От таунхаусов до высоток. 11 самых интересных минских строек в 2025 году

На участке площадью более чем 7 га построят 7 многоквартирных домов и открытый паркинг. Жилье будет в панельном исполнении: три 18-этажных столбика серии 111−90 и четыре высотки в девять либо десять этажей серии М464-У1М. Особенностью квартала станет размещение под домами встроенных за счет рельефа открытых автомобильных стоянок. Всего в квартале запроектировано более 680 квартир. По стандартным расчетам, проживать в такой застройке смогут примерно 1550 человек. Со стороны улицы Железнодорожной планируется обустроить сквер.

Окончательный облик жилых зданий еще не определен, но архитекторы обещают использовать элементы казахстанского орнамента в отделке фасадов.

2. Зеленый бор

Об этом масштабном проекте предметно заговорили в конце 2023 года. В прошлом году работы там не начались, но, возможно, стройплощадка оживет в 2025-м.

Жилой район Зеленый Бор планируется возводить на месте бывшего военного полигона в Колодищах, неподалеку от строящегося ЖК «Зеленая Гавань». Поскольку территория полигона давно не используется, там уже вырос настоящий молодой лес, который решено максимально сохранить.