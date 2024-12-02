«Мне так спокойнее». Минчане рассказали, как живется в квартирах с решетками на окнах

«Надо будет их срезать, пока руки не дошли»

Виталий:

− Несколько лет назад я купил однушку на первом этаже пятиэтажной хрущевки в Советском районе. В квартире с тремя окнами (угловое жилье) решетки тогда уже стояли. Выглядело это, конечно, не очень. Решетки препятствовали попаданию света, да и вид «в полосочку» мне не нравился. Впрочем, к решеткам быстро привыкаешь и перестаешь их замечать. Спустя время я начал эту квартиру сдавать, поэтому срезать решетки не стал. Жильцы мне про них ничего не говорили, а одна семья даже порадовалась, мол ребенок не вылезет и не выпадет случайно. Сейчас в доме идет капремонт, меняют трубы, красят фасад. Думаю, что после ремонта я займусь и решетками. Надо будет их срезать, но пока руки не дошли. Кстати, у соседей стоят глухие роллеты, которыми они пользуются почти каждый день, закрывают перед уходом на работу или отъездом на дачу, но этот вариант мне не подходит. Мне не нравится, что квартира находится буквально во мраке.