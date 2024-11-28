Курс доллара вырос. Смотрим, где еще можно купить квартиры в рублях без привязки к валюте

Свободные квартиры во второй восьмиэтажке еще имеются. На данный момент у тех, кто присматривается к жилому комплексу, есть выбор из 13 вариантов. Среди предлагаемых квартир − 2 однушки и 11 двушек площадью от 49 до 69 квадратных метров.

Мы посчитали, что вместе с паркингом 49-метровая однокомнатная квартира обойдется дольщику в сумму около 68 тысяч долларов, 59-метровая двухкомнатная − в 86 тысяч долларов.

«Гулливер»

На площадке рядом с метро «Пушкинская» строится высотный дом от УКС Мингорисполкома. Жилой комплекс «Гулливер» растет на месте бывшего коммерческого недостроя. Сейчас тут возводят первый жилой дом на 19 этажей, 5 подъездов и 360 квартир. Многоэтажку, в которой будут только двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, начали строить в январе этого года, а завершить планируют в начале 2026 года.