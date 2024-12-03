Банки подняли ставки по кредитам на жилье. Что будет дальше?

− Надо понимать, что между ростом курса доллара и увеличением ставки по кредитам есть взаимосвязь: поднимая ставку, банки тем самым страхуют свои риски. При этом я допускаю, что если доллар снизится (а это уже происходит), то и ставки по кредитам могут немного опуститься.

Что касается покупателей, то сейчас «угрозой номер один» они видят, прежде всего, рост курса доллара. Так, в последние несколько недель все сидят с калькуляторами и методично пересчитывают, сколько же там стоит квартира, к которой они присматривались. Насколько она подорожала в рублях. На фоне тревоги по поводу роста курса небольшое повышение по кредитам для покупателей, можно сказать, второстепенно. Важно то, что кредиты по-прежнему есть.

Возможно, не все помнят, но в конце 2020-го года кредиты на покупку вторички у нас, в принципе, пропали. «Беларусбанк» запустил свою «Ипотеку» только в 2021 году. Ставка по этому кредиту первоначально достигала 21-22%, и тогда доля кредитных покупателей была очень низкой – всего около 4-6%. Только когда ставка начала снижаться, стала расти и доля покупателей. Сейчас же кредит от «Беларусбанка» является номером один для тех, кто присматривает квартиру на вторичке.

Поэтому, несмотря на рост ставки (а в прошлом месяце некоторые банки еще и снизили максимальную сумму кредита), люди все равно будут пытаться взять кредит на покупку жилья. И это абсолютно правильно.

Наши многолетние наблюдения показывают, что переломной ставкой, при которой доля покупателей с кредитами начнет интенсивно уменьшаться, является 18%. К примеру, когда кредитные ставки выросли с 15,5 до 16,5%, количество покупателей с кредитом у нас уменьшилось с 40 до 35%. Если ставка продолжит расти, то людей, которые могут позволить себе кредиты, станет еще меньше. Кардинально отсекающей ставкой я назову 20% и выше.

При этом надо подчеркнуть, что когда в 2021 году запускалась «Ипотека экспресс», покупательская способность, в принципе, была гораздо более высокой − потому что квадратный метр в Минске был на 23% дешевле, а доллар стоил не 3,5, а 2,6 рубля. Эти цифры очень важно понимать продавцам и не волноваться за каждые условные 100-500 долларов скидки. Важно успеть продать квартиру, пока покупатели еще могут взять кредит, и вообще пока эти кредиты есть. Потому что если кредитов не будет или они будут, но со ставкой выше 20%, то продать квартиру по той цене, на которую они сейчас рассчитывают, будет гораздо сложнее. Первое подтверждение этого − увеличившийся впервые за 2024 год размер скидки на торг по итогам сделок ноября − с 2,5% до 3,5%.