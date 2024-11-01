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Что за высотка выросла на месте частного сектора на Розочке? Рассказываем, кому тут достанутся квартиры
01.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Старые кварталы Грушевки и Розочки навсегда уходят в прошлое. Сейчас на месте бывших усадеб строится сразу несколько высотных новостроек. Но если большинство жилых комплексов («Грушевский Посад», «Гранд Авеню», «Гармония») уже находятся на завершающей стадии, то некоторые ЖК только начинают рост. Именно о новой стройке мы сегодня и расскажем. Наверняка, многие минчане заметили панельную высотку, которая появилась на расчищенном от частных домов участке. Рассказываем, что это за дом.
Новостройка, в которой мы насчитали 16 этажей, буквально за несколько месяцев выросла на пересечении улиц Щорса и Розы Люксембург. Если помните, то этот участок еще в 2021-м году назад занимали улочки частного сектора с садами и огородами. Затем последовал снос построек и подготовка территории под новое строительство. И вот в этом году строители заложили тут первый дом.
Сейчас первый дом (№8 – по генплану) полностью выведен под крышу. Впереди – внутренние и фасадные работы. Кстати, внешний вид у панельных домов должен быть интересным. Обещали, что квартал получит стиль фахверк и башенки.
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Что за высотка выросла на месте частного сектора на Розочке? Рассказываем, кому тут достанутся квартиры
Старые кварталы Грушевки и Розочки навсегда уходят в прошлое. Сейчас на месте бывших усадеб строится сразу несколько высотных новостроек. Но если большинство...
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