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От таунхаусов до высоток. 11 самых интересных минских строек в 2025 году
31.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наш любимый город продолжает прирастать жилыми домами. Активно застраиваются окраины, не отстает пригород, точечно прибавляют центральные микрорайоны. Конечно, охватить все новостройки Минска в одном материале сложно, поэтому мы коснемся только самых знаковых проектов. В нашем обзоре – 11 строек, завершения (или начала) которых ждут многие минчане. Некоторые из них уже стартовали, а где-то строители только собираются рыть котлован.
1. Казахстанский квартал
Эта производственная территория в районе улицы Железнодорожной в Минске давно ждала обновления. Первоначально участок собирался осваивать коммерческий застройщик, однако затем территорию передали УКС «Запад». Именно он будет построит тут жилой комплекс «Казахстанский квартал».
Новый квартал расположится в границах улиц Железнодорожной − Дубравинской − Грушевской − Прямой. Производственные сооружения в этих местах снесут, а вместо них появятся жилые дома. Городские власти решили: квартиры предложат очередникам. В настоящий момент архитектурно-планировочная концепция застройки уже одобрена, практически готова документация на снос и подготовку территории. Предполагается, что к процессу возведения приступят во второй половине 2025-го.
На участке площадью более чем 7 га построят 7 многоквартирных домов и открытый паркинг. Жилье будет в панельном исполнении: три 18-этажных столбика серии 111−90 и четыре высотки в девять либо десять этажей серии М464-У1М. Особенностью квартала станет размещение под домами встроенных за счет рельефа открытых автомобильных стоянок. Всего в квартале запроектировано более 680 квартир. По стандартным расчетам, проживать в такой застройке смогут примерно 1550 человек. Со стороны улицы Железнодорожной планируется обустроить сквер.
Окончательный облик жилых зданий еще не определен, но архитекторы обещают использовать элементы казахстанского орнамента в отделке фасадов.
2. Зеленый бор
Об этом масштабном проекте предметно заговорили в конце 2023 года. В прошлом году работы там не начались, но, возможно, стройплощадка оживет в 2025-м.
Жилой район Зеленый Бор планируется возводить на месте бывшего военного полигона в Колодищах, неподалеку от строящегося ЖК «Зеленая Гавань». Поскольку территория полигона давно не используется, там уже вырос настоящий молодой лес, который решено максимально сохранить.
Новый микрорайон будет представлен разноплановой застройкой – домами средней этажности по краям и многоэтажным жильем в центральной части. Градостроительный проект детального планирования предусматривает формирование 11-и планировочных районов, объединенных ландшафтно-рекреационной зоной и магистралями городского и районного значения. В настоящий момент детальный план района откорректирован, идет согласование документов.
На первом этапе освоения территорий (до 2030-го года) тут планируется построить около 950 тысяч квадратных метров жилья. Население района первоначально составит 36 тысяч человек, а затем увеличиться до 105 тысяч человек (104 тысячи – в многоквартирных домах, 1 тысяча – в усадебном фонде).
3. Таунхаусы в Минск Мире
Вот уже несколько лет на месте бывшего столичного аэропорта строится мега-квартал Минск Мир. За это время тут появились десятки новостроек, открылись детские сады, первая школа, появилось метро и огромный торговый центр. Всего же тут построят 2 миллиона квадратных метров жилья и заселят 60 тысяч новых жителей
Конечно, в первую очередь, Минск Мир – это разнообразные высотки со студиями и даже апартаментами. Но в наступившем году в популярном жилом районе появятся и первые таунхаусы. О них мы сегодня и расскажем.
О малоэтажной застройке в Минск Мире девелопер никогда не говорил, но таунхаусы и коттеджи всегда присутствовали на рендерах и макетах микрорайона. И вот в прошлом году местные чаты сообщили: таунхаусы начали строить. Первая линия малоэтажных домов появится в квартале «Родная страна». По соседству с таунами растут и высотки – тут будут дома с апартаментами «Мирский замок» и «Несвижский замок», а еще большая школа.
О старте продаж таунхаусов пока не сообщалось, но скорее всего, именно в 2025-м году мы узнаем цены на загородку, расположившуюся в центре самого движового района Минска.
4. Таунхаусы Уютного
Раз уж начали про таунхаусы, то и продолжим. Следующий квартал малоэтажной застройки появится в жилом комплексе «Уютный». Место для таунхаусов и коттеджей выбрано превосходное – это территория бывших совминовских дач (в лесополосе за Национальной библиотекой, ближе к Степянке).
Работы по возведению домов усадебного типа начались еще в прошлом году. Для обеспечения жизнедеятельности будущего жилого комплекса тут построят автономную ливневую канализацию с полями инфильтрации, КНС, повысительную насосную станцию для подачи воды, два очистных сооружения, сети элетроснабжения и телефонии. Минувшей осенью на стройплощадке были замечены фундаменты первых домов.
Известно, что площадь каждого коттеджа и таунхауса составит от 140 до 270 квадратов. Ожидается, что малоэтажное жилье предложат всем желающим.
5. Застройка в районе Сельхозпоселка
В Советском районе Минска основным застройщиком на сегодняшний день является местный УКС. Это предприятие уже строит несколько многоэтажек (на Топографической и на Белинского), а в 2025-м должно приступить еще к двум проектам.
Первый из них – это квартал на месте частного сектора в границах Лукьяновича − Восточной − 1-й Поселковой − Л. Беды. Про жизнь двух приговоренных к сносу улиц мы
Второй участок, который собирается осваивать госзастройщик – это бывшая производственная территория в районе улицы Олешева. Здесь необходимо произвести снос, после которого тут появится многоподъездный дом.
Все Топ-11 строек можно посмотреть на карте:
6. Дома на первой линии Северного берега
Еще один любопытный проект, за которым следят заинтересованные минчане, – это дома на первой линии Северного берега.
В отличие от других домов микрорайона, новостройки на берегу Цнянского водохранилища застройщик решил продавать в уже готовом виде. Сейчас семиэтажные дома на стилобате практически готовы. Вероятно, цены на квартиры с видом на водную гладь мы узнаем в ближайшее время.
7. ЖК на Захарова-Андреевской
В конце прошлого года на пересечении столичных улиц Захарова и Андреевской стартовала стройка нового ЖК, подобных которому в Минске еще не было. На месте бывшей производственной площадки «Минскдрева» госзастройщик построит 5 жилых домов на 30 тысяч квадратных метров. На первых уровнях домов откроются кафе и магазинчики, а во дворах появятся общественные пространства и площадки для активностей детей.
Сейчас на стройплощадке (недалеко от станции метро «Пролетарская») уже кипит работа. Весной тут снесли 11 старых построек, а сегодня уже возводят два первых дома. Как сообщал «Минскстрой», одна высотка будет насчитывать 17 этажей, вторая – 18. Рядом с ними построят пятиуровневый открытый паркинг.
Квартиры в домах обещают разных планировок: от студий до двухуровневых с видом на город и парк. В жилье запроектированы панорамные окна, а в некоторых квартирах квартиры-студии окна будут даже в ванных комнатах. Сами высотные дома будут иметь сложные силуэты и необычные в наших широтах скатные ломаные кровли. Здания не будут стоять «по линеечке», их развернут друг к другу под разными углами, но своими пропорциями они создадут единый ансамбль. Фасады домов получат декор под кирпичную кладку.
Судя по всему, ожидать старта продаж стоит уже в этом году.
8. Секретный дом в Лебяжьем
В прошлом году в одном из дворов микрорайона Лебяжий (без громкой рекламы и всяких прелюдий) началось возведение жилого дома. Площадку под новостройку огородили забором давно, однако активные работы тут начались только летом. Новый дом появится на пустующей территории между домами № 16 и № 20 по улице Мястровской. Интересно, что первоначально тут собирались возвести многофункциональный центр, однако затем планы города изменились и землю решили отдать под жилую застройку.
Сейчас на участке за проспектом Победителей вовсю идет работа. На объекте находятся десятки рабочих. В котловане можно заметить готовое основание части будущего жилого дома.
Заказчиком строительства на паспорте объекта значится ООО «СМУ-87», проектной организацией -- архитектурная студия «АрхНуво», технический надзор осуществляет «Датч Стар». Последняя компания известна многим минчанам как застройщик микрорайона рядом с метро «Грушевка». Известно, что новостройка будет состоять из трех разноуровневых частей. Жилые секции в доме будут насчитывать 12, 16 и 25 этажей.
Завершить строительство жилого дома должны в ноябре 2026 года.
9. Панельный квартал от УКС «Запад»
Старые кварталы Грушевки и Розочки навсегда уходят в прошлое. Сейчас на месте бывших усадеб строится сразу несколько высотных новостроек. Так, один из участков бывшего частного сектора застраивает УКС «Запад». Госзастройщик должен возвести здесь целый квартал панельных домов с закрытыми дворами и паркингами.
На сегодняшний момент первый дом будущего ЖК уже практически собран. Если летом стройка только показывалась из котлована, то сейчас перед нами стоит почти готовый дом.
Помимо 16-ти этажной высотки, в новом жилом комплексе появится еще четыре дома. Внешний вид у панельных домов должен быть интересным. Обещали, что квартал получит стиль фахверк и башенки. Месторасположение у будущего ЖК также довольно неплохое. От шума проспекта дома будут скрыты другими новостройками, при этом до метро «Грушевка» жители смогут дойти всего за пару минут.
Как рассказывали нам в УКС «Запад», первый дом рассчитан на 112 квартир. Квартиры в нем предназначены для «отселенцев» − то есть, для граждан, чьи дома пошли (или пойдут) под снос при изъятии земельных участков. Сдать первую новостройку по плану должны во втором квартале 2025 года.
10. Квартал напротив Минск Мира
Частный сектор напротив Минск Мира уже много лет находится в ожидании сноса. Возможно, дело сдвинется в 2025-м году – на месте старых усадеб город планирует построить высотные жилые дома. Проект застройки уже утвержден.
Напомним, что речь идет о территории в границах улиц Быховской – Пензенской – Сенницкой – Нефтяной и Аэродромной. Сейчас этот участок Октябрьского района занимают около 150 частных усадеб, построенных в большинстве своем в 50−60 годах прошлого века. Осваивать площадку, на которой еще предстоит осуществить снос, будет УКС Мингорисполкома.
На территории появятся 8-этажные дома серии М464-У1 от МАПИД, высотки переменной этажности (12−14−16) в конструкциях Минского домостроительного комбината и 18-этажные столбики серии М111−90 от МАПИД. Вдоль Аэродромной будет выделена зона жилья повышенной этажности с отдельно стоящими объектами культурно-бытового назначения.
Помимо жилых домов в квартале между улицами Жуковского и Левкова возведут школу на 1020 мест, с бассейном. А в квартале между улицами Авакяна и Жуковского появится детский сад.
11. Два дома на Макаёнка
Об этой стройке стало известно под занавес года. Оказалось, что на пустыре между Беларусьфильмом и Белтелерадиокомпанией на улице Макаёнка начались работы по возведению двух жилых домов.
Как рассказали в администрации Первомайского района, осваивать территорию будет УКС Заводского района, который уже несколько месяцев проводит тут работы по сносу зданий и сооружений, а также – выносу инженерных сетей.
Планируется, что на участке возведут 2 многоквартирных 16-этажных дома. Первый будет двухсекционным, рассчитанным на 191 квартиру, второй – односекционным на 95 квартир. Также в перспективе рядом появятся две многоуровневые автостоянки открытого типа на 157 и 107 мест.
Кому именно достанутся квартиры (очередникам или всем желающим), пока неизвестно. Категории граждан, которых пригласят поучаствовать в долевом строительстве данного объекта, определит Мингорисполком после начала стройки. Работы будут проходить в три этапа, а полностью завершить возведение домов планируется до 2028 года.
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Наш любимый город продолжает прирастать жилыми домами. Активно застраиваются окраины, не отстает пригород, точечно прибавляют центральные микрорайоны. Конечно,...
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