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Где отдохнуть в осенне-зимний сезон? Ищем атмосферные усадьбы и классные развлечения за городом
02.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Прохладная погода и первый снег за окном — не повод отказываться от новых впечатлений. Наоборот, стоит одеться потеплее, положить в машину термос с горячим чаем и отправиться в путешествие. Сегодня мы представим вам несколько предложений для интересных выходных. Среди них — варианты для романтиков, семей с детьми, больших компаний и туристов-одиночек. Возможно, вы захотите посетить одну из атмосферных усадеб, поучаствовать в мастер-классах, прогуляться по заснеженному лесу или даже познакомиться с духом холода Зюзей. Делимся подборкой в партнерстве с Беларусбанком и
Витебская область, усадьба «Абузерье»
Деревня Абузерье, ул. Дачная, 27
От Минска — 170 километров
Усадьба «Абузерье», расположившаяся на берегу загадочного Лукомльского озера — это настоящий белорусский курорт с разнообразными возможностями для отдыха.
На территории усадьбы находятся несколько коттеджей вместимостью от 2 до 15 человек. Все дома комплекса «Абузерье» полностью подходят для комфортного проживания в осенне-зимний период. К услугам гостей — комнаты с ремонтом, современной мебелью, кондиционерами, теплыми полами, спутниковым ТВ, музыкальными центрами и интернетом.
Особая гордость усадьбы «Абузерье» — собственная оранжерея, в которой даже зимой царит настоящее лето! Внутри оранжереи гости найдут экзотические цветы и фрукты, качели и даже бассейн с осетрами. А ужин в таком месте точно поднимет настроение в любую погоду. В кафе работает кухня и свой кондитерский цех. Кроме того, гостей ждет угощение домашними винами.
Отдыхающие в «Абузерье» могут посетить одну из экскурсий, попариться в бане, отдохнуть в spa-бассейне. Любителям активного отдыха предлагается рыбалка на озере Лукомльское.
Гомельская область, гостевой дом «Четыре сезона»
СТ «Дорожник ДСТ-2», ул. Центральная
От Минска — 320 километров
Этот гостевой дом подойдет тем, кто ищет живописное и уединенное место для семейного праздника. Гостевой дом «Четыре сезона» предлагает спокойный отдых на лоне природы. Стильный коттедж из сруба расположился прямо в лесу и в 200 метрах от реки Сож.
Гостей ждет двухэтажный дом с уютной атмосферой. На первом этаже дома находятся большая гостиная с камином, телевизор, кухня со встроенной техникой и посудой. На втором этаже — 2 спальни и ванная комната с душевой кабиной.
Территория у дома — большая и ухоженная. Тут есть мангал, гамаки, качели, различные зоны отдыха. Особое удовольствие доставит прогулка к реке через атмосферный осенний лес.
Внутри дома можно найти коллекцию настольных игр, огромную колонку GBL, микрофоны для караоке, спутниковое ТВ и телевизор в каждой комнате.
Туристы, посетившие это место, говорят, что сюда хочется возвращаться вновь и вновь, чтобы отдохнуть от городской суеты.
Гродненская область, усадьба «Коко хаус»
Деревня Клиденяты, 7а
От Минска — 113 километров
Этот комплекс заинтересует любителей романтичного инста-отдыха на природе. Здесь вас ждут два очень атмосферных дома со всеми удобствами. Один дом – это один из самых высоких A-frame в Беларуси, второй – деревянный дом в стиле кантри.
Каждый домик рассчитан на четверых человек. Внутри есть все удобства, включая проигрыватель для пластинок и мольберт с красками для рисования. Отметим, что отдых в этой усадьбе не предполагает шумных вечеринок с фейерверками и музыкой до утра, скорее это место для уютного и романтического отдыха на природе, для перезагрузки, спокойной заботы о себе и близких.
На усадьбе можно устроить сказочное свидание или провести незабываемую фотосессию, послушать звуки природы и окунуться в горячую купель, прогуляться по первому снегу или побыть наедине с хвойным лесом.
На территории есть качели, обустроенная зона для барбекю, а рядом с «Коко хаус» можно найти огромное количество природных и исторических достопримечательностей. Тут и река Вилия, и озеро Белое, и музей-усадьба композитора Михала Клеофаса Огинского. В общем, скучать тут точно не придется.
Брестская область, усадьба «Стулы»
Деревня Стойлы
От Минска — 330 километров
Эта усадьба расположилась на окраине национального заповедника — Беловежской Пущи. Здесь будет интересно тем, кто хочет послушать тишину, полюбоваться неповторимыми деревенскими пейзажами и побродить по интересным местам. Вдохновляющий отдых точно оценят творческие личности — поэты, художники, музыканты и просто романтики.
Усадебный деревенский дом был построен в 70-80 годах прошлого века и сохранил интерьер того времени. В доме имеется русская печь, которая функционирует и в которой можно готовить еду. Кроме того в доме есть современные удобства: санузел, горячая и холодная вода. В доме сможет разместиться компания из 7-10 человек. Хозяева угостят отдыхающих блюдами белорусской и европейской кухонь.
Агроусадьба включает в себя не только дом для отдыха, но и кинотеатр, выставочный зал, библиотеку и сеновал. А изюминкой усадьбы является собственный театр — батлейка.
Любители познавательного отдыха могут посетить интересные места, которыми богата пружанская земля. На машине отсюда можно съездить в музей-усадьбу «Пружанский Палацык», посетить Каменецкую вежу и побывать в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще.
Минская область, усадебный комплекс «Здоровей Нарочь»
Деревня Никольцы, 11
От Минска — 150 километров
Загородный комплекс «Здоровей Нарочь» расположился сразу среди трех озер Нарочанского края — Нарочь, Мястро и Белое. В холодную пору года тут особенно красиво!
Усадьба состоит из нескольких домов, которые разбросаны по двум деревням. Все домики построены и оформлены с максимальным использованием натуральных материалов – внутри есть техника и мебель, современные санузлы и кондиционеры, спутниковое телевидение.
В усадебном комплексе работает кафе, где можно позавтракать (это включено в стоимость), пообедать и поужинать.
Невозможно не отметить пушистых обитателей усадьбы — кроликов и козликов, с которыми всегда можно пообщаться.
Для уютных вечеров рядом с каждым домом есть своя терраса или беседка с барбекю и мангалом. Гостям усадьбы предлагаются конные прогулки, экскурсионные туры по Нарочанскому краю, туры на квадроциклах и многое другое. Туристам обязательно стоит прогуляться в Аптекарский Сад, полюбоваться водной гладью Нарочи, Мястро или Белого.
Могилевская область, усадьба «Сырная»
Агрогородок Гиженка, ул. Озерная, 47
От Минска — 297 километров
Агроусадьба находится недалеко от реки Прони. К услугам гостей — проживание в сельском доме в национальном белорусском стиле, беседка и баня.
Изюминкой усадьбы является школа домашнего сыроварения. В агроусадьбе проводятся дегустации и мастер-классы по основам сыроделия и технологии приготовления сыров. Здесь можно приобрести закваски и ферменты, специи и травы для различных сыров, посетить мастер-классы по приготовлению травяного чая, заготовке варенья, рассольника, борща.
Для любителей тихого отдыха предлагается зимняя рыбалка, для активных туристов — экскурсии в частный сад, птичий двор и по местным освященным криницам.
В усадьбе есть отдельный дом для проведения мероприятий вместимостью до 50 человек. Также гостей ждет белорусская хатка в национальном стиле — она подойдет для семейного отдыха или небольшой компании (до шести человек).
Гродненская область, маёнтак «Коробчицы»
От Минска – 289 километров
Агротуристический комплекс «Гарадзенскi маентак «Каробчыцы» стилизован под старинную усадьбу XIX века. Сегодня на его территории располагается более 30 объектов самого разного значения. Поместье занимает огромную территорию, при этом половина площади маёнтка — заповедная часть, попасть в которую можно только на дилижансе, бричке или фаэтоне. Территория «Коробчиц» включает 5 водоемов, каждый из которых запружен рыбой.
Тут можно покататься на лошадях и старинных дилижансах, увидеть диких животных, поиграть в лазертаг или пейнтбол, послушать живую музыку, поужинать в шляхетском ресторане «Замок Зеваны». Для детей имеются многочисленные площадки и аттракционы. Маёнтак «Каробчыцы» славится еще и тем, что регулярно организовывает массовые веселые праздники, посвященные самым разным поводам.
Так, с 21 декабря по 12 января здесь пройдут новогодние представления по мотивам всеми любимого мультфильма «Простоквашино». Гостей комплекса ждут невероятные приключения, масса эмоций и впечатлений. Интересные игры и забавы для детей подготовили дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик.
Минская область, Панский маёнтак «Сула»
От Минска — 49 километров
Маёнтак «Сула» находится в Столбцовском районе Минской области и представляет собой первый в Беларуси парк интерактивной средневековой истории.
С 4 декабря по 12 января в комплексе будет проходить «Калядная казка ў Суле». Если вы приедете в этот агротуристический комплекс, то сможете познакомиться с белорусским духом зимы Зюзей, заглянуть к ведунье-волшебнице, узнать о традиционных обрядах колядования и, конечно, ощутить себя настоящими колядовщиками. Всех детишек тут ждут подарки, а взрослых — дегустации напитков и белорусских блюд.
Также в «Суле» можно покататься на санях или на бричке, посмотреть на традиционные ремесла и посетить многочисленные локации парка.
Бонус: путешествие в самый древний город Беларуси
От Минска – 251 километр
В новогодний период город Полоцк, с которого начиналась белорусская история, имеет особое очарование. Сюда можно отправиться как самостоятельно, так и с турфирмами, предлагающими развлекательно-экскурсионную программу.
Знакомство с новогодним Полоцком лучше всего начинать с живописной панорамы реки Западная Двина. Именно здесь на берегу находятся самые известные исторические памятники города.
Конечно, туристам стоит зайти в Софийский Собор и по возможности побывать на органном концерте. Прекрасная акустика и пышные интерьеры собора точно сделают воспоминания о посещении Полцка незабываемыми.
После концерта советуем путешественникам прогуляться по городу − пройтись по древним улочкам, полюбоваться на старинный Иезуитский коллегиум, сфотографироваться у знака «Центр Европы» и у памятника букве «Ў».
Среди мест обязательных к посещению надо отметить и Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, в котором хранится копия легендарного креста Евфросинии Полоцкой.
Завершить насыщенный впечатлениями день лучше на главной площади города — у новогодней елки. Поблизости, кстати, можно найти несколько уютных кафе и кофеен.
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Прохладная погода и первый снег за окном — не повод отказываться от новых впечатлений. Наоборот, стоит одеться потеплее, положить в машину термос с горячим чаем и...
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