначены для «отселенцев» − то есть, для граждан, чьи дома пошли (или пойдут) под снос при изъятии земельных участков для государственных нужд.



Сдать первый дом по плану должны уже во втором квартале 2025 года. И судя по темпам работ, эта новостройка будет введена в строй без задержек и переносов.



Сейчас в пятне застройки остается еще пару частных домов. Вероятно, судьба строений будет решена в ближайшее время.



Найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.