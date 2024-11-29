В разы дешевле газа? Сколько стоит «сухое» электроотопление без котла, труб и воды

Далее занимаемся обеспечением электричеством стройплощадки. На этом этапе затраты одинаковы для дома как с электроотоплением, так и с газовым (и любым другим).

Щит, счётчик, автоматы, розетка и работа обходятся в 2 500 — 3 000 рублей. В эту сумму входит и проект на электротопление и подогрев (примерно 800 рублей).