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Курс доллара вырос. Смотрим, где еще можно купить квартиры в рублях без привязки к валюте
28.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За последние дни курс доллара в Беларуси вырос до отметки в 3,53 рубля. И это может быть поводом не для грусти, а для покупки квартиры. Ведь как
«Петровские верфи»
УКС «Запад» продолжает стройку комплекса «Петровские верфи». В данный момент здесь растет несколько домов-кораблей на общем стилобате. В продаже сейчас есть квартиры во втором «Корабле», в котором будет 8 этажей и 88 квартир. В долевку сейчас поступили 36 квартир, расположенных на 1−4 этажах. Стоимость квадратного метра в них составляет 4000−4600 рублей (1150-1325 долларов по новому курсу). Дополнительно также нужно заплатить 25 тысяч рублей (7200 долларов) за парковочное место.
Свободные квартиры во второй восьмиэтажке еще имеются. На данный момент у тех, кто присматривается к жилому комплексу, есть выбор из 13 вариантов. Среди предлагаемых квартир − 2 однушки и 11 двушек площадью от 49 до 69 квадратных метров.
Мы посчитали, что вместе с паркингом 49-метровая однокомнатная квартира обойдется дольщику в сумму около 68 тысяч долларов, 59-метровая двухкомнатная − в 86 тысяч долларов.
«Гулливер»
На площадке рядом с метро «Пушкинская» строится высотный дом от УКС Мингорисполкома. Жилой комплекс «Гулливер» растет на месте бывшего коммерческого недостроя. Сейчас тут возводят первый жилой дом на 19 этажей, 5 подъездов и 360 квартир. Многоэтажку, в которой будут только двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, начали строить в январе этого года, а завершить планируют в начале 2026 года.
В настоящий момент выбор квартир в доме небольшой, но уже 2 декабря (в понедельник) в продажу
Таким образом, 65-метровая двушка вместе с паркингом будет стоить около 110 тысяч долларов, а 81-метровая трешка − около 132 тысяч долларов.
Дом на Маяковского
В Минске уже несколько лет переделывают в жилой дом бывшее общежитие Камвольного комбината. Жилье в реконструируемом здании по улице Маяковского изначально предложили очередникам, а затем – и всем желающим.
Проект переделки общаги в жилой дом стартовал в начале 2021 года. В пятиэтажке запроектировали 113 квартир: 57 однокомнатных, 36 двухкомнатных и 20 трехкомнатных.
Сейчас в доме остаются свободными 3 квартиры на первом-втором этажах. Среди вариантов – только трехкомнатные квартиры площадью 107-120 квадратных метров. Жилье будет сдаваться с отделкой − обоями, плиткой и линолеумом. Сдать дом в эксплуатацию должны зимой 2025 года.
Стоимость квадратного метра для всех желающих в настоящий момент составляет 4134 рубля (сейчас это − около 1190 долларов). Таким образом, трехкомнатная площадью 120 квадратов будет стоить около 142 тысяч долларов.
«Уютный»
В лесополосе за «Маяком Минска» выходит на финишную прямую строительство жилого комплекса «Уютный». Сейчас первый многоэтажный дом уже почти готов. Монолитно-каркасная новостройка от «Минскстроя» состоит из 6 подъездов и 354 квартир.
На сегодняшний момент в продаже осталось 14 квартир, некоторые находятся на брони. Жилье предлагается с машино-местами. Стоимость квадратного метра в первом доме «Уютного» составляет 4000-6000 рублей (1150-1580 долларов). В основном, в продаже остались трех- и четырехкомнатные квартиры больших метражей, но есть и пару однушек-двушек на верхних этажах.
Так, 45-метровая однокомнатная квартира на последнем этаже обойдется покупателю в 78,5 тысяч долларов, 62-метровая двушка − в 100 тысяч долларов, 81-метровая трешка − в 117 тысяч долларов. Цены указаны без машино-места. Квадрат в паркинге стоит 1750-1900 рублей (500-550 долларов).
«Грушевский посад»
На проспекте Дзержинского в Минске заканчивается история строительства жилого комплекса «Грушевский посад». Последний дом этого ЖК, успевшего побывать в списке долгостроев, уже ввели в эксплуатацию. Высотка, выходящая фасадом на улицу Щорса, насчитывает 23 этажа и 2 подъезда.
Именно в четвертом доме, как рассказали в отделе продаж, остаются в продаже последние 3 трехкомнатные квартиры общей площадью 81 квадратный метр. Цена квадрата составляет 4450 рублей (1280 долларов) за метр. Трешки расположены на 20, 21 и 22-м этажах. Выходит, что по новому курсу квартира обойдется покупателю в сумму около 103 тысяч долларов.
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За последние дни курс доллара в Беларуси вырос до отметки в 3,53 рубля. И это может быть поводом не для грусти, а для покупки квартиры. Ведь как обратил внимание...
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