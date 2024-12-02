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«Мне так спокойнее». Минчане рассказали, как живется в квартирах с решетками на окнах
02.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Решетки на окнах первых этажей вряд ли можно назвать симпатичным декоративным элементом. Вынужденную трендовость этот аксессуар приобрел в 90-е годы, когда решетки выполняли роль физической преграды для воров. Затем времена изменились, но решетки в окнах минских домов полностью не исчезли. Мы поинтересовались у наших читателей тем, как они относятся к этим металлическим конструкциям. Интересно, что ответы получились диаметрально противоположными.
«Это некрасиво и небезопасно»
Максим:
− Я купил квартиру в дореволюционном четырехэтажном доме в Верхнем городе. Это − дом 1834 года постройки, самый старый жилой дом в Минске по моим данным. В квартире на момент покупки стояли решетки, предыдущий владелец тоже купил ее сразу с решетками, а потом сдавал так в аренду. При этом интересно, что сама квартира расположена не на первом, а на втором этаже. Вот кто-то решил так себя обезопасить. После покупки я начал делать ремонт и в процессе избавился от решеток. На мой взгляд, решетки это некрасиво, да и опасно − в случае пожара не выбраться из квартиры. Также заметил, что когда ремонтировали фасад дома, во всех квартирах вместе с фасадом покрасили и оконные откосы снаружи, а у меня из-за решеток сами откосы были страшные и не в цвет дома. Пришлось их красить самому, а краску в цвет фасада подобрать было сложно.
«С решетками мне гораздо спокойнее»
Елена:
− Я живу на первом этаже пятиэтажной сталинки в центре Минска. Шучу, что у меня − почти частный дом, ведь всего одна квартира на этаже. Решетки на окна поставила очень давно, еще в 90-х годах. Время тогда было лихое, и все их ставили. У меня первый этаж вообще-то высокий, так просто с улицы не заглянешь, но с решетками я чувствую себя гораздо спокойнее. Причем, не только когда ухожу, но и когда нахожусь дома. Кстати, решетки защищают окна и от случайного попадания мяча, если мальчишки рядом играют. Сейчас вижу, что у соседей решеток уже нет, но я свои срезать не собираюсь.
«Есть ощущение заточения и света мало»
Олеся:
− Я живу в Ленинском районе Минска на съемной квартире с решетками на окнах. Мне это не очень нравится. Во-первых, сами решетки − старые, во-вторых, неуютно (ощущение заточения), а в-третьих, света мало. Никакого чувства защищенности решетки мне не дают, скорее мешают. Дом, где я арендую квартиру, обычный, пятиэтажный. Первый этаж сам по себе меня не пугает. Окна хоть и выходят на улицу, но никто ко мне специально не заглядывает. Разве что невольно бросят взгляд на окна. В самой квартире тепло, но бывает, идет неприятный запах из подвала.
«Мы их давно не замечаем»
Андрей:
− Я живу в Зеленом Луге, на первом этаже двухэтажного дома. Решетки мы поставили лет 15 назад в связи с тем, что окна квартиры выходят на оживленную проходную улицу. Да, и первый этаж у нас – не высокий. Не знаем, отпугивали ли они воров, но претендентов за это время не было. Сами решетки никакого дискомфорта нам не приносят: мы их перестали замечать практически сразу, это дело привычки. За годы эксплуатации всего один раз их подкрашивали. Как-то помню, что был вопрос у пожарных по решеткам, вроде бы это не сильно законно, но потом никаких проблем с МЧС не было.
«Надо будет их срезать, пока руки не дошли»
Виталий:
− Несколько лет назад я купил однушку на первом этаже пятиэтажной хрущевки в Советском районе. В квартире с тремя окнами (угловое жилье) решетки тогда уже стояли. Выглядело это, конечно, не очень. Решетки препятствовали попаданию света, да и вид «в полосочку» мне не нравился. Впрочем, к решеткам быстро привыкаешь и перестаешь их замечать. Спустя время я начал эту квартиру сдавать, поэтому срезать решетки не стал. Жильцы мне про них ничего не говорили, а одна семья даже порадовалась, мол ребенок не вылезет и не выпадет случайно. Сейчас в доме идет капремонт, меняют трубы, красят фасад. Думаю, что после ремонта я займусь и решетками. Надо будет их срезать, но пока руки не дошли. Кстати, у соседей стоят глухие роллеты, которыми они пользуются почти каждый день, закрывают перед уходом на работу или отъездом на дачу, но этот вариант мне не подходит. Мне не нравится, что квартира находится буквально во мраке.
«Избавились от решеток сразу после переезда»
Марина:
− Решетки я впервые встретила не в квартире, а в доме, который мы купили. Наш коттедж находится под Минском, бывший собственник строил его в 90-е годы. Так как тогда преступность была выше, чем сейчас, каждый хотел защитить свое имущество любым доступным способом. Например, бывший хозяин нашего дома установил решетки на все окна на двух этажах. Сам дом меня почти полностью устроил, но вот от решеток мы избавились буквально сразу после переезда. Они закрывали обзор, мешали созерцанию закатов, да честно говоря, бесили. Сейчас в доме есть видеонаблюдение и сигнализация.
Кстати, установка металлических решеток согласно строительным нормам Республики Беларусь допускается в окнах и ограждениях лоджий (балконов) квартир на первых этажах. При этом в квартирах с суммарной площадью жилых комнат более 60 квадратных метров решетки должны быть открывающимися. Кроме того, по правилам пожарной безопасности стационарные решетки не могут быть установлены на все окна в жилом помещении: хотя бы одно из них должно быть оснащено распашной решеткой.
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Решетки на окнах первых этажей вряд ли можно назвать симпатичным декоративным элементом. Вынужденную трендовость этот аксессуар приобрел в 90-е годы, когда решетки...
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