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В разы дешевле газа? Сколько стоит «сухое» электроотопление без котла, труб и воды
29.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Система отопления может быть очень бюджетной – если сравнивать с классической системой с газовым котлом, то в разы дешевле. По крайней мере об этом говорят наши расчеты для «сухих» систем электроотопления. Рассказываем, какое оборудование для этого потребуется и сравниваем цифры по эксплуатации с разными тарифами на электроэнергию.
Сухое – значит без воды
«Сухое» электроотопление подразумевает, что в доме не будет традиционной системы с жидким теплоносителем. То есть не нужны трубы, фитинги, радиаторы, котел, насосные группы, теплые водяные полы и прочие детали, из которых складывается стоимость таких систем отопления. А это значительные суммы — до 10 тысяч рублей. И это еще без стоимости котла. Там, где существует газовый кооператив, нужно оплатить взнос для вступления в него – тут суммы могут быть разные: и тысяча, и пять тысяч долларов. Если посчитать абсолютно все, то газовое отопление может стоить дороже 15 000 рублей.
Роман Бодренко, оказывающий консалтинговые услуги по строительству частных жилых домов, говорит, что при «сухом» электроотоплении эти суммы останутся в вашем кармане.
– Оптимальным решением, на мой взгляд, является электроотоплениие без водяного контура, — говорит Роман. — Гораздо дешевле и проще установить электроконвекторы в каждую комнату, а под напольное покрытие — электрополы (безводные).
Главное условие – техническая возможность местной электросети выдавать необходимые киловатты на отопление. И если с этим все в порядке, то бюрократическая часть подключения электроотопления выглядит не сложной. Вот каким будет алгоритм для строящегося дома на 120 квадратов.
— Очень часто вопрос с электроотоплением решается на моменте составления техусловий на выделение дополнительных мощностей у районных электросетей (РЭС). Сначала идем в райисполком либо другой местный орган исполнительной власти с заявлением на получение техусловий (ТУ) на присоединение электроустановок к электрическим сетям, где запрашиваем плановую мощность. Обычно это 15 кВт. Из них на электроотопление и подогрев воды нашего дома на 120 квадратов — 8, а лучше 10 кВт. При наличии технической возможности увеличения потребляемой мощности РЭС дает соответствующее заключение.
После получения техусловий (ТУ) заказываем проект с учетом двухстадийного проектирования (это один проект, разделенный на 2 этапа).
Подводные камни
Если в выбранной под строительство местности старые сети, то придется ждать, когда их модернизируют. Или думать про другие способы отопления – например,
С перспективными планами реконструкции электросетей можно ознакомиться в РЭС - в них можно увидеть, когда придет очередь вашего населенного пункта.
И если это не очень отдаленная перспектива, то лучше сразу подать заявление на использование электроэнергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Тем, кто такое заявление не подал заранее, выделяют только разрешенную к использованию мощность, учитывающую нужды бытового электропотребления.
Тарифная политика
Когда у вас на руках уже есть техусловия, то нужно определиться, по какому тарифу вы будете оплачивать электроэнергию. Здесь два варианта. Первый требует установки двух электросчётчиков — один на электротопление и подогрев воды, а другой — на все остальное энергопотребление в доме. Минус такого тарифа — нужен дополнительный уличный счетчик и отдельный кабель от него до отопительного оборудования. Зато в этом случае электричество на отопление считается по 4,5 копейки, а все остальное — по обычному тарифу.
Второй тариф проще в исполнении — один счетчик, который учитывает общий расход электроэнергии, — и на отопление, и на бытовые приборы. Но 1 кВт в этом случае стоит 10 копеек.
Да будет свет
Далее занимаемся обеспечением электричеством стройплощадки. На этом этапе затраты одинаковы для дома как с электроотоплением, так и с газовым (и любым другим).
Щит, счётчик, автоматы, розетка и работа обходятся в 2 500 — 3 000 рублей. В эту сумму входит и проект на электротопление и подогрев (примерно 800 рублей).
Но если вы сразу решили пользоваться самым дешевым тарифом для электроотопления «4,5 копейки», то дополнительно покупается еще один счётчик – это плюс 600 рублей.
Далее строим дом, делаем ввод силового кабеля в здание. Точная стоимость этого этапа зависит от кабеля, длины трассы и расценок на земляные работы. Для примера взят ввод кабеля в дом в траншее 20 метров погонных. Ориентировочно, это будет стоить 1500 - 2500 рублей. Если установлено два счётчика, то нужно добавить стоимость второго кабеля, к которому подключается оборудование только для отопления и нагрева воды.
Почем «сухие» батареи?
Далее занимаемся монтажом электрорадиаторов и контуров электрополов. Для отопления нашего условного дома нам понадобится 6 радиаторов и 3-4 контура электропола.
Если рассматривать белорусские электроконвекторы, то обойдутся они примерно в 2 тысячи рублей с монтажом. Конвекторы стоит выбирать с внешним датчиком – такие приборы отключаются при достижении заданной температуры в помещении, а значит, более экономичны. Популярны термодатчики с Wi-Fi – отоплением можно управлять дистанционно. Конвекторы производятся с градацией по мощности — от 250 Вт до 2 кВт, так что под площадь отапливаемого помещения можно подобрать прибор оптимальной мощности.
Теплые электрополы с монтажом обойдутся еще в 2 000 рублей. Можно сэкономить в 2 раза, уложив плёночный электропол – он хорош под ламинатом, но не в мокрых помещениях, так как боится влаги. Можно и вовсе отказаться от теплых полов и установить дополнительный конвектор.
Все это хозяйство подключаются к домашней сети на 220 В, то есть можно просто через розетку. Однако при льготном тарифе по 4,5 копейки подключение нагревательных приборов должно быть безштепсельным.
После ввода дома в эксплуатацию регистрируемся в нем и приглашаем специалиста для проведения физических измерений. После этого приедет человек из энергонадзора и выдаст разрешение на льготный тариф. При тарифе с раздельными счетчиками, места подключения электронагревательных приборов пломбируются.
Из всех этих затрат на электроснабжение и внутреннюю электропроводку затраты на создание «сухого» отопления занимают около 5 тысяч рублей и складываются из стоимости проекта, радиаторов, электрополов и их монтажа. Чуть дороже обходится система с двумя счетчиками – около 7 тысяч рублей.
Роман говорит, что сейчас появились специализированные организации, которые делают работу от начала и до конца - "под ключ".
Сверим счета за электричество
В зимний период отопление дома на 120 квадратов будет тянуть около 1500 - 1800 киловатт в месяц. Это около 65-85 рублей при тарифе 4,5 копейки. При тарифе 10 копеек – 135 - 185 рублей. В среднем за сезон переплата составит 650 рублей.
— Как показала практика, если дом небольшой, до 80 квадратов, то может быть целесообразным подключение единого тарифа, — говорит Роман. — Но если дом больше, как в нашем случае, то и энергопотребление больше. Значит, стоит рассмотреть тариф с двумя счётчиками.
Срок окупаемости инвестиций во второй счётчик и дополнительный кабель – около 4 лет после начала эксплуатации.
– Важно, чтобы дом был энергоэффективным – с утеплением стен, пола, фундамента, – акцентирует внимание наш эксперт. – Все это влияет на теплопотери, а значит и на то, какими будут счета за электроотопление.
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Система отопления может быть очень бюджетной – если сравнивать с классической системой с газовым котлом, то в разы дешевле. По крайней мере об этом говорят наши...
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