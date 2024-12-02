Где отдохнуть в осенне-зимний сезон? Ищем атмосферные усадьбы и классные развлечения за городом

Особая гордость усадьбы «Абузерье» — собственная оранжерея, в которой даже зимой царит настоящее лето! Внутри оранжереи гости найдут экзотические цветы и фрукты, качели и даже бассейн с осетрами. А ужин в таком месте точно поднимет настроение в любую погоду. В кафе работает кухня и свой кондитерский цех. Кроме того, гостей ждет угощение домашними винами.

Отдыхающие в «Абузерье» могут посетить одну из экскурсий, попариться в бане, отдохнуть в spa-бассейне. Любителям активного отдыха предлагается рыбалка на озере Лукомльское.

Не стоит отказываться от активностей даже зимой, но лучше застраховать себя и своих родных — на всякий случай. Кстати, всем держателям карты #можновсё от Беларусбанка доступно оформление программы добровольного страхования от несчастных случаев и заболеваний «С заботой о близких» со скидкой 15%. Можно выбрать один из четырех вариантов страхования, который наиболее подходит вашей семье.

Гомельская область, гостевой дом «Четыре сезона»

СТ «Дорожник ДСТ-2», ул. Центральная

От Минска — 320 километров

Этот гостевой дом подойдет тем, кто ищет живописное и уединенное место для семейного праздника. Гостевой дом «Четыре сезона» предлагает спокойный отдых на лоне природы. Стильный коттедж из сруба расположился прямо в лесу и в 200 метрах от реки Сож.